Hamarabb rendezik meg a Budapest Pride-ot, mint amire bárki számított

Új időpontot kap Magyarország legnagyobb LMBTQ-közösségi rendezvénye: a Budapest Pride szervezői kedden az MTI-vel közölték, hogy 2027-ben május 22-én tartják meg a felvonulást. A döntést az idei esemény tapasztalataival magyarázták, miután a június végi rendkívüli hőség a résztvevők és a szervezők számára egyaránt komoly megterhelést jelentett. A korábbi években jellemzően június végén megrendezett eseményt ezért a jövőben korábbra hozzák, hogy mérsékeljék a szélsőséges időjárásból fakadó kockázatokat.
A Budapest Pride ezúttal nem lezárja, hanem megnyitja a fesztivált
Az időpontváltozás mellett a rendezvény programjának felépítése is módosul. A szervezők tájékoztatása szerint 2027-ben a felvonulás nyitja meg az úgynevezett Közösségi Fesztivált, amelynek keretében a menetet követően három héten keresztül kulturális, közösségi és szakmai eseményeket tartanak.
A változtatás tehát nem csupán a felvonulás dátumát érinti, hanem a teljes rendezvénysorozat menetrendjét is. A szervezők célja, hogy a májusi időponttal csökkentsék annak valószínűségét, hogy a résztvevőknek órákon keresztül extrém nyári hőségben kelljen a szabadban tartózkodniuk.
A szervezők a közleményben a rendezvény céljáról is beszámoltak. Mint fogalmaztak, 2027-ben is azért tartják meg a felvonulást és a kapcsolódó fesztivált, hogy megmutassák:
Az LMBTQ-emberek a magyar társadalom részei, és mindannyiunknak joga van ahhoz, hogy szabadon, biztonságban és önazonosan élhessünk Magyarországon.”