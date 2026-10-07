Kész átverés a Tisza gazdasági sikere – világított rá a Fidesz frakcióvezetője

— A Tisza-kormány gazdasági növekedésről beszél, de a most termelésbe álló nagyberuházások jelentős részéről már az Orbán-kormány idején megszülettek a döntések – jelentette ki Bóka János a közösségi oldalán megosztott videóban. A Fidesz frakcióvezetője példaként a Mercedes gyárbővítését, a BMW debreceni beruházását, illetve a komáromi Cloud Network Technology magyarországi fejlesztéseit említette. Hozzátette: a fogyasztás bővülését pedig azok a béremelések és adókedvezmények tették lehetővé, amit még a Fidesz-kormányok vezettek be.

Bóka János példaként említette a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát, amit idén nyáron adtak át (Fotó: Origo)

Bóka János arra kíváncsi, hol vannak a Tiszának köszönhető új munkahelyek

A Tisza eközben zárt ülésen hallgatta meg Szijjártó Pétert, aki 12 év alatt 23 500 milliárd forint értékben 2305 beruházásról kötött megállapodást, amelyek 187 ezer munkahelyet teremtettek hazánkban – emlékeztetett a politikus.

Bóka János végül feltette a kérdést, valójában mi a Tisza-kormány gazdaságpolitikájának eredménye, hiszen csak gyárbezárásokat, megszűnő munkahelyeket és a fiatalok körében rekordmagas munkanélküliséget látunk.