„Ez a becsapás költségvetése lesz” – Bóka János kemény kritikát fogalmazott meg

Bóka János a Konfront Talk vendégeként Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián kérdéseire válaszolt. A Fidesz frakcióvezetője elsősorban a 2027-es költségvetést és Kármán András pénzügyminiszter szerepét bírálta, de a Matolcsy György elleni eljárásról és a Fidesz-frakció várható átalakításáról is beszélt.

Bóka János a 2027-es költségvetést és Kármán András gazdaságpolitikáját bírálta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Bóka János szerint a kellemetlen meglepetések költségvetése készül

Magyar Péter hétfőn több mint két órán keresztül ismertette a 2027-es költségvetés főbb intézkedéseit az Országgyűlésben. A kormányfő béremeléseket, adócsökkentéseket és a családi pótlék megduplázását jelentette be, a részletes költségvetési törvényjavaslatot azonban ekkor még nem nyújtották be.

Bóka János szerint éppen ez jelenti az egyik legnagyobb problémát.

Meghívtak bennünket egy olyan esküvőre, ahol sem a menyasszony, sem a vőlegény nincsen jelen”

– fogalmazott a frakcióvezető.

A politikus kifogásolta, hogy a kormány 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számol, miközben jelentős, mintegy 1500 milliárd forintos megtakarítást ígér a korrupció felszámolásával és a hatékonyság növelésével, anélkül hogy ennek részletei ismertek lennének.

Ez egyelőre ilyen Harry Potteres varázslásnak tűnik, hogy én mondok egy nagy számot, ennyit megtakarítok”

– jelentette ki.

Bóka úgy véli, a költségvetés valódi következményei csak később derülnek majd ki.

Ez a költségvetés szerintem a kellemetlen meglepetések költségvetése lesz”

– fogalmazott.

A frakcióvezető szerint a kata módosítása mintegy 138 ezer vállalkozót érinthet hátrányosan, miközben a társasági adó tényleges átlagos terhelése a jelenlegi 9 százalék körüli szintről 11–11,5 százalékra emelkedhet.

Szerintem itt magyar munkahelyek kerülnek majd veszélybe jelentős számban”

– figyelmeztetett.

Kármán András szerinte zéró kockázattal játszik

A beszélgetésben Kármán András pénzügyminiszter szerepe is előkerült. Bóka szerint Kármán gazdaságpolitikai gondolkodását meghatározzák azok a nemzetközi elvárások, amelyek többek között az IMF és az Európai Bizottság ajánlásaiban is megjelennek.

Pontosan tudja, hogy kinek az elvárásainak kell megfelelni azért, hogy az úgynevezett szakmai hitelét meg tudja őrizni”

– fogalmazott.

A frakcióvezető szerint a pénzügyminiszter karrierje szempontjából „zéró kockázatú játékot játszik”, miközben az általa képviselt gazdaságpolitika következményeit a magyar munkavállalók és vállalkozások viselhetik.

Bóka a családi pótlék megduplázását és a nyugdíjrendszer tervezett módosításait is bírálta. Szerinte a kormány a korábbi munkaalapú gazdaságpolitika helyett egyre inkább a szociális újraelosztást helyezi előtérbe, miközben a dolgozókat és a vállalkozásokat újabb terhek sújthatják.