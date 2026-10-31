Bóka János: A Tisza költségvetése az átverés költségvetése

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált a 2027-es költségvetés benyújtására. Bóka János posztjában a tervezet visszavonását követelte.
A Tisza költségvetése az átverés költségvetése, ami megfojtja a magyar gazdaságot – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Bóka János.
Vonják vissza a tervezetet! Olyan költségvetés kell, ami csökkenti az adókat, segíti a gazdaságot, és a béreket tisztességes módon emeli!
– tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.
Amint arról beszámoltunk, a kormány benyújtotta a 2027-es költségvetés tervezetét. Ebben többek között az szerepel, hogy vagyonadót vetnének ki, nagyobb hozzájárulást várnának a bankoktól, energiacégektől, biztosítóktól és kereskedelmi láncoktól, a reklámadó kulcsa pedig 3,75 százalékra emelkedne. A tervezet szerint az árrésstop is megszűnne.