Bóka János: Olyan emberek irányítják az országot, akikre a macskámat se bíznám!

Az, hogy a választási vereség fáj, nem fog elmúlni, nem fogunk egy nap felkelni, és azt látni, hogy minden jó, mert nem nem jó minden, mert olyan emberek irányítják az országot, akikre a macskámat se bíznám rá. Ennek a fájdalomnak csak úgy lehet vége, ha a következő választást megnyerjük – mondta a DPK Táborban tartott előadásában Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője szerint ha ezt nem sikerül elérniük, akkor még nagyobb lesz a fájdalom.
Bóka János a Tisza-kormány eddigi intézkedéseivel kapcsolatban annyit mondott: csupán politikai boszorkányüldözés folyik. Magyar Péter követőinek az kell, hogy fideszeseket elzavarják, ebből pedig a Tisza politikai műsort kreál.
Az egész arról szól – tette hozzá – , hogy minden fideszest eltakarítsanak. Az NKA-pénzekkel mindenkinek magának kell elszámolnia, és ezekből a pénzekből olyanok is kaptak, akik nem nevezhetőek fideszesnek – mutatott rá. Varga-Bajusz Veronikával kapcsolatban a frakcióvezető rámutatott, hogy a korábbi államtitkárnak semmi köze nincs az NKA-botrányhoz, „mégis elvitték, hogy megtörjék”.
Hankó Balázst és volt államtitkárát is azért vitték el, hogy leforgathassák azt a felvételt, ahogy vezetőszáron elviszik őket.
Jelezte: mindez a műsor azért van, hogy elrejtse azt, „amit valójában csinálnak és amit valójában nem csinálnak”. Kitért arra, hogy a Tisza „félelmet generál”, „attól kell félni, hogy bármit megtehetnek”. Bóka nagy csalódásnak nevezte, hogy a hatóság ehhez most asszisztál, de „aki politikai megrendelésre hajtja végre ezeket, annak lesz következménye” – hangsúlyozta. Hozzátette: nekik jelenleg csak a nyilvánosság marad, mint „fegyver”.
Mint fogalmazott, a Tiszát „nem igazán érdekli” a kormányzás. A kormány mögött álló megrendelőket viszont nagyon is. Mindez látszik az energiapolitikából: a kormány eddig annyit csinált, hogy kivezette a védett üzemanyagárat és eltörölte a kamatstopot. „Ezek voltak a megrendelői igények” – mondta Bóka.
A frakcióvezető jelezte: attól, hogy ők a kormány ellenzéke, az nem azt jelenti, hogy a magyar emberek ellenzéke lennének. Nem akarják, hogy a magyaroknak rosszabb legyen, azt szeretnék, hogy az eddigi sikerek megmaradjanak. Azonban azt is jelezte, hogy most nem abba az irányba mennek a dolgok, hogy az eddigi eredmények megmaradjanak. Azonban a gazdaság és az ország nem hirtelen, egy nap alatt fog összeomlani, hanem szépen lassan épül le, és ez a folyamat elkezdődik, elég csak az építőiparra vagy a növekvő munkanélküliségre gondolni.
Adócsökkentés helyett adóemelés
A katával kapcsolatban a frakcióvezető arról beszélt, hogy ez valójában adó emelés, nem adó csökkentés, mint amiről a Tisza beszél, hiszen 60 milliárd forinttal több adóbevétellel számolnak emiatt, és a plusz adóbevétel nem adócsökkentésből lesz.
Rámutatott arra is, hogy
amikor éppen növekszik a munkanélküliség, akkor nem adót kéne emelni, hanem adót kéne csökkenteni.
Az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban Bóka János rámutatott, hogy az erről folytatott vitákat két részre kell szedni: az egyik az, hogy a pénzek hazahozatalának milyen feltételei vannak. „Itt a Tisza-kormány hazudik”.
A Fidesz nem volt hajlandó hozzányúlni a gyermekvédelmi törvényhez és ukrajna csatlakozását sem olt hajlandó támogatni. A Tisza pedig amint megszavazta a gyermekvédelmi törvény átalakítását, azonnal felszabadítottak 2 és fél milliárd eurót.
A Tisza-kormánynak 2 és fél milliárd eurót értek a magyar gyerekek
– hangsúlyozta.
Bóka János szerint attól még, hogy a Tisza nyert, nem jelenti azt, hogy igaza is van
Az EU-s forrásokkal kapcsoltban arra is rámutatott, hogy ezek a pénzek nem fognak beépülni a magyar gazdaságba, nem itthon lesznek elköltve. Példaként említette a szélerőműveket, amiket Magyarországon nem gyártanak és a gyártásában sem veszünk rész, „nekünk csak a fémmonstrum marad meg, amely a lakosságot „boldogítja” majd. De az autópálya koncessziók kapcsolatban is kizárják a magyar cégeket és külföldieknek adják, akik kiviszik a pénz az országból.
Ha így fogják csinálni, akkor Magyarország valójában csak egy piaca lesz a külföldi multiknak, felvásárolják a piacainkat Uniós támogatások segítségével.
„Ha valaki utálja a Tiszát, nekünk az bőven elég, ha ezen felül van amiben egyetértünk az bónusz”
– mondta Bóka János. A frakcióvezető a Fidesz megújulásával kapcsolatban rámutatott, hogy április 12-én a csupán az történt, hogy a Tisza megnyerte a választást, de nincs minden veszte, mert ez nem azt jelenti, hogy győztek. A Fidesz továbbra is ugyan azt a zsidó-keresztény értékeket képviseli és azokban a dolgokban, amiket képvisel, azokban továbbra is igaza van, akkor is, ha ötvenöt százalékkal nyernek és akkor is, ha 40 százalékkal nem. De attól, hogy most a Tisza nyert, az nem azt jelenti, hogy ettől a Tiszának igaza lett.
Mint mondta, a modern demokráciában 16 év rengeteg idő. De szerinte nem kell ezért a 16 évért bocsánatot kérni, hiszen ezalatt végig megválasztották a Fideszt kétharmaddal. – Csupán, mivel ez egy hosszú idő, ezért felnőtt egy olyan generáció, aki nem csak azt nem tudja, hogy milyen, amikor nem a Fidesz vezeti az országot, de azt sem tudják, hogy milyen amikor rosszul vezetik az országot, amely válságot okoz. Utoljára a Gyurcsány-Bajnai érában tudhattuk, milyen az, amikor külföld diktál, milyen az, amikor az IMF diktál. Most ezt újra megtudjuk. De ha ez azt jelenti, hogy ez megint egy 16 év Fidesz kormányzást okoz, akkor politikai rendben vagyunk – emlékeztetett Bóka János.
Magyarország és a szélerőművek
A közönségkérdéseknél az első Orbán-kormány környezetvédelmi államtitkára is szót kért és kérdést Intézett Bóka Jánoshoz. Jelezte, hogy már akkor is tudható volt, hogy Magyarország nem alkalmas arra, hogy rengeteg szélerőművet telepítsenek. A gyakorlatilag költői kérdése az volt, mi változhatott azóta, hogy most a Tisza mégis erre készül. Jelezte:
azt várja az ellenzéktől, hogy közérthetően ellenérveket sorakoztassanak fel a szélerőművek építése ellen.
Bóka János elmondta, hogy a Tisza nem tudott semmilyen hatástanulmányt felmutatni a szélerőművekkel kapcsolatban. – Itt gyakorlatilag csak piacvásárlás történik, azt akarják, hogy a német szélerőműipar újabb megrendeléseket kapjanak – mondta, majd rámutatott: Magyarország földrajzi fekvése nem változott az elmúlt évtizedekben, mégis a paksi atomerőmű kapacitásának többszörösét akarják kiépíteni. Ez sem jelentett volna megoldást azonban a paksi erőmű kiesésére, csupán a kieső energia 10 százalékát tudta volna biztosítani a Tisza által tervezett szélerőmennyiség, hiszen nyáron a szél nem nagyon fúj, tárolókapacitások pedig nincsenek.