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havasi bertalan

Bódis Kriszta kommentelőket jelent fel, a Fidesz jogi segítséget ajánl az érintetteknek

51 perce
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Jogi támogatást nyújt a Fidesz–Védvonal azoknak, akiket a kormánybiztos a közösségi médiában megjelent bejegyzések, megosztások és hozzászólások miatt feljelentett. Havasi Bertalan Bódis Kriszta bejelentésére reagálva közölte: elvi kérdésnek és erkölcsi kötelességnek tartják, hogy kiálljanak a véleményük miatt eljárás alá vont emberek mellett.
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A Fidesz–Védvonal jogi segítséget ajánl azoknak, akikkel szemben Bódis Kriszta feljelentést tett – jelentette be Havasi Bertalan sajtófőnök a Fidesz közleményében. A kormánybiztos korábban arról számolt be, hogy 12 rágalmazási per van folyamatban az őt támadókkal szemben, és újabb 25 bejegyzést, illetve kommentet továbbított az ügyvédeinek.

Havasi Bertalan közlése szerint a Fidesz jogi segítséget nyújt azoknak, akiket Bódis Kriszta feljelentett (Fotó: Mediaworks)
Havasi Bertalan közlése szerint a Fidesz jogi segítséget nyújt azoknak, akiket Bódis Kriszta feljelentett (Fotó: Mediaworks)

Bódis Kriszta feljelentéseire jogi segítségnyújtással válaszol a Védvonal

A fenyegetés a Tisza eszköze, hogy az embereket megfélemlítse”

 – fogalmazott Havasi Bertalan. A közlemény szerint Magyar Péter és társai nem tűrik a kritikát, a bírálatokra adott válaszuk pedig: „fogd be a szád!” Havasi hangsúlyozta, hogy 

Bódis Kriszta közszereplő, akinek a tevékenységét az embereknek joguk van bírálni. 

A bírói gyakorlatra hivatkozva arra emlékeztetett: a közszereplőknek a magánszemélyeknél nagyobb mértékben kell elviselniük a közügyeket érintő kritikát, beleértve a kemény, túlzó vagy bántó véleményeket is.

Tanulókormány, tanuló-kormánybiztos – majd talán belejön”

 – jegyezte meg.

A Védvonal különösen fontosnak tartja a segítségnyújtást, mert a feljelentések nemcsak a bejegyzések szerzőit, hanem megosztókat és kommentelőket is érintenek. Havasi szerint kormánykritikus emberek ellen indítanak eljárásokat, ezért a szervezet erkölcsi kötelességének tekinti, hogy jogi támogatással álljon melléjük. Az érintettek jelentkezését a Védvonal ismert elérhetőségein várják.

12 per folyik, újabb feljelentéseket készítenek elő

Bódis Kriszta a közösségi oldalán jelentette be, hogy az általa valótlannak és rágalmazónak tartott állítások miatt már 12 bírósági eljárás van folyamatban. Újabb 25 kommentet és bejegyzést adott át ügyvédeinek, további feljelentések előkészítésére. A bejegyzésében politikai összefüggésbe helyezte az őt érő támadásokat: azt írta, olyanokkal szemben indultak eljárások, akik 

a Fidesz–KDNP politikai kommunikációjából ismerős lejárató, karaktergyilkos módszert alkalmazzák”.

Közlése szerint a feljelentések rágalmazás miatt, magánvádas eljárásban indulnak. A lehetséges büntetőjogi következményeket is felsorolta, és arra figyelmeztetett, hogy nemcsak az eredeti állítás szerzője, hanem annak továbbterjesztője is felelősségre vonható.

A Facebookon egy kommenttel is el lehet követni rágalmazást. De nemcsak az felelhet, aki eredetileg megfogalmazta a rágalmazó állítást, hanem az is, aki azt továbbterjeszti, például megosztja”

 – írta.

Bódis hozzátette, hogy minden esetben a konkrét közlés és annak körülményei számítanak. Bejegyzését azzal zárta:

A kommentmező ugyanis nem mentelmi zóna.”

 Erre a fellépésre válaszolt most a Fidesz–Védvonal a jogi segítség felajánlásával.

 

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