Aggódnak a városvédők a Budai Vár hirtelen leállított felújítása miatt

A Budapesti Városvédő Egyesület Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult levélben a Budai Vár palotaépületének északi részét érintő felújítási munkálatok leállítása miatt. Az egyesület közösségi oldalán megosztott levélben jelezték: az építési munkálatokat végző ZÁÉV Építőipari Zrt.-nek szeptember 30-ig kellett elhagynia az építési területet. A hirtelen munkabeszüntetés azonban több kérdést is kinyit szerintük, amelyekre, ha nem talál a miniszter gyors választ, akkor komoly kár keletkezhet a Vár épületében.
Az egyesület vezetője levelében leszögezte, egyetért azzal, hogy a Budavári Palota A-épületének funkcióját a közösségi kultúra érdekében újra kell gondolni, valamint az építkezés eddigi és jövőbeli költségeit mélységében fel kell tárni. Nyilván ez a kormány szándéka – tette hozzá. Majd rámutatott: az új közbeszerzési eljárás azonban időigényes és a megkezdett építkezés nem maradhat védelem nélkül.
A már megépült szerkezetek, ideértve 70-80 százalékban elkészült tetőszerkezet, valamint a megmaradt történeti falak súlyosan károsodhatnak, ha a leállás idejére nem kap az épület csapadék és fagy elleni védelmet
– figyelmeztetett az elnök. Jelezte: a tetőszerkezetet ideiglenes csapadék elleni védelemmel kell ellátni, különösen az előttünk álló tél idején. Megfontolandó az is, hogy nem volna-e gazdaságosabb az ideiglenes helyett befejezni a végleges tetőt, hiszen a szerkezet elkészült, csupán a díszműbádogozás és a tetőfedés van hátra – tette hozzá.
Amennyiben ez nem megvalósítható, olyan megbízható ideiglenes védelem szükséges, ami megakadályozza a nedvességnek a falszerkezetekbe szivárgását és ezzel a fagykárok megelőzését – nyomatékosította ismét.
Sokak munkája veszhet kárba a Budai Vár felújításának átalakításkor
Az elnök arra is rámutatott, hogy a hírek szerint az A-épület helyreállítása minimalista stílusban történne. Ezt több szempontból is végzetes hibának nevezte, ugyanis az építkezés célja, hogy a palota részben vagy egészében visszanyerje eredeti, hauszmanni megjelenését. Minderre nem lett volna szükség, ha 70 évvel ezelőtt nem merül fel az épület leegyszerűsítése, mai megfelelőjeként a minimalista átépítése – mutatott rá.
Amennyiben az A-épület a Nemzeti Galéria részévé válik, a rekonstruált történeti enteriőrök a modern muzeológiai elveknek megfelelően a Galéria integráns részévé tudnak válni – jelentette ki. Majd hangsúlyozta:
rettegek a gondolattól, hogy a már elkészült és raktárakban beépítésre váró díszítőszobrászati és műmárvány alkotások a szemétre kerülnek.
Ezek hatalmas értéket képviselnek, és súlyos közpénz-milliárdokba kerültek. Fel nem használásuk kidobott pénz – tette hozzá.
Az egyesület vezetője arra is figyelmeztetett, hogy mindennek ráadásul emberi vonzata is van. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat maradéktalanul el lehessen végezni szobrászművészek, díszítőszobrászok, márványművesek, díszműkovácsok, díszműbádogosok, üvegművészek és sok más művész munkájára volt szükség, ami most kárba veszhet. Ha azt látják, hogy fáradozásuk hiábavaló volt, a csalódásuk semmihez sem mérhető.
Félő, hogy abbahagyják áldozatokkal járó szakmájuk művelését, vagy mivel kiválóak, külföldre távoznak, és akkor megint itt állunk szakemberek nélkül, mint alig egy évtizede
– fogalmazta meg aggályait.
Az Origo kereste a szaktárcát a további fejlemények iránt érdeklődve, választ egyelőre nem kaptunk.
A közlekedési és beruházási minisztérium a témában korábban a portfolio.hu érdeklődésére annyit közölt: a munkák szüneteltetése nem jelent azonnali levonulást a munkaterületről, előbb el kell végezni azokat a feladatokat, amelyek az épület állagmegóvásához, a munkaterület biztonságos állapotának fenntartásához, valamint az ideiglenes beázásmentes állapot biztosításához szükségesek. A minisztérium ezekre a munkákra vonatkozó műszaki javaslatokat szeptember 24-ig várta a kivitelezőktől. Ezt követően határozzák meg a további feladatokat és azok pontos ütemezését. A tárca azt is közölte, hogy ezzel párhuzamosan tovább zajlik a várbeli épületek jövőbeni hasznosításának vizsgálata. A Világgazdasággal pedig még azt tudatta a minisztérium: soha egy percig nem merült fel, hogy a munkaterület védelem nélkül maradjon, minden ezzel kapcsolatos álhírterjesztést elítélnek. A kivitelezők a határidőig megküldték a javaslatukat, amelyeket most a minisztérium szakemberei értékelnek.