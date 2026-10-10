Magyar Péter és Karácsony Gergely Budapest élhetőségét kockáztatja

Mindketten sokszor átverték már a másikat, és egyikük sem hozott sok jót Budapestnek. Ha két rossz összeül, bízom benne, hogy valami jó sül ki belőle, de nincsenek nagy reményeim

– fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Az Orbán-kormány tette fel Budapestet a turisztikai világtérképre

Radics Béla szerint Budapestnek mindenekelőtt élhető fővárosnak kell maradnia. Úgy véli, az Orbán-kormány fejlesztései jelentősen hozzájárultak, hogy a magyar főváros nemzetközi turisztikai célponttá váljon.

A politikus több olyan beruházást is felsorolt, amelyek szerinte visszaadták Budapest régi patináját:

a Városliget megújítását,

a Néprajzi Múzeumot,

a Magyar Zene Házát,

a Várkert Bazárt és

a Budai Várnegyed felújítását.

Radics azt is felidézte, hogy korábban Vitézy Dávid és a Tisza-frakció kinevette, amikor arról beszélt, hogy az Orbán-kormány helyezte fel Budapestet a turisztikai világtérképre.

A főváros vonzerejének fontos eleme a közbiztonság is

– emelte ki Radics Béla. Szerinte a turisták számára Budapest egyik előnye, hogy akár éjfélkor is biztonságban sétálhatnak az utcákon. Úgy véli azonban, hogy ezt az állapotot Magyar Péter és Karácsony Gergely politikája veszélyeztetheti.