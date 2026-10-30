Döntött a Közgyűlés: januártól átalakul a budapesti közlekedés, új vízdíjrendszert is kezdeményez a főváros

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy januártól a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szervezi a közösségi közlekedést Budapesten és az agglomerációban. A főpolgármester szerint a változás közel hárommillió embert érint.

Januártól a BKK szervezi az agglomeráció közlekedését, új vízdíjat is kezdeményez Budapest – jelentette be Karácsony Gergely (Fotó: Horváth Péter Gyula)

Többsávos vízdíjat vezetnének be Budapesten

A Fővárosi Közgyűlés az idei hőség- és energiaválság tanulságai alapján új klímavédelmi szabályozásokat is kezdeményez a kormánynál.

A javaslat részeként:

új törvényt alkotnának a települési zöld- és kékinfrastruktúráról;

több jogszabályt módosítanának a klímaváltozás hatásainak kezelésére;

többsávos vízdíjrendszer bevezetését kezdeményeznék.

A Karácsony Gergely által benyújtott, a Tisza Párt módosító javaslataival kiegészített előterjesztést 19 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett fogadták el.