Bódis Kriszta egy apró irodát bérel Józsefvárosban, de olyan áron, hogy az a prémium kategóriát is meghaladja

Csaknem havi nettó 700 ezer forintért, áfával együtt 879 456 forintért bérel irodát az Országgyűlés Hivatala Bódis Krisztának- derül ki a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban közzétett szerződésből – szúrta ki az Ellenpólus.

Magyar Péter és Bódis Kriszta (Forrás: Facebook)

A nyilvántartásban Bódis Krisztina néven szereplő tiszás politikus irodája a VIII. kerületi Bacsó Béla utcában, két földszinti ingatlanban található. A két helyiség együttes alapterülete mindössze 68 négyzetméter. A szerződés 2026. augusztus 3-tól 2030. május 31-ig szól. A közzétett nettó szerződéses érték 31,67 millió forint, ami áfával több mint 40,2 millió forintos kiadást jelenthet az adófizetők pénzéből.

A szerződés alapján a Bódis Krisztának bérelt ingatlan nettó négyzetméterára 10 184 forint havonta, ami áfával együtt már 12 933 forintos havi négyzetméterár.

Az Ellenpólus rámutatott: ez kirívóan magas összeg, kifejezetten a környék árfekvésének ismeretében. Kifejtették: a Bacsó Béla utca Józsefváros Csarnoknegyed nevű részében található, ahol a legnagyobb ingatlanos portál hirdetései szerint a legdrágább hasonló méretű iroda is csak fele ennyibe kerül egy hónapra- a kerületben azonban ennél is jóval alacsonyabbak az árak átlagosan, egy ekkora iroda reális bérleti díja legfeljebb 250 ezer forint környékén van.

Csaknem tizenöt millió forinttal költ majd többet Bódis Kriszta irodájára az Országgyűlés Hivatala

Felhívták a figyelmet arra is, nemcsak a környék viszonylatában számít méregdrágának az iroda: annak négyzetméterenkénti ára, még a prémium szegmens átlagárát is meghaladja. A Cushman & Wakefield 2026-os adatai szerint a budapesti prémium irodák bérleti díja körülbelül 26 euró négyzetméterenként. Ez a jelenlegi árfolyamon havi 9450 forint körüli négyzetméterárat jelent. Bódis irodájának nettó 10 184 forintos tarifája tehát még a fővárosi prémium irodapiaci szintet is meghaladja.

Az Ellenpólus szerint pedig ha csak az átlagos irodákat nézzük fővárosi szinten, akkor még szembetűnőbb.