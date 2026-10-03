Aggódnak a városvédők a Budai Vár hirtelen leállított felújítása miatt

A Budapesti Városvédő Egyesület Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult levélben a Budai Vár palotaépületének északi részét érintő felújítási munkálatok leállítása miatt. Az egyesület közösségi oldalán megosztott levélben jelezték: az építési munkálatokat végző ZÁÉV Építőipari Zrt.-nek szeptember 30-ig kellett elhagynia az építési területet. A hirtelen munkabeszüntetés azonban több kérdést is kinyit szerintük, amelyekre, ha nem talál a miniszter gyors választ, akkor komoly kár keletkezhet a Vár épületében.

Súlyos problémák léphetnek fel a Budai Vár felújításának leállítása miatt Fotó: Facebook/Nemzeti Hauszmann Program

Az egyesület vezetője levelében leszögezte, egyetért azzal, hogy a Budavári Palota A-épületének funkcióját a közösségi kultúra érdekében újra kell gondolni, valamint az építkezés eddigi és jövőbeli költségeit mélységében fel kell tárni. Nyilván ez a kormány szándéka – tette hozzá. Majd rámutatott: az új közbeszerzési eljárás azonban időigényes és a megkezdett építkezés nem maradhat védelem nélkül.

A már megépült szerkezetek, ideértve 70-80 százalékban elkészült tetőszerkezet, valamint a megmaradt történeti falak súlyosan károsodhatnak, ha a leállás idejére nem kap az épület csapadék és fagy elleni védelmet

– figyelmeztetett az elnök. Jelezte: a tetőszerkezetet ideiglenes csapadék elleni védelemmel kell ellátni, különösen az előttünk álló tél idején. Megfontolandó az is, hogy nem volna-e gazdaságosabb az ideiglenes helyett befejezni a végleges tetőt, hiszen a szerkezet elkészült, csupán a díszműbádogozás és a tetőfedés van hátra – tette hozzá.

Amennyiben ez nem megvalósítható, olyan megbízható ideiglenes védelem szükséges, ami megakadályozza a nedvességnek a falszerkezetekbe szivárgását és ezzel a fagykárok megelőzését – nyomatékosította ismét.

Sokak munkája veszhet kárba a Budai Vár felújításának átalakításkor

Az elnök arra is rámutatott, hogy a hírek szerint az A-épület helyreállítása minimalista stílusban történne. Ezt több szempontból is végzetes hibának nevezte, ugyanis az építkezés célja, hogy a palota részben vagy egészében visszanyerje eredeti, hauszmanni megjelenését. Minderre nem lett volna szükség, ha 70 évvel ezelőtt nem merül fel az épület leegyszerűsítése, mai megfelelőjeként a minimalista átépítése – mutatott rá.