„Ez az újkommunista tempó” – Bóka János keményen nekiment a Tisza-kormánynak

Bóka János közösségi oldalán közzétett bejegyzésében értékelte a Tisza-kormány elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményét. A politikus egy televíziós reklám szlogenjét fordította ki, hogy érzékeltesse, szerinte mit kínál a jelenlegi kabinet a magyar embereknek. Mint fogalmazott, a Tisza-kormány működését leginkább a „semmi, ami kell, és minden, ami nem” mondattal lehetne összefoglalni. Úgy véli, Magyar Péterék a sikeres választási kampány után sem váltottak át valódi kormányzásra, hanem továbbra is kommunikációs manőverekkel próbálják elterelni a figyelmet intézkedéseikről.

Bóka János „újkommunista tempónak” nevezte a Tisza Párt gyakorlatát (Fotó: Facebook/Bóka János)

Bóka János szerint a Tisza-kormány lebontja az ország korábbi eredményeit

A Fidesz frakcióvezetője szerint a kabinet folyamatos kampányolással és Facebook-kormányzással igyekszik elfedni, milyen döntéseket hoz a háttérben. Bóka János egy füstfalhoz hasonlította a kormány kommunikációját, amely mögött szerinte olyan folyamatok zajlanak, amelyek hosszú távon súlyos következményekkel járhatnak Magyarország számára.

Mindazokat az eredményeket, amiket felépítettünk az elmúlt kormányzások alatt, az, hogy van egy szuverén és cselekvőképes állam, van egy magabíró gazdaság, és vannak biztos egzisztenciák, amikre lehet jövőt alapítani, ezeket mind bontják le”

– jelentette ki.