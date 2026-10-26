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bóka jános

„Ez az újkommunista tempó” – Bóka János keményen nekiment a Tisza-kormánynak

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Éles kritikát fogalmazott meg Bóka János a Tisza-kormány elmúlt hónapokban folytatott tevékenységével kapcsolatban. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péterék valódi kormányzás helyett folyamatos kampányüzemmódban működnek, miközben fokozatosan lebontják a korábbi kormányok eredményeit.
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Bóka János közösségi oldalán közzétett bejegyzésében értékelte a Tisza-kormány elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményét. A politikus egy televíziós reklám szlogenjét fordította ki, hogy érzékeltesse, szerinte mit kínál a jelenlegi kabinet a magyar embereknek. Mint fogalmazott, a Tisza-kormány működését leginkább a „semmi, ami kell, és minden, ami nem” mondattal lehetne összefoglalni. Úgy véli, Magyar Péterék a sikeres választási kampány után sem váltottak át valódi kormányzásra, hanem továbbra is kommunikációs manőverekkel próbálják elterelni a figyelmet intézkedéseikről.

Bóka János
Bóka János „újkommunista tempónak” nevezte a Tisza Párt gyakorlatát (Fotó: Facebook/Bóka János)

Bóka János szerint a Tisza-kormány lebontja az ország korábbi eredményeit

A Fidesz frakcióvezetője szerint a kabinet folyamatos kampányolással és Facebook-kormányzással igyekszik elfedni, milyen döntéseket hoz a háttérben. Bóka János egy füstfalhoz hasonlította a kormány kommunikációját, amely mögött szerinte olyan folyamatok zajlanak, amelyek hosszú távon súlyos következményekkel járhatnak Magyarország számára.

Mindazokat az eredményeket, amiket felépítettünk az elmúlt kormányzások alatt, az, hogy van egy szuverén és cselekvőképes állam, van egy magabíró gazdaság, és vannak biztos egzisztenciák, amikre lehet jövőt alapítani, ezeket mind bontják le”

 – jelentette ki. 

Bóka János úgy véli, a Tisza-kormány a magyar államot nemzetközi szervezetek érdekeinek rendeli alá, miközben ellehetetleníti a hazai gazdasági szereplőket. Állítása szerint az uniós, majd a hazai források is egyre inkább külföldi vállalatokhoz kerülnek.

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A politikus a kormány gazdaságpolitikai elképzeléseit is bírálta.

 Szerinte a kabinet azoktól kíván elvenni, akik rendelkeznek anyagi javakkal, hogy azokat mások között ossza szét, abban a hitben, hogy ez mindenki számára kedvező megoldást jelenthet.

Bóka János ezt a politikai gyakorlatot „új kommunista tempónak” nevezte, és borúlátóan nyilatkozott a következő időszakról is.

Ez történt az elmúlt hónapokban, és ennél csak rosszabb lesz” 

– zárta értékelését a politikus.

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