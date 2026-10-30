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budapest

Döntött a Közgyűlés: januártól átalakul a budapesti közlekedés, új vízdíjrendszert is kezdeményez a főváros

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Több fontos döntést hozott pénteken a Fővárosi Közgyűlés: januártól a BKK szervezheti Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését, emellett többsávos vízdíj bevezetését is kezdeményezik. A képviselők a Trafó új vezetőjét is megválasztották.
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Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy januártól a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szervezi a közösségi közlekedést Budapesten és az agglomerációban. A főpolgármester szerint a változás közel hárommillió embert érint. 

Budapest
Januártól a BKK szervezi az agglomeráció közlekedését, új vízdíjat is kezdeményez Budapest – jelentette be Karácsony Gergely (Fotó: Horváth Péter Gyula)

Többsávos vízdíjat vezetnének be Budapesten

A Fővárosi Közgyűlés az idei hőség- és energiaválság tanulságai alapján új klímavédelmi szabályozásokat is kezdeményez a kormánynál.

 A javaslat részeként:

  • új törvényt alkotnának a települési zöld- és kékinfrastruktúráról;
  • több jogszabályt módosítanának a klímaváltozás hatásainak kezelésére;
  • többsávos vízdíjrendszer bevezetését kezdeményeznék.

A Karácsony Gergely által benyújtott, a Tisza Párt módosító javaslataival kiegészített előterjesztést 19 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett fogadták el. 

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Új vezetőt választottak a Trafó élére

A közgyűlés arról is döntött, hogy 2027. január 1-jétől Stern Lili vezeti a Trafó Kortárs Művészetek Házát. Megbízatása 2031 végéig szól, havi bruttó 1 millió 750 ezer forintos díjazással.

A kinevezést 18 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett támogatták. A jelenlegi ügyvezető, Erdődi Katalin jogviszonya december 31-én, közös megegyezéssel szűnik meg.

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