ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Olyan súlyos a helyzet a Balatonnál, hogy beindult a katasztrófaturizmus

Rendkívüli

Fontos változás jön a budapesti temetőkben: ezt minden látogatónak tudnia kell

budapest pride

Hamarabb rendezik meg a Budapest Pride-ot, mint amire bárki számított

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jövőre a megszokottnál több mint egy hónappal korábban, május 22-én rendezik meg a 32. Budapest Pride felvonulást. A szervezők az idei rendezvényen tapasztalt rendkívüli hőséggel indokolták a változtatást, amely a kapcsolódó fesztivál programjainak sorrendjét is átalakítja.
Komment 3
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapest prideMájusközösségi fesztiválrendkívüli hőségpridebudapest

Új időpontot kap Magyarország legnagyobb LMBTQ-közösségi rendezvénye: a Budapest Pride szervezői kedden az MTI-vel közölték, hogy 2027-ben május 22-én tartják meg a felvonulást. A döntést az idei esemény tapasztalataival magyarázták, miután a június végi rendkívüli hőség a résztvevők és a szervezők számára egyaránt komoly megterhelést jelentett. A korábbi években jellemzően június végén megrendezett eseményt ezért a jövőben korábbra hozzák, hogy mérsékeljék a szélsőséges időjárásból fakadó kockázatokat.

Budapest Pride
A 32. Budapest Pride így a korábbiaknál korábban, májusban várja az érdeklődőket (Fotó: Mediaworks)

A Budapest Pride ezúttal nem lezárja, hanem megnyitja a fesztivált

Az időpontváltozás mellett a rendezvény programjának felépítése is módosul. A szervezők tájékoztatása szerint 2027-ben a felvonulás nyitja meg az úgynevezett Közösségi Fesztivált, amelynek keretében a menetet követően három héten keresztül kulturális, közösségi és szakmai eseményeket tartanak.

A változtatás tehát nem csupán a felvonulás dátumát érinti, hanem a teljes rendezvénysorozat menetrendjét is. A szervezők célja, hogy a májusi időponttal csökkentsék annak valószínűségét, hogy a résztvevőknek órákon keresztül extrém nyári hőségben kelljen a szabadban tartózkodniuk.

Nyugat-Európában már az óvodákban tartanak érzékenyítő foglalkozásokat – nálunk is ez lesz a következő lépés?
Kisebb, de extrémebb volt az idei Budapest Pride - mutatjuk a képeket
Zászlóháború árnyékában, rekordhőségben indul hamarosan a 31. Budapest Pride

A szervezők a közleményben a rendezvény céljáról is beszámoltak. Mint fogalmaztak, 2027-ben is azért tartják meg a felvonulást és a kapcsolódó fesztivált, hogy megmutassák:

Az LMBTQ-emberek a magyar társadalom részei, és mindannyiunknak joga van ahhoz, hogy szabadon, biztonságban és önazonosan élhessünk Magyarországon.”

Komment 3