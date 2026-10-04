Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán. A vizsgálat eredményeit a következő napokban értékelik ki.

Budapest-Belgrád vasútvonalon a tervezett csúcsidős menetrendet szimulálták utasok nélkül

Fotó: Baon.hu/Pozsgai Ákos

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A szerelvények órákon keresztül úgy közlekedtek, mintha már elindult volna a személyforgalom: a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint, de utasok nélkül.

A teszt során a szakemberek különböző zavarhelyzeteket is előidéztek, és azt vizsgálták, hogy ezek kezelése megfelelően működik-e.

A teszt eredményeit a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok, valamint a TÜV minőségbiztosító cég is értékeli. A miniszter közlése szerint az eredményekről később nyilvánosan is beszámolnak.

Abban hiszünk, hogy az utasokat tájékoztatni kell, nem pedig titkolózni előttük

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Biztató eredményt hozott a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztje

A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott. Kiemelte, hogy megfelelően működött az átadás szempontjából kritikus vonatbefolyásoló rendszer, amelynek óránkénti 160 kilométeres maximális sebességnél is garantálnia kell a biztonságos közlekedést.

Az utastájékoztató rendszerek működését ugyanakkor nem találta kielégítőnek, ezért ezeken a kivitelezőnek még javítania kell.

Vitézy Dávid hangsúlyozta: a biztonság az első, ezért a személyszállítás csak akkor indulhat el a vonalon, ha minden kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmi sem veszélyezteti az utasok biztonságát.