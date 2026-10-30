Bódis Kriszta kommentelőket jelent fel, a Fidesz jogi segítséget ajánl az érintetteknek

A Fidesz–Védvonal jogi segítséget ajánl azoknak, akikkel szemben Bódis Kriszta feljelentést tett – jelentette be Havasi Bertalan sajtófőnök a Fidesz közleményében. A kormánybiztos korábban arról számolt be, hogy 12 rágalmazási per van folyamatban az őt támadókkal szemben, és újabb 25 bejegyzést, illetve kommentet továbbított az ügyvédeinek.

Havasi Bertalan közlése szerint a Fidesz jogi segítséget nyújt azoknak, akiket Bódis Kriszta feljelentett (Fotó: Mediaworks)

Bódis Kriszta feljelentéseire jogi segítségnyújtással válaszol a Védvonal

A fenyegetés a Tisza eszköze, hogy az embereket megfélemlítse”

– fogalmazott Havasi Bertalan. A közlemény szerint Magyar Péter és társai nem tűrik a kritikát, a bírálatokra adott válaszuk pedig: „fogd be a szád!” Havasi hangsúlyozta, hogy

Bódis Kriszta közszereplő, akinek a tevékenységét az embereknek joguk van bírálni.

A bírói gyakorlatra hivatkozva arra emlékeztetett: a közszereplőknek a magánszemélyeknél nagyobb mértékben kell elviselniük a közügyeket érintő kritikát, beleértve a kemény, túlzó vagy bántó véleményeket is.

Tanulókormány, tanuló-kormánybiztos – majd talán belejön”

– jegyezte meg.

A Védvonal különösen fontosnak tartja a segítségnyújtást, mert a feljelentések nemcsak a bejegyzések szerzőit, hanem megosztókat és kommentelőket is érintenek. Havasi szerint kormánykritikus emberek ellen indítanak eljárásokat, ezért a szervezet erkölcsi kötelességének tekinti, hogy jogi támogatással álljon melléjük. Az érintettek jelentkezését a Védvonal ismert elérhetőségein várják.

12 per folyik, újabb feljelentéseket készítenek elő

Bódis Kriszta a közösségi oldalán jelentette be, hogy az általa valótlannak és rágalmazónak tartott állítások miatt már 12 bírósági eljárás van folyamatban. Újabb 25 kommentet és bejegyzést adott át ügyvédeinek, további feljelentések előkészítésére. A bejegyzésében politikai összefüggésbe helyezte az őt érő támadásokat: azt írta, olyanokkal szemben indultak eljárások, akik

a Fidesz–KDNP politikai kommunikációjából ismerős lejárató, karaktergyilkos módszert alkalmazzák”.

Közlése szerint a feljelentések rágalmazás miatt, magánvádas eljárásban indulnak. A lehetséges büntetőjogi következményeket is felsorolta, és arra figyelmeztetett, hogy nemcsak az eredeti állítás szerzője, hanem annak továbbterjesztője is felelősségre vonható.

A Facebookon egy kommenttel is el lehet követni rágalmazást. De nemcsak az felelhet, aki eredetileg megfogalmazta a rágalmazó állítást, hanem az is, aki azt továbbterjeszti, például megosztja”

– írta.