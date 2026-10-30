Bóka János az Origónak elárulta, milyen személyes tanácsot kapott Orbán Viktortól

A kormányváltás után új szerepben folytatja politikai munkáját Bóka János, aki az előző ciklusban európai uniós ügyekért felelős miniszterként dolgozott, jelenleg pedig a Fidesz országgyűlési frakcióját vezeti. Az Origónak adott interjúban arról beszélt, milyen tanácsot kapott Orbán Viktortól új feladatához, hogyan éli meg a parlamenti viták légkörét, és milyen veszélyeket lát a Tisza-kormány intézkedéseiben. Szóba kerültek a családokat és vállalkozásokat érintő gazdasági döntések, az uniós források politikai ára, valamint az is, hogy szerinte milyen értékek mentén építhet újra vonzó politikai alternatívát a jobboldal.
Bóka János: Kifejezetten elégedett vagyok a frakció működésével
– Az előző ciklusban miniszterként szolgált, most pedig a Fidesz frakcióvezetője lett. Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, hogy ebben a nehéz politikai időszakban kell átvennie a frakció irányítását?
– Nekem természetes volt, hogy ha a közösség mellettem állt és támogatott, amikor napfényes volt az ég, akkor nekem is ott kell lennem mellette, amikor felhősebb az idő. Ha úgy tudom segíteni a közösségemet, hogy előrelépek, akkor azt teszem, ha pedig úgy, hogy hátralépek, akkor azt. Ez számomra morális kötelezettség is.
Már a legelején megfogalmazódott bennem, hogy ez nagy kihívás, és az ember sohasem lehet biztos abban, hogy nem lesz-e túl nagy rá a kabát.
Első ciklusos parlamenti képviselő vagyok, tehát egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy frakcióvezető legyek.
Bízom benne, hogy sikerül egy szerethető, ütőképes, szakpolitikai viták megvívására alkalmas frakciót építeni az Országgyűlésben.
Az első lépéseken már túl vagyunk, és kifejezetten elégedett vagyok a frakció működésével.
– Orbán Viktortól kapott személyes tanácsot az új feladatához?
– Azt mondta, hogy mindig legyek önmagam, és soha ne tegyek olyat, ami ellentétes a meggyőződésemmel vagy a karakteremmel.
Ehhez hozzátenném édesapám örök érvényű tanácsát. Amikor Szolnokról Szegedre mentem egyetemre, egyetlen mondattal bocsátott utamra: „Fiam, ne hibázz!” Szerintem ez itt is működik.
– A parlamenti közhangulatot egyre élesebb személyeskedések jellemzik. Frakcióvezetőként hogyan lehet kezelni Magyar Péter kommunikációját?
– Az új parlament első ülésnapjain engem is meglepett az a verbális agresszió, az a korábban elképzelhetetlen stílus és személyeskedés, ami a miniszterelnök kommunikációját jellemzi. A vitakultúra teljes hiánya sokakat megdöbbentett.
A választási kampány után nem voltak illúzióink. A Tisza ezt a kommunikációt rendkívül sikeresen alkalmazta, és biztos voltam benne, hogy a kormányzati tevékenységüket is ez fogja jellemezni. De a helyszínen megtapasztalni egészen más volt.
A pszichológusok általában azt tanácsolják, hogy az ember távolodjon el az abuzáló kapcsolattól. Nekünk azonban országgyűlési képviselőként erre nincs lehetőségünk. Heti rendszerességgel meg kell jelennünk a parlamentben, és a miniszterelnök kirohanásaira politikai, szakmai értelemben reagálnunk kell.
Ugyanakkor ezt nem szabad személyes helyzetként megélnünk. Nem Magyar Péter személyére, stílusára és kommunikációjára kell fókuszálnunk. A feladatunk az, hogy képviseljük politikai közösségünk értékeit és Magyarország érdekeit, valamint hiteles, vonzó politikai alternatívát építsünk.
– Október 23-i beszédében arra figyelmeztetett, hogy küzdelmes időszak áll az ország előtt. Melyek a legnagyobb kihívások?
– Három nagy politikai kihívást látok. Az első az ország alkotmányos berendezkedését érinti.
A Tisza Párt hatalomra kerülése óta szisztematikusan foglalja el a hatalmi központokat és az állami szerveket, köztük olyanokat is, amelyekre a parlamenti választás nem adott felhatalmazást. Lecserélték a köztársasági elnököt, eltávolították az alkotmánybírák egyharmadát. Véleményem szerint politikai önkény és a teljhatalom kiépítése zajlik, az alkotmányos fékek és ellensúlyok felszámolásával.
A második veszély az ellenzék és politikai közösségünk felszámolására irányuló törekvés.
A cél szerintem az volt, hogy őszre, amikor a kormányzás első nehézségei jelentkeznek, már ne legyen működőképes, ütőképes ellenzék. Mivel ez politikai eszközökkel nem sikerült, most jogi és adminisztratív eszközökkel próbálják elérni.
Ez a politikai verseny kizárása, a politikai ellenfél megsemmisítése, egy új egypártrendszer építése, pontosan úgy, ahogyan azt a kommunisták tették a negyvenes-ötvenes években.
A harmadik veszély mindenkit érint, politikai hovatartozástól függetlenül. A Tisza szerintem nem rendelkezik vízióval vagy stratégiával arról, milyen Magyarországot szeretne látni 10–15 év múlva, és a végrehajtáshoz szükséges kormányzóképessége sincs meg.
Nincs cél, nincs kikötő, ahová Magyarországot, ezt a vitorláshajót kormányozni akarják, és a navigációs képességek is hiányoznak. Ebbe a politikai vákuumba nyomulnak be a külföldi elvárások, akár Brüsszelből, akár az IMF-től érkeznek.
Ennek már látjuk a veszteseit. A vállalkozások növekvő adóterhekkel szembesülnek, ami a beruházások visszaeséséhez és munkahelyek elvesztéséhez vezethet. A gyermekes anyák adókedvezményektől esnek el, illetve elmaradnak a korábban bejelentett kedvezménybővítések.
Ez évente akár milliós jövedelemkiesést is jelenthet a családoknak.
A nyugdíjasok jelentős része szintén vesztes. Nincs nyugdíjkompenzáció, nem folytatódik a 14. havi nyugdíj kiépítése, és a megígért nyugdíjas SZÉP-kártyát sem az eredetileg bejelentett feltételekkel vezetik be. Emellett 138 ezer önfoglalkoztató katás adója a duplájára emelkedik. Ezt nehéz adócsökkentésnek nevezni.
– A 2027-es költségvetési tervezet mely intézkedéseit tartja a legaggályosabbnak, és mit tud tenni az ellenzék?
– A Fidesz mindig aktívan részt vett a költségvetési vitákban. A 2026-os költségvetés módosításához is számos javaslatot nyújtottunk be.
Kezdeményeztük például a védett üzemanyagár bevezetését.
Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, majd a választás után azt ígérte, megtartja az általunk bevezetett védett üzemanyagárat. Ehhez képest néhány hét múlva kivezették, és most már 710 forintba kerül egy liter gázolaj. Magyar Péter pedig egy ötezer forintos dízelutalvánnyal szúrja ki az arra jogosultak szemét.
Javasoltuk a gazdák aszálykárának teljes és azonnali kompenzációját, az azbesztmentesítés finanszírozását, a nagyvárosi tömegközlekedés támogatását, valamint a kis- és középvállalkozások, különösen a turisztikai szektor megsegítését.
A tiszás többség azonban valamennyi javaslatunkat leszavazta.
A 2027-es költségvetésben is azt látjuk, hogy a kormány nem ott akar segíteni, ahol erre a legnagyobb szükség lenne. Ehelyett Brüsszel, az Európai Bizottság és az IMF gazdaságpolitikai ajánlásait hajtja végre.
Ide tartoznak az adóemelések, a nyugdíjjogosultságok visszavágása, a nyugdíjkorhatár emelése és az állampapírok kamatadójának visszavezetése is.
– Az újpetréi általános iskolában tartott érzékenyítő foglalkozás nagy vitát váltott ki. Mit tud tenni a Fidesz a gyermekvédelem érdekében?
– Rendkívül aggasztó jelenségnek tartom, és attól tartok, hogy idővel egyre látványosabb, felháborítóbb következményei lesznek.
A legfontosabb, amit tettünk, hogy feltárjuk és megmutatjuk a valóságot. A Tisza a kampányban azt állította, hogy az uniós források felszabadításának semmi köze a gyermekvédelemhez, és az Európai Unió ezzel kapcsolatban semmilyen elvárást nem fogalmazott meg. Ehhez képest a gyermekvédelmi törvény módosításának napján az Európai Unió megszüntette a kondicionalitási eljárást, és jelentős összeget biztosított Magyarország számára.
Ezekre az intézkedésekre pontos árcédulát tudunk tenni: meg tudjuk mondani, hogy a Tisza számára mennyi eurót érnek a magyar gyerekek.
A módosításokkal korlátozzák a pedofil bűnelkövetők adatbázisához való hozzáférést, és úgy változtatják meg a gyermekvédelmi rendelkezéseket, hogy a szülőknek ne legyen beleszólásuk abba, milyen szexuális tartalmakkal találkoznak gyermekeik az oktatási intézményekben.
Megítélésünk szerint a jogszabály alaptörvény-ellenes, mert csökkenti a gyermekvédelem alkotmányosan biztosított szintjét. Ezért az Alkotmánybírósághoz fordulunk.
Emellett a szülők és a szülői közösségek is felléphetnek. Követelhetik, hogy az iskolák tájékoztassák őket az érzékenyítő foglalkozásokról, és kérjék a hozzájárulásukat. Azt is számon kérhetik a kormányon, hogy miért támogat közpénzből, például a Norvég Alap forrásaiból ilyen foglalkozásokat szervező egyesületeket.
– Miért vezeti ki a Tisza-kormány az Otthon Start programot, és miért részesíti előnyben a Wekerle programot?
– A Tisza-kormány ebben a kérdésben is hagyományos baloldali álláspontot képvisel.
A baloldali kormányok Európa-szerte bérlakásépítési programokat finanszíroznak, ahelyett, hogy a fiatalok saját tulajdonú lakáshoz jutását segítenék.
Mi azt szeretnénk, hogy a családok saját tulajdonnal rendelkezzenek, mert ez egzisztenciális biztonságot ad nekik. A Tisza ezzel szemben uniós finanszírozású bérlakásépítési programokat készít elő, miközben egyre szigorítja a saját tulajdonú lakáshoz jutás feltételeit.
Magyarországon ennek a szemléletnek nincsenek történelmi gyökerei. Nálunk kiemelkedően magas a saját tulajdonú lakások aránya, és az otthonteremtési programok sok fiatalt segítettek lakáshoz.
Elhibázottnak tartom azt a politikát, amely a bérlakásépítést a saját lakástulajdon megszerzésének rovására erősíti.
– Korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterként hogyan értékeli az ukrán csatlakozási vétó feloldását és az uniós forrásokért tett kormányzati engedményeket?
– A magyar kormány mindkét kérdésben óriási stratégiai hibát vétett.
A Tisza-kormány elfogadta, hogy Ukrajna a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítását saját uniós csatlakozási folyamatához köti.
Vagyis azokat a jogokat, amelyeket a kárpátaljai magyarok 2014–2015 előtt élveztek, csak akkor hajlandó helyreállítani, ha előrehaladnak a csatlakozási tárgyalások.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar közösséget túszként használják. Pedig jogaik helyreállítása Ukrajna nemzetközi kötelezettsége, függetlenül az uniós csatlakozástól.
Ukrajna uniós tagsága szerintem sem Magyarországnak, sem az Európai Uniónak nem áll érdekében. Súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel járna. Ezt a két kérdést külön kellene kezelni.
Az uniós forrásoknak pedig nagyon komoly politikai ára van. Ide tartozik a gyermekvédelem, a migráció, valamint Brüsszel és az IMF gazdaságpolitikai ajánlásainak végrehajtása.
Ráadásul a Tisza-kormány olyan programokat állít össze, amelyeknél a források jelentős része külföldi cégekhez kerülhet. A szélerőmű-beruházások esetében például a magyar kis- és középvállalkozások nehezen tudnak bekapcsolódni az ellátási láncokba.
Úgy gondolom, hogy az európai uniós források árát a magyarok fogják megfizetni, de az előnyeit jelentős részben nem ők fogják élvezni.
– Orbán Anita külügyminiszter eddigi tevékenységét hogyan értékeli?
– Nem látom, hogy Orbán Anita karakteres külpolitikát vinne vagy különösen eredményes diplomáciai tevékenységet folytatna.
Az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján tapasztalt nemzetközi részvétel sem azt mutatta, hogy sikeres diplomáciai munka zajlott volna.
Ehelyett azt láttuk, hogy Magyar Péter jobb híján a brüsszeli főnökeit hívta meg a nemzeti ünnepünkre, amit önmagában is botrányosnak tartok.
Orbán Anita azzal támadta Szijjártó Pétert, hogy mennyit költött utazásra. Csakhogy Szijjártó Péter ez idő alatt milliárdos magyarországi befektetéseket jelentett be, amelyek munkahelyek tízezreit hozták létre.
Orbán Anita ezzel szemben egyetlen sikerként azt tudta felmutatni, hogy olcsóbban utazott. Ez is valami, de talán nem ez a külügyminiszteri sikeresség legfontosabb mérőszáma.
– A sajtóban megjelent hírek szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal biometrikus adatokhoz és DNS-mintákhoz is hozzáférhet. Ön szerint mit üzen ez a magyar társadalomnak?
– Az új ÁVH létrehozása azt az üzenetet hordozza, hogy ma Magyarországon bárkivel bármit meg lehet tenni, ha nem áll be a sorba, és nem teljesíti a homályos politikai megrendeléseket.
Ez egy politikai rendőrség.
Megfigyelés alá vonhat embereket, besúgóhálózatot építhet, cégekre és vagyonokra teheti rá a kezét, embereket és vállalkozásokat tehet tönkre. Egy szabad országban ilyen politikai rendőrségre nincs szükség.
Meggyőződésem, hogy nem a korrupció felszámolása a valódi cél, hanem politikai megrendelések végrehajtása. Azt akarják, hogy a politikai közösségünk megszűnjön, és vezetői soha többé ne kerülhessenek hatalomra.
– Április 12-e után új időszak kezdődött a jobboldal számára. Milyen régi beidegződéseket kell maga mögött hagynia a nemzeti oldalnak, hogy ismét győzni tudjon?
– Inkább arra fókuszálnék, hogy mi az, amit semmiképpen sem hagyunk magunk mögött. Érdemes újragondolni, mit jelent ma Magyarországon jobboldalinak lenni, mit jelent egy nemzeti, konzervatív, patrióta közösséghez tartozni.
Ami bennünket összeköt, az a meggyőződés, hogy Magyarországnak szuverén, cselekvőképes államra van szüksége. Hogy a magyar nemzethez tartozás érték, és ezt a sorsközösséget a XXI. században is meg kell óvnunk és erősítenünk.
Hiszünk abban, hogy az egyéni jólét alapja a munka, a nemzeti jólét alapja pedig a magabíró gazdaság. Értéknek tartjuk a generációkon átörökített hagyományainkat és a zsidó-keresztény kultúrát, amelyből a magyar identitás is kisarjadt. Ha ezekben egyetértünk, akkor a részletkérdésekben nyílt, őszinte és szabad vitát kell folytatnunk, a közösség megerősítésének szándékával.
Nyitnunk kell az újdonságokra, a gondolatok, a technika és a kommunikáció területén egyaránt. Reagálnunk kell a körülöttünk zajló változásokra, nem dughatjuk homokba a fejünket.
De sohasem szabad elfelejtenünk, kik vagyunk. Mi szabad magyar emberek vagyunk, és szabad magyar emberek akarunk lenni a jövőben is.