Bóka János az Origónak elárulta, milyen személyes tanácsot kapott Orbán Viktortól

A kormányváltás után új szerepben folytatja politikai munkáját Bóka János, aki az előző ciklusban európai uniós ügyekért felelős miniszterként dolgozott, jelenleg pedig a Fidesz országgyűlési frakcióját vezeti. Az Origónak adott interjúban arról beszélt, milyen tanácsot kapott Orbán Viktortól új feladatához, hogyan éli meg a parlamenti viták légkörét, és milyen veszélyeket lát a Tisza-kormány intézkedéseiben. Szóba kerültek a családokat és vállalkozásokat érintő gazdasági döntések, az uniós források politikai ára, valamint az is, hogy szerinte milyen értékek mentén építhet újra vonzó politikai alternatívát a jobboldal.

Bóka János elmondása szerint ha úgy tudja segíteni a közösségét, hogy előrelép, akkor azt teszi, ha pedig úgy, hogy hátralép, akkor azt

Fotó: Ladóczki Balázs

Bóka János: Kifejezetten elégedett vagyok a frakció működésével

– Az előző ciklusban miniszterként szolgált, most pedig a Fidesz frakcióvezetője lett. Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, hogy ebben a nehéz politikai időszakban kell átvennie a frakció irányítását?

– Nekem természetes volt, hogy ha a közösség mellettem állt és támogatott, amikor napfényes volt az ég, akkor nekem is ott kell lennem mellette, amikor felhősebb az idő. Ha úgy tudom segíteni a közösségemet, hogy előrelépek, akkor azt teszem, ha pedig úgy, hogy hátralépek, akkor azt. Ez számomra morális kötelezettség is.

Már a legelején megfogalmazódott bennem, hogy ez nagy kihívás, és az ember sohasem lehet biztos abban, hogy nem lesz-e túl nagy rá a kabát.

Első ciklusos parlamenti képviselő vagyok, tehát egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy frakcióvezető legyek.

Bízom benne, hogy sikerül egy szerethető, ütőképes, szakpolitikai viták megvívására alkalmas frakciót építeni az Országgyűlésben.

Az első lépéseken már túl vagyunk, és kifejezetten elégedett vagyok a frakció működésével.

– Orbán Viktortól kapott személyes tanácsot az új feladatához?

– Azt mondta, hogy mindig legyek önmagam, és soha ne tegyek olyat, ami ellentétes a meggyőződésemmel vagy a karakteremmel.

Ehhez hozzátenném édesapám örök érvényű tanácsát. Amikor Szolnokról Szegedre mentem egyetemre, egyetlen mondattal bocsátott utamra: „Fiam, ne hibázz!” Szerintem ez itt is működik.