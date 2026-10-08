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Vitézy Dávid

Kiderült, hogy mikor indulhat el a közlekedés a Budapest–Belgrád vasútvonalon

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Bejegyzést tett közzé hivatalos Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ebben arról ír, hogy várhatóan mikor indul meg a forgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon.
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Vitézy DávidberuházásBudapest-Belgrád vasútvonal

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza: a hétvégi teljes terheléses próba után az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott. A biztonságos személyszállítás szempontjából kulcsfontosságú rendszer megfelelő működése a személyforgalom elindításának egyik alapfeltétele.

Budapest–Belgrád vasútvonal
Hamarosan járható lesz a Budapest–Belgrád vasútvonal - Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzése szerint az ehhez szükséges hivatalos dokumentumok október közepére várhatók. Ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom.

Közben még hátravan a pálya végső vágányszabályozása, amely várhatóan közel két hónapig tart. 

Ennek során az állomási vágányokat, kitérőket és a nyílt vonali pályát is pontosan beállítják, hogy azok hosszú távon alkalmasak legyenek a 160 km/órás sebességű közlekedésre.

A Ferencváros–Kunszentmiklós-Tass közötti elővárosi szakaszon a munkát október végéig szeretnék befejezni.

De mikor indulhat meg a forgalom a  Budapest–Belgrád vonalon?

 Ha a belföldi személyforgalom első hetei problémamentesen zajlanak, decemberben megindulhat a 160 km/órás közlekedés, valamint a Budapest–Belgrád nemzetközi személyforgalom is.

A miniszter hangsúlyozta: az utasforgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesül.

Az Origo október 4-én számolt be arról, hogy a magyarországi szakaszon sikeresen lezajlott a tervezett csúcsidős menetrendet szimuláló teszt, amely során a szakemberek különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták.

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