„Egyelőre ez csak utazás Narniában” – kemény kritikát kapott Magyar Péter 2027-es költségvetési terve

Magyar Péter hétfői költségvetési beszéde után Bóka János hosszú felszólalásban reagált a kormányfő által ismertetett tervekre. A Fidesz frakcióvezetője szerint a miniszterelnök úgy vázolta fel a 2027-es költségvetés előnyeit, hogy annak részletes tervezetét még a Költségvetési Tanács sem ismerhette meg. Bóka arra is figyelmeztetett, hogy a kormány több fontos gazdasági mutatóról nem beszélt, miközben szerinte a korábbi adócsökkentési ígéretek egy része végül többletterheket eredményezett. A politikus a felszólalás elején visszautasította Magyar Péternek a Fidesz egyes tagjaira tett, általa rágalmazónak és becsületsértőnek tartott kijelentéseit is.
„Esküvő, ahol nem jelenik meg sem a menyasszony, sem a vőlegény”
Bóka János szerint a miniszterelnök több mint 120 perces beszédének legnagyobb problémája, hogy a kormány még nem nyújtotta be a költségvetési javaslatot, így annak részleteit az ellenzék sem tudja megvizsgálni.
A politikus egy esküvőhöz hasonlította a helyzetet, amelyen sem a menyasszony, sem a vőlegény nem jelenik meg, a vendégek mégis az ifjú párt dicsérik. Bóka azt kifogásolta, hogy a beszédből több alapvető költségvetési tervezési adat is hiányzott. Szerinte egyelőre nem derült ki:
- Mekkora inflációval számol a kormány 2027-ben, különös tekintettel az árrésstop tervezett kivezetésére?
- Milyen gazdasági növekedési előrejelzésre épül a költségvetés?
- Hogyan alakulhat az államadósság?
- Milyen intézkedésekre fordítanák a korábban létrehozott, 500 milliárd forintos haváriaalapot?
- Milyen rezsiárakkal kell számolniuk a háztartásoknak a következő évben?
A Fidesz frakcióvezetője szerint a miniszterelnök október végére ígérte a költségvetési javaslat benyújtását, ezért annak érdemi vitáját csak a dokumentum megismerése után lehet lefolytatni.
Bóka János szerint adócsökkentést ígértek, de adóemelések következtek
A politikus állítása szerint a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka a 2010-es 34,8 milliárd euróról 2026-ra 61 milliárd euró fölé emelkedett, az aranytartalék pedig 3,1 tonnáról 110 tonnára nőtt. Emellett a nemzeti vagyon gyarapodását, az egymillió új munkahelyet és a családi adókedvezményeket is a korábbi kormányzás eredményei közé sorolta.
Bóka ugyanakkor az államadósság várható alakulását is kifogásolta. Felszólalása szerint a GDP-arányos államadósság a 2025 végi 74,6 százalékról 2026 végére 77,5 százalékra emelkedhet.
A frakcióvezető szerint a Tisza-kormány eddigi intézkedései alapján az adócsökkentési ígéreteket is fenntartásokkal kell kezelni.
Példaként említette az 5000 forintos dízelutalványhoz kapcsolódó, általa 90 milliárd forintosnak nevezett adóemelést, valamint a kata átalakítását, amely állítása szerint 138 ezer önfoglalkoztató terheit növelte meg.
A politikus az oktatási, egészségügyi, közlekedési és infrastrukturális területeket érintő, állítása szerint 300 milliárd forintos elvonási csomag részleteit is hiányolta.
„Egyelőre ez csak utazás Narniában” – a választási ígéreteket is számon kérte
Bóka János szerint a kormány által ismertetett béremelési tervek több ágazatban elmaradnak a választási kampányban megfogalmazott ígéretektől. Külön kitért az oktatásban, az egészségügyben, a szociális és kulturális területen, valamint a rendvédelemben dolgozók helyzetére.
A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, a korábban ígért, bruttó 533 600 forintos minimálbér 2027-ben nem valósul meg. A vállalkozások számára pedig a nyereségadó növekedésétől és az adókedvezmények szűkítésétől tart.
A felszólalásban további kérdéseket is megfogalmazott a nyugdíjkorhatárról, az állampapírok adómentességéről, az esetleges állami vagyonértékesítésekről, a külföldi hitelfelvételről és a közigazgatási létszámleépítésekről. Azt is kifogásolta, hogy Magyar Péter hosszú beszédében szerinte nem tért ki a határon túli magyarokra.
Bóka a költségvetési tervezet ismeretében tartana érdemi vitát a kormány terveiről. Felszólalását a miniszterelnök beszédében elhangzott oroszlános hasonlatra utalva zárta.
Egyelőre ez csak utazás Narniában. Csak ott ugye szembejönnek oroszlánok, vigyázzanak, ne lőjék le őket”
– fogalmazott.
A költségvetési vita így egyelőre elsősorban a kormányzati bejelentésekről és az ellenzék által megfogalmazott kifogásokról szól. A tervezet benyújtása után válhat világossá, hogy a bejelentett intézkedések milyen bevételi és kiadási számításokra épülnek.