Kiderült, hogy mikor indulhat el a közlekedés a Budapest–Belgrád vasútvonalon

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza: a hétvégi teljes terheléses próba után az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott. A biztonságos személyszállítás szempontjából kulcsfontosságú rendszer megfelelő működése a személyforgalom elindításának egyik alapfeltétele.

Hamarosan járható lesz a Budapest–Belgrád vasútvonal - Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzése szerint az ehhez szükséges hivatalos dokumentumok október közepére várhatók. Ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom.

Közben még hátravan a pálya végső vágányszabályozása, amely várhatóan közel két hónapig tart.

Ennek során az állomási vágányokat, kitérőket és a nyílt vonali pályát is pontosan beállítják, hogy azok hosszú távon alkalmasak legyenek a 160 km/órás sebességű közlekedésre.

A Ferencváros–Kunszentmiklós-Tass közötti elővárosi szakaszon a munkát október végéig szeretnék befejezni.

De mikor indulhat meg a forgalom a Budapest–Belgrád vonalon?

Ha a belföldi személyforgalom első hetei problémamentesen zajlanak, decemberben megindulhat a 160 km/órás közlekedés, valamint a Budapest–Belgrád nemzetközi személyforgalom is.

A miniszter hangsúlyozta: az utasforgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesül.

Az Origo október 4-én számolt be arról, hogy a magyarországi szakaszon sikeresen lezajlott a tervezett csúcsidős menetrendet szimuláló teszt, amely során a szakemberek különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták.