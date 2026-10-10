Magyar Péter és Karácsony Gergely Budapest élhetőségét kockáztatja

Magyar Péter múlt héten megállapodott Karácsony Gergellyel a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) ülésén. A Magyar Közlöny pénteki számában jelent meg a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. Lapunk a megállapodásról kérdezte Radics Béla parlamenti képviselőt, aki korábban a budapesti frakcióban dolgozott.
Mindketten sokszor átverték már a másikat, és egyikük sem hozott sok jót Budapestnek. Ha két rossz összeül, bízom benne, hogy valami jó sül ki belőle, de nincsenek nagy reményeim
– fogalmazott az országgyűlési képviselő.
Az Orbán-kormány tette fel Budapestet a turisztikai világtérképre
Radics Béla szerint Budapestnek mindenekelőtt élhető fővárosnak kell maradnia. Úgy véli, az Orbán-kormány fejlesztései jelentősen hozzájárultak, hogy a magyar főváros nemzetközi turisztikai célponttá váljon.
A politikus több olyan beruházást is felsorolt, amelyek szerinte visszaadták Budapest régi patináját:
- a Városliget megújítását,
- a Néprajzi Múzeumot,
- a Magyar Zene Házát,
- a Várkert Bazárt és
- a Budai Várnegyed felújítását.
Radics azt is felidézte, hogy korábban Vitézy Dávid és a Tisza-frakció kinevette, amikor arról beszélt, hogy az Orbán-kormány helyezte fel Budapestet a turisztikai világtérképre.
A főváros vonzerejének fontos eleme a közbiztonság is
– emelte ki Radics Béla. Szerinte a turisták számára Budapest egyik előnye, hogy akár éjfélkor is biztonságban sétálhatnak az utcákon. Úgy véli azonban, hogy ezt az állapotot Magyar Péter és Karácsony Gergely politikája veszélyeztetheti.
Ha nem változtatunk, újra élhetetlen Budapestet kapunk
Radics Béla szerint az elmúlt fél évben romlott a főváros közbiztonsági helyzete és az emberek biztonságérzete. Külön kitért a VII. kerületre, ahonnan maga is érkezett.
Gyilkosságok történtek, a bulinegyed kérdése megoldatlan, a drogkereskedelem szinte az aranykorát éli
– mutatott rá Radics Béla. Szerinte a folyamatok megfordítása nélkül Budapest élhetősége kerülhet veszélybe. Ezt nem kizárólag kormánypárti szavazóktól hallja, hanem olyan fővárosiaktól is, akik korábban nem a Fideszre szavaztak.
A politikus úgy látja, Budapest fejlődésének és biztonságának megőrzése érdekében változásra van szükség.
Ha nem változtatunk, újra élhetetlen Budapestet kapunk
– összegzett Radics Béla.
Mint megírtuk, a Magyar Közlöny pénteki számában jelent meg az a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap Karácsony Gergely és Magyar Péter megállapodása nyomán. Török Gábor elemző szerint a főpolgármester súlyos politikai árat fizethet a kormánnyal kötött megállapodásért, hiszen elvesztette szövetségeseit, így nehéz helyzetbe kerülhet a következő választáson.