Nagy lendülettel indult, de a hónap végét sem érte meg Bódis Kriszta krízisbuszprogramja

Bódis Kriszta október elsején még lelkesen jelentette be, hogy krízisbuszokat indítanak a fővárosban, amelyek fedélzetén szociális munkások, egészségügyi dolgozók és rendőrök segítenék az utcán élőket. A cél az volt, hogy senki ne maradjon ellátatlanul a közterületeken, és a közbiztonságot veszélyeztető helyzetekre is azonnal reagálhassanak. A nagy lendülettel beharangozott program azonban még október végét sem érte meg: néhány hét után leállították, és most újragondolják az egészet.
Krízisbe került Bódis Kriszta krízisbusza
A Józsefváros–Ferencváros országgyűlési képviselője által koordinált kezdeményezést a Szociális és Családügyi Minisztérium működtette, ám a szakmai fogadtatás korántsem volt olyan lelkes, mint azt a bejelentés alapján várhatták – számolt be a Józsefváros Újság. Kemény András, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke például nem sokat kertelt:
Kedves Kriszta, feltaláltátok a spanyolviaszt!”
A szakszervezeti vezető arra emlékeztette a politikust, hogy
2004 óta működik utcai gondozó szolgálat diszpécserrendszerrel. Vagyis a mobil szociális segítségnyújtás ötlete korántsem számít forradalmi újításnak.
A lapnak megszólaló szakemberek ugyanakkor az alapkoncepciót nem tartották rossznak, a megvalósítással viszont már annál több problémájuk akadt. Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány vezetője szerint
hiába járják éjjel-nappal az utcákat egy jól felszerelt busszal, ha a hajléktalanellátás, az egészségügy, az addiktológia és a gyermekvédelem továbbra is egymástól elszigetelten működik.
Sárosi Péter drogpolitikai szakértő pedig arra figyelmeztetett, hogy a szociális munkásoknak nem szabad rendőrökkel együtt felkeresniük a szerhasználókat, mert az alááshatja a bizalmi kapcsolatot. Márpedig
Bódis Kriszta eredeti elképzelésében éppen a rendőrök jelenléte volt az egyik hangsúlyos elem.
A szakemberek szerint ráadásul hiába találják meg az utcán a segítségre szorulókat, ha nincs megfelelő intézmény, ahová továbbirányíthatnák őket. A hajléktalanság, a szerhasználat és a pszichiátriai problémák kezeléséhez ugyanis összehangolt ellátórendszerre lenne szükség, nem pusztán egy újabb járműre.
Leállították a buszokat, de legalább megkezdődött az egyeztetés
A kezdeményezés fogadtatása ugyanakkor nem volt kizárólag negatív. Miletics Marcell, a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront szolgálatának igazgatója szerint harmincéves pályafutása alatt még nem tapasztalt ekkora nyitottságot a minisztérium részéről a szakma felé. Háberman Zoltán, az OR-ZSE szociális munka tanszékének vezetője szintén türelemre intett, mondván, a kormány mindössze fél éve alakult meg, így nem lehet egyik napról a másikra csodát várni.
Bódis Kriszta időközben maga is elismerte, hogy az induláskor nem vették kellően figyelembe az utcai hajléktalanellátás több évtizedes tapasztalatait.
A belvárosi Tisza Szigetekre bízták az előzetes felmérést
A politikus szerint a programot megelőzően a belvárosi Tisza Szigetek 1409 válaszadó részvételével végeztek lakossági felmérést. Ebből az derült ki, hogy az emberek egyszerre várnak nagyobb közbiztonságot, látható hatósági jelenlétet és működő szociális ellátást.
A néhány terepi alkalom azonban gyorsan megmutatta, hogy a problémák jóval mélyebbek annál, mint amit egy krízisbusz önmagában kezelni tudna. Hiányoznak a megfelelő addiktológiai szolgáltatások, a könnyen elérhető ellátóhelyek és azok az intézményi lehetőségek, amelyekkel az utcáról valóban tovább lehetne segíteni a rászorulókat. A programot ezért átmenetileg leállították. Bódis Kriszta azonban nem tekinti kudarcnak a történteket.
Egy pilotnak szerintem pontosan ez a dolga: ha valami nem működik megfelelően, meg kell állni, tanulni belőle és újratervezni”
– magyarázta.
A politikus szerint azóta tovább bővítették a szakmai egyeztetések körét, amelyekbe a minisztériumok mellett a rendőrség, a mentőszolgálat, a hajléktalanellátó intézmények és civil szervezetek is bekapcsolódtak.
A krízisbuszprogram tehát október elején elindult, néhány hét alatt megállt, most pedig az újratervezésnél tart. Hogy mikor és milyen formában folytatódhat, egyelőre nem derült ki. Annyi biztos, hogy a kezdeményezés egyik legfontosabb felismerése éppen az lett, amire a szociális szakma már régóta figyelmeztet:
a hajléktalanság és a szerhasználat problémáját önmagában egy busz nem fogja megoldani.