Döntött a Közgyűlés: januártól átalakul a budapesti közlekedés, új vízdíjrendszert is kezdeményez a főváros

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy januártól a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szervezi a közösségi közlekedést Budapesten és az agglomerációban. A főpolgármester szerint a változás közel hárommillió embert érint.
Többsávos vízdíjat vezetnének be Budapesten
A Fővárosi Közgyűlés az idei hőség- és energiaválság tanulságai alapján új klímavédelmi szabályozásokat is kezdeményez a kormánynál.
A javaslat részeként:
- új törvényt alkotnának a települési zöld- és kékinfrastruktúráról;
- több jogszabályt módosítanának a klímaváltozás hatásainak kezelésére;
- többsávos vízdíjrendszer bevezetését kezdeményeznék.
A Karácsony Gergely által benyújtott, a Tisza Párt módosító javaslataival kiegészített előterjesztést 19 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett fogadták el.
Új vezetőt választottak a Trafó élére
A közgyűlés arról is döntött, hogy 2027. január 1-jétől Stern Lili vezeti a Trafó Kortárs Művészetek Házát. Megbízatása 2031 végéig szól, havi bruttó 1 millió 750 ezer forintos díjazással.
A kinevezést 18 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett támogatták. A jelenlegi ügyvezető, Erdődi Katalin jogviszonya december 31-én, közös megegyezéssel szűnik meg.