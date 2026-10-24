A börtönből üzent Bús Balázs, súlyos vádakkal illette Magyar Pétert

Súlyos vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel és az ügyészséggel szemben a letartóztatásban lévő Bús Balázs. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke a szegedi Csillag börtönből írt levelében politikai indíttatásúnak nevezte az ellene folyó büntetőeljárást, és arról is beszámolt, milyen körülmények között tartják fogva.
Bús Balázs október 24-én a Facebook-oldalán tette közzé az október 22-én keltezett levelét, amelyben azt állítja, hogy már négy hónapja jogtalanul tartják fogva. A volt óbudai polgármester szerint az ügyészség nyomást gyakorol rá, hogy olyan vallomást tegyen, amely nem felel meg a valóságnak.
Bús Balázs szerint Magyar Péter politikai befolyást gyakorol az ügyére
A politikus levelében arról számolt be, hogy a büntetőeljárás kezdete óta együttműködött a hatóságokkal, minden kérdésükre válaszolt, ennek ellenére továbbra is letartóztatásban tartják.
Állítása szerint a hatóságok folyamatosan korlátozzák a családjával és szeretteivel való kapcsolattartását. A fogva tartását indokoló szökésveszélyt, a bűnismétlés veszélyét és az eljárás befolyásolásának lehetőségét egyaránt megalapozatlannak tartja.
Bús Balázs különösen súlyos vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben. Szerinte a kormányfő korábbi parlamenti és kisvárdai beszédében egyértelművé tette, milyen ítéletet vár el a hatóságoktól. A politikus úgy véli, hogy politikai indíttatású büntetőeljárás áldozata lett. Levelében a kecskeméti bíróság működését is bírálta, és az ügyészség túlzott befolyásáról írt. Ezeket az állításokat ugyanakkor a rendelkezésre álló információk nem támasztják alá független bizonyítékokkal.
Helyzetét az 1956-os forradalmat követő megtorlásokhoz hasonlította. Felidézte, hogy édesapja részt vett a forradalomban, édesanyja pedig túlélte a Kossuth téri sortüzet. Arról is írt, hogy 1988-ban azért csatlakozott a Fideszhez, hogy részt vegyen az egypártrendszer felszámolásában. A Csillag börtön történelmi múltjára utalva a kommunista megtorlások áldozatairól is megemlékezett. Levelét vallási gondolatokkal és bibliai idézettel zárta, hangsúlyozva, hogy kitart az ártatlansága mellett.
Bús Balázs teljes, október 22-én kelt levelét változtatás nélkül közöljük:
"Nem félek!
4 hónapja tett fogva a szegedi Csillag börtönben jogtalanul és törvénytelenül a Magyar Péter által megfélemlített (abuzált) és kézi vezérelt Bács-Kiskun Megyei Ügyészség.
Bár idáig mindenben együttműködtem az ügyészséggel, minden kérdésre válaszoltam, a koncepciós eljárás politikai megrendelői, olyan vallomást akarnak tőlem hallani, amely nemcsak az igazsággal és a valósággal, de a hitemmel sem egyeztethető össze. Non possum!
Ennek érdekében már az eljárás kezdete óta folyamatosan korlátozzák a kapcsolattartásomat, családtagjaimmal, szeretteimmel való kapcsolataim ellehetetlenítésére és tönkretételére törekednek.
Hálás vagyok mindenkinek, akik ezekben a gonosz időkben melléjük állnak, akik imáikkal minket segítenek. Különösképp hálás vagyok lengyel barátaink szolidaritásáért!
A fogvatartásom indokai nem állnak fenn. Nincs szökésveszély, hisz már letartóztatásom előtt - ügyvédemmel együtt- jeleztük a nyomozóhatóságok felé, hogy rendelkezésre állok. A bűnismétlés veszélye szintén valótlan és nevetséges indok, ahogy az eljárás befolyásolása is, de ezt az eljáró ügyész pontosan tudja is.
A Kecskeméti Járásbíróság vizsgálati bírója érdemi munkát nem végez, hisz köztudomású, hogy a kecskeméti bírók 100%-ban jóváhagyják az ügyészi indítványokat (ami persze felveti, hogy mi szükség rájuk egyáltalán), de ami elszomorítóbb, hogy ezáltal olyan kontrollálatlan ügyész túlhatalom jött létre, mely - mint esetemben is látható- visszaélésekre ad lehetőséget. De “egyáltalán értelme van törvényességet firtatni, a törvénybe iktatott törvénytelenségek idején?” - kérdezhetjük Visky András szavaival.
Magyar Péter parlamenti és kisvárdai beszédében egyértelműen meghatározta a hatóságoknak, hogy milyen ítéletet vár el tőlük. Teljesen egyértelmű, hogy politikai koncepciós eljárás áldozata vagyok.
1956-ban édesapám 22 évesen, esztergomi katonaként a forradalom oldalán állt. A pártba soha nem lépett be.
1956-ban édesanyám 20 évesen túlélte a Kossuth téri AVO-s sortüzet. A pártba soha nem lépett be.
1988-ban 22 évesen beléptem a Fideszbe, hogy véget vessünk az egypártrendszernek, a szabadságot korlátozó önkénynek, a szüleim generációját megnyomorító pártállamnak.
1986-ban, 40 évvel ezelőtt a ceglédi laktanya politikai tisztje és a katonai elhárítás szeretett volna hamis vallomásra rákényszeríteni, nekik sem sikerült.
2026-ban 60 évesen pedig politikai foglya lettem a visszatérő bolsevik gyűlöletnek és hatalomnak.
1956 után a szegedi Csillag börtönben kivégezték Magyar Péter szellemi elődei, Kováts József vértanút.
Ezek között a falak között imádkozom értük, és azokért a forradalmárokért is, akiket szintén az ’56-os szabadságharc megtorlásaként elítéltek és a Csillagba zártak. Áldott legyen emlékük.
“Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak;
bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe;
üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk;
földre terítenek, de el nem veszünk. (2Kor 4.9)
“Mindenért hálát adok, még az elhurcolásomért is, mert általa kerültem közelebb Istenhez.” (Esterházy János)
Csillag börtön, 2026. október 22, Szent II. János Pál pápa emléknap
Bús Balázs Nem félek!
Levelem csak teljes egészében osztható meg, idézhető, abból részletek kiemeléséhez nem járulok hozzá."
December 25-ig meghosszabbították Bús Balázs letartóztatását
A Kecskeméti Járásbíróság október 22-én két hónappal meghosszabbította Bús Balázs letartóztatását, így a politikus december 25-ig maradhat rács mögött. A bíróság döntése ugyanakkor még nem végleges.
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 19-én indítványozta a letartóztatás meghosszabbítását. A Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökével szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. Bús Balázs tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el, és a letartóztatása indokait is vitatja.