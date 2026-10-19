Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem mindenki kapja meg, amit remélt: ezt hozhatja a Tisza költségvetése

bóka jános

„Egyelőre ez csak utazás Narniában” – kemény kritikát kapott Magyar Péter 2027-es költségvetési terve

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnök 2027-es költségvetési terveit a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a kormányfő több mint két órán keresztül beszélt egy olyan büdzséről, amelyet még be sem nyújtottak az Országgyűlésnek. Bóka János a Facebook-oldalán közzétett felszólalásában az államadósság növekedését, a korábbi adóintézkedéseket és a választási ígéretek teljesítését is számon kérte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bóka jánosköltségvetésfideszmagyar nemzeti bankköltségvetési tervezetbeszédMagyar Péter

Magyar Péter hétfői költségvetési beszéde után Bóka János hosszú felszólalásban reagált a kormányfő által ismertetett tervekre. A Fidesz frakcióvezetője szerint a miniszterelnök úgy vázolta fel a 2027-es költségvetés előnyeit, hogy annak részletes tervezetét még a Költségvetési Tanács sem ismerhette meg. Bóka arra is figyelmeztetett, hogy a kormány több fontos gazdasági mutatóról nem beszélt, miközben szerinte a korábbi adócsökkentési ígéretek egy része végül többletterheket eredményezett. A politikus a felszólalás elején visszautasította Magyar Péternek a Fidesz egyes tagjaira tett, általa rágalmazónak és becsületsértőnek tartott kijelentéseit is.

Bóka János
Bóka János szerint a beszédből több alapvető költségvetési tervezési adat is hiányzott (Fotó: Facebook/Bóka János)

„Esküvő, ahol nem jelenik meg sem a menyasszony, sem a vőlegény”

Bóka János szerint a miniszterelnök több mint 120 perces beszédének legnagyobb problémája, hogy a kormány még nem nyújtotta be a költségvetési javaslatot, így annak részleteit az ellenzék sem tudja megvizsgálni.

A politikus egy esküvőhöz hasonlította a helyzetet, amelyen sem a menyasszony, sem a vőlegény nem jelenik meg, a vendégek mégis az ifjú párt dicsérik. Bóka azt kifogásolta, hogy a beszédből több alapvető költségvetési tervezési adat is hiányzott. Szerinte egyelőre nem derült ki:

  • Mekkora inflációval számol a kormány 2027-ben, különös tekintettel az árrésstop tervezett kivezetésére?
  • Milyen gazdasági növekedési előrejelzésre épül a költségvetés?
  • Hogyan alakulhat az államadósság?
  • Milyen intézkedésekre fordítanák a korábban létrehozott, 500 milliárd forintos haváriaalapot?
  • Milyen rezsiárakkal kell számolniuk a háztartásoknak a következő évben?

A Fidesz frakcióvezetője szerint a miniszterelnök október végére ígérte a költségvetési javaslat benyújtását, ezért annak érdemi vitáját csak a dokumentum megismerése után lehet lefolytatni.

Magyar Péter nagy béremeléseket jelentett be a költségvetéssel, de van egy bökkenő

Bóka János szerint adócsökkentést ígértek, de adóemelések következtek

A politikus állítása szerint a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka a 2010-es 34,8 milliárd euróról 2026-ra 61 milliárd euró fölé emelkedett, az aranytartalék pedig 3,1 tonnáról 110 tonnára nőtt. Emellett a nemzeti vagyon gyarapodását, az egymillió új munkahelyet és a családi adókedvezményeket is a korábbi kormányzás eredményei közé sorolta.

Bóka ugyanakkor az államadósság várható alakulását is kifogásolta. Felszólalása szerint a GDP-arányos államadósság a 2025 végi 74,6 százalékról 2026 végére 77,5 százalékra emelkedhet.

A frakcióvezető szerint a Tisza-kormány eddigi intézkedései alapján az adócsökkentési ígéreteket is fenntartásokkal kell kezelni. 

Példaként említette az 5000 forintos dízelutalványhoz kapcsolódó, általa 90 milliárd forintosnak nevezett adóemelést, valamint a kata átalakítását, amely állítása szerint 138 ezer önfoglalkoztató terheit növelte meg.

A politikus az oktatási, egészségügyi, közlekedési és infrastrukturális területeket érintő, állítása szerint 300 milliárd forintos elvonási csomag részleteit is hiányolta.

Bóka János
Bóka János azzal vádolta Magyar Péter kormányát, hogy adócsökkentést ígért, de adóemelés lett belőle (Fotó: Hatlaczki Balazs)

„Egyelőre ez csak utazás Narniában” – a választási ígéreteket is számon kérte

Bóka János szerint a kormány által ismertetett béremelési tervek több ágazatban elmaradnak a választási kampányban megfogalmazott ígéretektől. Külön kitért az oktatásban, az egészségügyben, a szociális és kulturális területen, valamint a rendvédelemben dolgozók helyzetére.

A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, a korábban ígért, bruttó 533 600 forintos minimálbér 2027-ben nem valósul meg. A vállalkozások számára pedig a nyereségadó növekedésétől és az adókedvezmények szűkítésétől tart.

A felszólalásban további kérdéseket is megfogalmazott a nyugdíjkorhatárról, az állampapírok adómentességéről, az esetleges állami vagyonértékesítésekről, a külföldi hitelfelvételről és a közigazgatási létszámleépítésekről. Azt is kifogásolta, hogy Magyar Péter hosszú beszédében szerinte nem tért ki a határon túli magyarokra.

Bóka a költségvetési tervezet ismeretében tartana érdemi vitát a kormány terveiről. Felszólalását a miniszterelnök beszédében elhangzott oroszlános hasonlatra utalva zárta.

Egyelőre ez csak utazás Narniában. Csak ott ugye szembejönnek oroszlánok, vigyázzanak, ne lőjék le őket”

 – fogalmazott.

A költségvetési vita így egyelőre elsősorban a kormányzati bejelentésekről és az ellenzék által megfogalmazott kifogásokról szól. A tervezet benyújtása után válhat világossá, hogy a bejelentett intézkedések milyen bevételi és kiadási számításokra épülnek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!