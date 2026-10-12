Lemondott Borkai Zsolt: nem akar tovább statiszta lenni

Váratlan fordulat történt a győri közéletben: Borkai Zsolt hétfőn lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, ezzel ismét távozik a város politikai életéből. Az ugytudjuk.hu beszámolója szerint a korábbi polgármester maga erősítette meg, hogy önként döntött a visszavonulás mellett. A politikus nem kívánta részletesen kommentálni elhatározását, mindössze annyit mondott:

Borkai Zsolt, a sportolóból lett politikus fordulatos pályafutást tudhat maga mögött (Fotó: Facebook/Borkai Zsolt)

A statiszta szerepét már nem szeretném játszani!”

Borkai Zsolt fordulatos politikai pályafutása

Borkai Zsolt neve nemcsak a győri politikában, hanem a magyar sportéletben is ismert. Az egykori tornász az 1988-as szöuli olimpián lólengésben aranyérmet szerzett, emellett világ- és Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. Sportolói pályafutását követően edzőként és intézményvezetőként dolgozott, majd 2010 és 2017 között a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztségét töltötte be.