Megszületett az ítélet a korrupcióval vádolt volt fideszes képviselő ügyében

Miért ítélték el Boldog istvánt?

Hány év letöltendőt kapott a korrupt politikus?

Első fokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte pénteken a Fővárosi Törvényszék Boldog Istvánt, a Fidesz korábbi Jász-Nagykun-Szolnok megyei országgyűlési képviselőjét. A több éve húzódó korrupciós ügyben a bíróság vesztegetési bűncselekmények és közbeszerzési visszaélések miatt mondta ki bűnösnek a volt politikust – számolt be a Telex.

Öt év börtönbüntetésre ítélték Boldog Istvánt korrupció miatt (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/123RF

A 2026. október 30-án kihirdetett ítélet szerint Boldog István legkorábban büntetése kétharmadának letöltése után szabadulhat feltételesen. A bíróság emellett öt évre eltiltotta a közügyektől, pénzbüntetést szabott ki rá, valamint 6,6 millió forint vagyonelkobzást rendelt el.

A Fővárosi Törvényszék bűnsegédként elkövetett kétrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásában, kétrendbeli vesztegetés elfogadásában és kétrendbeli, közbeszerzési eljárásban elkövetett versenykorlátozó megállapodásban találta bűnösnek.

Másokat is elítéltek a Boldog István elleni korrupciós ügyben

A bíróság bűnösnek találta Fehér Petrát, a Fidesz korábbi megyei és törökszentmiklósi önkormányzati képviselőjét is, aki Boldog egyik közeli embereként vált ismertté. A nő börtönbüntetésébe beszámították az előzetes letartóztatásban töltött időt.

Az ügy további hat vádlottját szintén bűnösnek mondták ki, míg a kilencedrendű vádlottat felmentették. A többi elítélt pontos büntetési tételei egyelőre nem ismertek a beszámolóból.

Miért került bíróság elé Boldog István?

A 2019-ben kirobbant korrupciós ügy középpontjában uniós fejlesztési pénzek és közbeszerzések álltak.

A vádirat szerint Boldog Istvánhoz köthető személyek hivatali befolyásukat felhasználva jogellenesen befolyásolták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak eredményeit, és a kivitelezők kiválasztását is irányították. Az ügyészség állítása szerint ezért 2019 májusában 20 millió forintot kaptak vállalkozóktól.

A vád másik része szerint Boldog emberei települési polgármestereket kerestek meg, hogy a megnyert pályázati támogatások egy részét fizessék vissza, többek között a politikus kampányának finanszírozására.