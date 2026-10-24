A börtönből üzent Bús Balázs, súlyos vádakkal illette Magyar Pétert

Súlyos vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel és az ügyészséggel szemben a letartóztatásban lévő Bús Balázs. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke a szegedi Csillag börtönből írt levelében politikai indíttatásúnak nevezte az ellene folyó büntetőeljárást, és arról is beszámolt, milyen körülmények között tartják fogva.

Súlyos vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel és az ügyészséggel szemben a letartóztatásban lévő Bús Balázs (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/123RF

Bús Balázs október 24-én a Facebook-oldalán tette közzé az október 22-én keltezett levelét, amelyben azt állítja, hogy már négy hónapja jogtalanul tartják fogva. A volt óbudai polgármester szerint az ügyészség nyomást gyakorol rá, hogy olyan vallomást tegyen, amely nem felel meg a valóságnak.

Bús Balázs szerint Magyar Péter politikai befolyást gyakorol az ügyére

A politikus levelében arról számolt be, hogy a büntetőeljárás kezdete óta együttműködött a hatóságokkal, minden kérdésükre válaszolt, ennek ellenére továbbra is letartóztatásban tartják.

Állítása szerint a hatóságok folyamatosan korlátozzák a családjával és szeretteivel való kapcsolattartását. A fogva tartását indokoló szökésveszélyt, a bűnismétlés veszélyét és az eljárás befolyásolásának lehetőségét egyaránt megalapozatlannak tartja.

Bús Balázs különösen súlyos vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben. Szerinte a kormányfő korábbi parlamenti és kisvárdai beszédében egyértelművé tette, milyen ítéletet vár el a hatóságoktól. A politikus úgy véli, hogy politikai indíttatású büntetőeljárás áldozata lett. Levelében a kecskeméti bíróság működését is bírálta, és az ügyészség túlzott befolyásáról írt. Ezeket az állításokat ugyanakkor a rendelkezésre álló információk nem támasztják alá független bizonyítékokkal.

Helyzetét az 1956-os forradalmat követő megtorlásokhoz hasonlította. Felidézte, hogy édesapja részt vett a forradalomban, édesanyja pedig túlélte a Kossuth téri sortüzet. Arról is írt, hogy 1988-ban azért csatlakozott a Fideszhez, hogy részt vegyen az egypártrendszer felszámolásában. A Csillag börtön történelmi múltjára utalva a kommunista megtorlások áldozatairól is megemlékezett. Levelét vallási gondolatokkal és bibliai idézettel zárta, hangsúlyozva, hogy kitart az ártatlansága mellett.