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bóka jános

Bóka János: Meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A budapesti Bem téren tartotta idén az október 23-i rendezvényét a Fidesz. A megemlékezésen beszédet mondott Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor, valamint Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője.
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bóka jánosfideszbem térenoktóber 23.

Történelmi pillanatnak nevezte 1956 októberét Bóka János a Fidesz és a KDNP közös, budapesti Bem téren tartott megemlékezésén. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte: az a dicsőséges két hét megmutatta, hogy nincs szabadság függetlenség nélkül.

A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23. Bóka János, BókaJános
Fotó: Mediaworks

A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: pontosan tudjuk, kik vagyunk és meg is akarunk maradni annak, akik vagyunk, magyaroknak, a szabadság nemzetének.

Bóka János 1956 októberét történelmi pillanatnak nevezte, rámutatva: az a dicsőséges két hét megmutatta, hogy nincs szabadság függetlenség nélkül, mert csak független hazában lehetünk szabadok. Megmutatta, hogy a magyar nemzet erős kötelék, megtartó sorsközösség és mi csak magyarként lehetünk szabadok - fogalmazott.

Kiemelte, hogy nem csak emlékezni és emlékeztetni akarnak a múltra, üzenni is akarnak a jövőnek, a gyermekeinknek, az unokáinknak, hogy ne feledjék: a legnagyobb dolog a szabadság.

Bóka János rámutatott: a szabadságnak mindig voltak, vannak és lesznek ellenségei. Szabad országban nem állítanak fel politikai rendőrséget, a hatalom nem fenyeget senkit letartóztatással, nem mutogatnak embereket bilincsben és vezetőszáron a hatalom utasítására, nincsenek politikai foglyok, nem akarják felszámolni az ellenzéket és nem akarnak újra egypártrendszert építeni - mondta.

Nézd meg képgalériánkban, milyen sokan jelentek meg a gyűlésen!

A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
A Fidesz október 23-ai ünnepsége a Bem téren, FideszBemtér, 2026.10.23.,
Galéria: Óriási tömeg gyűlt össze a Fidesz október 23-i rendezvényén a Bem téren
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Sokan gyűltek össze a Fidesz ünnepi eseményén

 

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