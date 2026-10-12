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borkai zsolt

Lemondott Borkai Zsolt: nem akar tovább statiszta lenni

18 perce
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Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról Győr korábbi polgármestere, aki független képviselőként dolgozott a városi közgyűlésben. Borkai Zsolt az ugytudjuk.hu-nak megerősítette távozását, döntését pedig egy rövid, de annál beszédesebb mondattal indokolta.
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Váratlan fordulat történt a győri közéletben: Borkai Zsolt hétfőn lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, ezzel ismét távozik a város politikai életéből. Az ugytudjuk.hu beszámolója szerint a korábbi polgármester maga erősítette meg, hogy önként döntött a visszavonulás mellett. A politikus nem kívánta részletesen kommentálni elhatározását, mindössze annyit mondott:

Borkai Zsolt
Borkai Zsolt, a sportolóból lett politikus fordulatos pályafutást tudhat maga mögött (Fotó: Facebook/Borkai Zsolt)

A statiszta szerepét már nem szeretném játszani!”

Borkai Zsolt fordulatos politikai pályafutása 

Borkai Zsolt neve nemcsak a győri politikában, hanem a magyar sportéletben is ismert. Az egykori tornász az 1988-as szöuli olimpián lólengésben aranyérmet szerzett, emellett világ- és Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. Sportolói pályafutását követően edzőként és intézményvezetőként dolgozott, majd 2010 és 2017 között a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztségét töltötte be.

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Politikai karrierje több jelentős állomásból állt:

  • 2006: A Fidesz–KDNP támogatásával Győr polgármesterévé választották.
  • 2009: Belépett a Fideszbe, amelynek támogatásával korábban már három éve vezette a várost.
  • 2010–2014: Polgármesteri munkája mellett országgyűlési képviselőként is tevékenykedett.
  • 2019: Az adriai jachtbotrány ellenére megnyerte az önkormányzati választást, később azonban kilépett a Fideszből, majd lemondott polgármesteri tisztségéről.
  • 2024: Ismét elindult Győr polgármesteri címéért, és a szavazatok valamivel több mint 27 százalékával harmadik helyen végzett. Kompenzációs listáról ugyanakkor bekerült a közgyűlésbe.
  • 2025: Megszüntette a Borkaival Közösen a Jövőnkért Egyesületet, és független önkormányzati képviselőként folytatta munkáját.
  • 2026. október 12.: Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról.

A korábbi polgármester a 2024-es választást követően a győri közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottságának tagjaként is dolgozott. Mostani döntésével azonban ismét lezárta politikai pályafutásának egy szakaszát.

A megüresedő képviselői helyet az ugytudjuk.hu értesülése szerint Bárány István veheti át.

 

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