Bóka János: Olyan emberek irányítják az országot, akikre a macskámat se bíznám!

Az, hogy a választási vereség fáj, nem fog elmúlni, nem fogunk egy nap felkelni, és azt látni, hogy minden jó, mert nem nem jó minden, mert olyan emberek irányítják az országot, akikre a macskámat se bíznám rá. Ennek a fájdalomnak csak úgy lehet vége, ha a következő választást megnyerjük – mondta a DPK Táborban tartott előadásában Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője szerint ha ezt nem sikerül elérniük, akkor még nagyobb lesz a fájdalom.

Bóka János a DPK Táborban – Fotó: Origo

Bóka János a Tisza-kormány eddigi intézkedéseivel kapcsolatban annyit mondott: csupán politikai boszorkányüldözés folyik. Magyar Péter követőinek az kell, hogy fideszeseket elzavarják, ebből pedig a Tisza politikai műsort kreál.

Az egész arról szól – tette hozzá – , hogy minden fideszest eltakarítsanak. Az NKA-pénzekkel mindenkinek magának kell elszámolnia, és ezekből a pénzekből olyanok is kaptak, akik nem nevezhetőek fideszesnek – mutatott rá. Varga-Bajusz Veronikával kapcsolatban a frakcióvezető rámutatott, hogy a korábbi államtitkárnak semmi köze nincs az NKA-botrányhoz, „mégis elvitték, hogy megtörjék”.

Hankó Balázst és volt államtitkárát is azért vitték el, hogy leforgathassák azt a felvételt, ahogy vezetőszáron elviszik őket.

Jelezte: mindez a műsor azért van, hogy elrejtse azt, „amit valójában csinálnak és amit valójában nem csinálnak”. Kitért arra, hogy a Tisza „félelmet generál”, „attól kell félni, hogy bármit megtehetnek”. Bóka nagy csalódásnak nevezte, hogy a hatóság ehhez most asszisztál, de „aki politikai megrendelésre hajtja végre ezeket, annak lesz következménye” – hangsúlyozta. Hozzátette: nekik jelenleg csak a nyilvánosság marad, mint „fegyver”.

Fotó: Origo

Mint fogalmazott, a Tiszát „nem igazán érdekli” a kormányzás. A kormány mögött álló megrendelőket viszont nagyon is. Mindez látszik az energiapolitikából: a kormány eddig annyit csinált, hogy kivezette a védett üzemanyagárat és eltörölte a kamatstopot. „Ezek voltak a megrendelői igények” – mondta Bóka.

A frakcióvezető jelezte: attól, hogy ők a kormány ellenzéke, az nem azt jelenti, hogy a magyar emberek ellenzéke lennének. Nem akarják, hogy a magyaroknak rosszabb legyen, azt szeretnék, hogy az eddigi sikerek megmaradjanak. Azonban azt is jelezte, hogy most nem abba az irányba mennek a dolgok, hogy az eddigi eredmények megmaradjanak. Azonban a gazdaság és az ország nem hirtelen, egy nap alatt fog összeomlani, hanem szépen lassan épül le, és ez a folyamat elkezdődik, elég csak az építőiparra vagy a növekvő munkanélküliségre gondolni.