Hamarabb rendezik meg a Budapest Pride-ot, mint amire bárki számított

Új időpontot kap Magyarország legnagyobb LMBTQ-közösségi rendezvénye: a Budapest Pride szervezői kedden az MTI-vel közölték, hogy 2027-ben május 22-én tartják meg a felvonulást. A döntést az idei esemény tapasztalataival magyarázták, miután a június végi rendkívüli hőség a résztvevők és a szervezők számára egyaránt komoly megterhelést jelentett. A korábbi években jellemzően június végén megrendezett eseményt ezért a jövőben korábbra hozzák, hogy mérsékeljék a szélsőséges időjárásból fakadó kockázatokat.

A 32. Budapest Pride így a korábbiaknál korábban, májusban várja az érdeklődőket (Fotó: Mediaworks)

A Budapest Pride ezúttal nem lezárja, hanem megnyitja a fesztivált

Az időpontváltozás mellett a rendezvény programjának felépítése is módosul. A szervezők tájékoztatása szerint 2027-ben a felvonulás nyitja meg az úgynevezett Közösségi Fesztivált, amelynek keretében a menetet követően három héten keresztül kulturális, közösségi és szakmai eseményeket tartanak.

A változtatás tehát nem csupán a felvonulás dátumát érinti, hanem a teljes rendezvénysorozat menetrendjét is. A szervezők célja, hogy a májusi időponttal csökkentsék annak valószínűségét, hogy a résztvevőknek órákon keresztül extrém nyári hőségben kelljen a szabadban tartózkodniuk.