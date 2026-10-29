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boldog istván

Börtönbe kerülhet a volt fideszes képviselő, súlyos korrupciós ügyben várnak ítéletet

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Több év után döntő fordulóponthoz érkezett egy súlyos korrupciós ügy, amelyben uniós pályázatokkal kapcsolatos visszaélések szerepelnek a vádak között. Boldog István volt fideszes országgyűlési képviselő és társai vesztegetési ügyében október 30-án elsőfokú ítélet születhet, az ügyészség pedig börtönbüntetést indítványozott.
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boldog istvánvádügyészségfővárosi törvényszékkorrupció

Pénteken elsőfokú ítélet születhet Boldog István volt fideszes országgyűlési képviselő és nyolc társa vesztegetési ügyében a Fővárosi Törvényszéken. A több éve húzódó korrupciós ügyben az ügyészség börtönbüntetést indítványozott, miután a vád szerint a vádlottak uniós fejlesztési pályázatokat és közbeszerzéseket befolyásoltak jogellenesen. A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a vádak a 2017 és 2019 között elkövetett cselekményekre vonatkoznak. Az ügyészség álláspontja szerint a Boldog Istvánhoz köthető személyek hivatali helyzetükkel visszaélve befolyásolták a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pályázatok eredményeit.

Börtönbüntetést kértek Boldog István vesztegetési ügyében
Börtönbüntetést kértek Boldog István vesztegetési ügyében (illusztráció) 
Fotó: Illusztráció/123RF

Milliókat kérhettek az uniós pályázati pénzekből

A vádirat szerint az elkövetők 20 millió forintot kaptak 2019 májusában azért, hogy jogellenesen befolyásolják egyes közbeszerzések nyerteseinek kiválasztását.

Az ügyben három fejlesztés is érintett: a 250 millió forintos támogatással megvalósuló cserkeszőlői bölcsődeépítés, egy 197 millió forintos kúriafelújítás, valamint az önkormányzati épületek 53 millió forintos energetikai korszerűsítése.

A vád szerint Boldog Istvánhoz közel álló személyek több polgármestertől is pénzt kértek, az elnyert vagy remélt pályázati támogatások 10–20 százalékát. Az összegeket részben a volt képviselő választási kampányának finanszírozására szánták volna.

Börtönbüntetést kértek Boldog István vesztegetési ügyében

Az ügyészség szerint Boldog István felbujtóként vett részt a vád tárgyát képező bűncselekményekben. Az első hét vádlottra börtönbüntetést, pénzbüntetést és közügyektől eltiltást indítványoztak. Az első három vádlott esetében fejenként hatmillió forintos vagyonelkobzást is kértek.

A vádirat 2021-ben érkezett a bíróságra, az érdemi tárgyalások pedig 2022 végén kezdődtek. Azóta 17 tárgyalási napot tartottak, amelyeken tanúkat hallgattak meg, valamint lehallgatási és megfigyelési anyagokat is ismertettek. 

Október 30-án, pénteken a vádlottakat az utolsó szó jogán hallgatják meg, ezt követően várhatóan kihirdetik az elsőfokú ítéletet.

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