Nagy lendülettel indult, de a hónap végét sem érte meg Bódis Kriszta krízisbuszprogramja

Bódis Kriszta október elsején még lelkesen jelentette be, hogy krízisbuszokat indítanak a fővárosban, amelyek fedélzetén szociális munkások, egészségügyi dolgozók és rendőrök segítenék az utcán élőket. A cél az volt, hogy senki ne maradjon ellátatlanul a közterületeken, és a közbiztonságot veszélyeztető helyzetekre is azonnal reagálhassanak. A nagy lendülettel beharangozott program azonban még október végét sem érte meg: néhány hét után leállították, és most újragondolják az egészet.

Bódis Kriszta szerint nem kudarc, hogy alig néhány hét után leállították a krízisbuszprogramot (Fotó: Facebook/Bódis Kriszta public)

Krízisbe került Bódis Kriszta krízisbusza

A Józsefváros–Ferencváros országgyűlési képviselője által koordinált kezdeményezést a Szociális és Családügyi Minisztérium működtette, ám a szakmai fogadtatás korántsem volt olyan lelkes, mint azt a bejelentés alapján várhatták – számolt be a Józsefváros Újság. Kemény András, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke például nem sokat kertelt:

Kedves Kriszta, feltaláltátok a spanyolviaszt!”

A szakszervezeti vezető arra emlékeztette a politikust, hogy

2004 óta működik utcai gondozó szolgálat diszpécserrendszerrel. Vagyis a mobil szociális segítségnyújtás ötlete korántsem számít forradalmi újításnak.

A lapnak megszólaló szakemberek ugyanakkor az alapkoncepciót nem tartották rossznak, a megvalósítással viszont már annál több problémájuk akadt. Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány vezetője szerint

hiába járják éjjel-nappal az utcákat egy jól felszerelt busszal, ha a hajléktalanellátás, az egészségügy, az addiktológia és a gyermekvédelem továbbra is egymástól elszigetelten működik.

Sárosi Péter drogpolitikai szakértő pedig arra figyelmeztetett, hogy a szociális munkásoknak nem szabad rendőrökkel együtt felkeresniük a szerhasználókat, mert az alááshatja a bizalmi kapcsolatot. Márpedig

Bódis Kriszta eredeti elképzelésében éppen a rendőrök jelenléte volt az egyik hangsúlyos elem.

A szakemberek szerint ráadásul hiába találják meg az utcán a segítségre szorulókat, ha nincs megfelelő intézmény, ahová továbbirányíthatnák őket. A hajléktalanság, a szerhasználat és a pszichiátriai problémák kezeléséhez ugyanis összehangolt ellátórendszerre lenne szükség, nem pusztán egy újabb járműre.