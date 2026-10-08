Továbbra is letartóztatásban marad Bús Balázs

Bús Balázs szabadlábra helyezését, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását kérte a védelem, a bíróság azonban elutasította az indítványt – tájékoztatta az Indexet Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője.

Újabb döntés született Bús Balázs ügyében, marad a letartóztatás

Fotó: Tövissi Bence / MW

Október végéig biztosan rács mögött marad

A döntés értelmében letartóztatása október 25-ig marad fenn. Az ügyben ezt követően az ügyészségen lesz a sor:

a jelenlegi kényszerintézkedés lejárta előtt legalább öt nappal indítványt kell tenniük arról, hogy továbbra is szükségesnek tartják-e Bús Balázs fogvatartását.

A volt polgármester letartóztatását eredetileg június 25-én rendelték el. A jelenlegi szabályok alapján december 25-ig az ügyiratok alapján is dönthet a bíróság a kényszerintézkedésről, egy esetleges további hosszabbításról ezt követően azonban már csak ülés megtartása mellett határozhatnak.

Bús Balázs 2006 és 2019 között Óbuda fideszes polgármestere, 2010 és 2014 között a Fidesz országgyűlési képviselője volt.

A 17 milliárdos ügyben gyanúsították meg

Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét

a 17 milliárd forintos pénzosztási ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

Letartóztatása után a szegedi Csillag börtönbe szállították.

Az ügy április végén került a figyelem középpontjába, amikor Molnár Áron színész-aktivista nyilvánosságra hozta, hogy egy állami kifizetőhelyről milliárdos támogatások jutottak a Fidesz holdudvarához tartozó alkotóknak és szervezeteknek.

Bús Balázs korábban a bíróságon tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.

Mint mondta, vallomást tett, együttműködik a hatóságokkal, és állítása szerint soha nem hozott törvénytelen döntést.