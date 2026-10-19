„Egyelőre ez csak utazás Narniában” – kemény kritikát kapott Magyar Péter 2027-es költségvetési terve

Magyar Péter hétfői költségvetési beszéde után Bóka János hosszú felszólalásban reagált a kormányfő által ismertetett tervekre. A Fidesz frakcióvezetője szerint a miniszterelnök úgy vázolta fel a 2027-es költségvetés előnyeit, hogy annak részletes tervezetét még a Költségvetési Tanács sem ismerhette meg. Bóka arra is figyelmeztetett, hogy a kormány több fontos gazdasági mutatóról nem beszélt, miközben szerinte a korábbi adócsökkentési ígéretek egy része végül többletterheket eredményezett. A politikus a felszólalás elején visszautasította Magyar Péternek a Fidesz egyes tagjaira tett, általa rágalmazónak és becsületsértőnek tartott kijelentéseit is.

Bóka János szerint a beszédből több alapvető költségvetési tervezési adat is hiányzott (Fotó: Facebook/Bóka János)

„Esküvő, ahol nem jelenik meg sem a menyasszony, sem a vőlegény”

Bóka János szerint a miniszterelnök több mint 120 perces beszédének legnagyobb problémája, hogy a kormány még nem nyújtotta be a költségvetési javaslatot, így annak részleteit az ellenzék sem tudja megvizsgálni.

A politikus egy esküvőhöz hasonlította a helyzetet, amelyen sem a menyasszony, sem a vőlegény nem jelenik meg, a vendégek mégis az ifjú párt dicsérik. Bóka azt kifogásolta, hogy a beszédből több alapvető költségvetési tervezési adat is hiányzott. Szerinte egyelőre nem derült ki:

Mekkora inflációval számol a kormány 2027-ben, különös tekintettel az árrésstop tervezett kivezetésére?

Milyen gazdasági növekedési előrejelzésre épül a költségvetés?

Hogyan alakulhat az államadósság?

Milyen intézkedésekre fordítanák a korábban létrehozott, 500 milliárd forintos haváriaalapot?

Milyen rezsiárakkal kell számolniuk a háztartásoknak a következő évben?

A Fidesz frakcióvezetője szerint a miniszterelnök október végére ígérte a költségvetési javaslat benyújtását, ezért annak érdemi vitáját csak a dokumentum megismerése után lehet lefolytatni.