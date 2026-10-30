Megszületett az ítélet a korrupcióval vádolt volt fideszes képviselő ügyében

- Miért ítélték el Boldog istvánt?
- Hány év letöltendőt kapott a korrupt politikus?
Első fokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte pénteken a Fővárosi Törvényszék Boldog Istvánt, a Fidesz korábbi Jász-Nagykun-Szolnok megyei országgyűlési képviselőjét. A több éve húzódó korrupciós ügyben a bíróság vesztegetési bűncselekmények és közbeszerzési visszaélések miatt mondta ki bűnösnek a volt politikust – számolt be a Telex.
A 2026. október 30-án kihirdetett ítélet szerint Boldog István legkorábban büntetése kétharmadának letöltése után szabadulhat feltételesen. A bíróság emellett öt évre eltiltotta a közügyektől, pénzbüntetést szabott ki rá, valamint 6,6 millió forint vagyonelkobzást rendelt el.
A Fővárosi Törvényszék bűnsegédként elkövetett kétrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásában, kétrendbeli vesztegetés elfogadásában és kétrendbeli, közbeszerzési eljárásban elkövetett versenykorlátozó megállapodásban találta bűnösnek.
Másokat is elítéltek a Boldog István elleni korrupciós ügyben
A bíróság bűnösnek találta Fehér Petrát, a Fidesz korábbi megyei és törökszentmiklósi önkormányzati képviselőjét is, aki Boldog egyik közeli embereként vált ismertté. A nő börtönbüntetésébe beszámították az előzetes letartóztatásban töltött időt.
Az ügy további hat vádlottját szintén bűnösnek mondták ki, míg a kilencedrendű vádlottat felmentették. A többi elítélt pontos büntetési tételei egyelőre nem ismertek a beszámolóból.
Miért került bíróság elé Boldog István?
A 2019-ben kirobbant korrupciós ügy középpontjában uniós fejlesztési pénzek és közbeszerzések álltak.
A vádirat szerint Boldog Istvánhoz köthető személyek hivatali befolyásukat felhasználva jogellenesen befolyásolták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak eredményeit, és a kivitelezők kiválasztását is irányították. Az ügyészség állítása szerint ezért 2019 májusában 20 millió forintot kaptak vállalkozóktól.
A vád másik része szerint Boldog emberei települési polgármestereket kerestek meg, hogy a megnyert pályázati támogatások egy részét fizessék vissza, többek között a politikus kampányának finanszírozására.
Az ügyészség eredetileg hat év letöltendő börtönbüntetést indítványozott Boldogra és két társára.
A volt fideszes képviselő tagadta a vádakat
A volt országgyűlési képviselő az eljárás során mindvégig ártatlannak vallotta magát. Az ítélethirdetés előtt is kijelentette, hogy felmentésére számít, mert állítása szerint nem követett el bűncselekményt. Korábban azt is tagadta, hogy részt vett volna a pályázati pénzek elosztásában, vagy előzetesen ismerte volna az érintett vállalkozókat.
Boldog az ítélet előtt közölte, hogy elmarasztalása esetén fellebbezni fog, és a végsőkig küzd az igazáért. A korrupciós ügyben 2020-ban emeltek vádat, az előkészítő ülést 2021 júniusában tartották. A most megszületett ítélet elsőfokú, így az eljárás még nem zárult le jogerősen.