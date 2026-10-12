Lemondott Borkai Zsolt: nem akar tovább statiszta lenni

Váratlan fordulat történt a győri közéletben: Borkai Zsolt hétfőn lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, ezzel ismét távozik a város politikai életéből. Az ugytudjuk.hu beszámolója szerint a korábbi polgármester maga erősítette meg, hogy önként döntött a visszavonulás mellett. A politikus nem kívánta részletesen kommentálni elhatározását, mindössze annyit mondott:
A statiszta szerepét már nem szeretném játszani!”
Borkai Zsolt fordulatos politikai pályafutása
Borkai Zsolt neve nemcsak a győri politikában, hanem a magyar sportéletben is ismert. Az egykori tornász az 1988-as szöuli olimpián lólengésben aranyérmet szerzett, emellett világ- és Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. Sportolói pályafutását követően edzőként és intézményvezetőként dolgozott, majd 2010 és 2017 között a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztségét töltötte be.
Politikai karrierje több jelentős állomásból állt:
- 2006: A Fidesz–KDNP támogatásával Győr polgármesterévé választották.
- 2009: Belépett a Fideszbe, amelynek támogatásával korábban már három éve vezette a várost.
- 2010–2014: Polgármesteri munkája mellett országgyűlési képviselőként is tevékenykedett.
- 2019: Az adriai jachtbotrány ellenére megnyerte az önkormányzati választást, később azonban kilépett a Fideszből, majd lemondott polgármesteri tisztségéről.
- 2024: Ismét elindult Győr polgármesteri címéért, és a szavazatok valamivel több mint 27 százalékával harmadik helyen végzett. Kompenzációs listáról ugyanakkor bekerült a közgyűlésbe.
- 2025: Megszüntette a Borkaival Közösen a Jövőnkért Egyesületet, és független önkormányzati képviselőként folytatta munkáját.
- 2026. október 12.: Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról.
A korábbi polgármester a 2024-es választást követően a győri közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottságának tagjaként is dolgozott. Mostani döntésével azonban ismét lezárta politikai pályafutásának egy szakaszát.
A megüresedő képviselői helyet az ugytudjuk.hu értesülése szerint Bárány István veheti át.