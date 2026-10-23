Bóka János: Meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének

Történelmi pillanatnak nevezte 1956 októberét Bóka János a Fidesz és a KDNP közös, budapesti Bem téren tartott megemlékezésén. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte: az a dicsőséges két hét megmutatta, hogy nincs szabadság függetlenség nélkül.

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A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: pontosan tudjuk, kik vagyunk és meg is akarunk maradni annak, akik vagyunk, magyaroknak, a szabadság nemzetének.

Bóka János 1956 októberét történelmi pillanatnak nevezte, rámutatva: az a dicsőséges két hét megmutatta, hogy nincs szabadság függetlenség nélkül, mert csak független hazában lehetünk szabadok. Megmutatta, hogy a magyar nemzet erős kötelék, megtartó sorsközösség és mi csak magyarként lehetünk szabadok - fogalmazott.

Kiemelte, hogy nem csak emlékezni és emlékeztetni akarnak a múltra, üzenni is akarnak a jövőnek, a gyermekeinknek, az unokáinknak, hogy ne feledjék: a legnagyobb dolog a szabadság.

Bóka János rámutatott: a szabadságnak mindig voltak, vannak és lesznek ellenségei. Szabad országban nem állítanak fel politikai rendőrséget, a hatalom nem fenyeget senkit letartóztatással, nem mutogatnak embereket bilincsben és vezetőszáron a hatalom utasítására, nincsenek politikai foglyok, nem akarják felszámolni az ellenzéket és nem akarnak újra egypártrendszert építeni - mondta.

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