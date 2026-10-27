Kényelmes emeletes buszokon utazhat több százezer magyar

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából a MÁV új közbeszerzési eljárást indít 105 darab új emeletes távolsági busz beszerzésére – jelentette be Vitézy Dávid a közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter beszámolója szerint az új buszok kettős célt szolgálnak majd: 55 közülük a legforgalmasabb országos távolsági buszjáratokon teljesít majd szolgálatot Zalaegerszeg, Salgótarján, Pécs, Hódmezővásárhely vagy épp Szekszárd felé.

A legforgalmasabb, a fővárostól távolabbi vidéki nagyvárosokat összekető vonalakon jönnek majd az új buszok

Fotó: MW

Az új emeletes buszok a vonatokat is pótolhatják majd

Fontos cél, hogy a legfontosabb viszonylatokon lecserélhessék az 1 millió kilométernél többet futott, szolgáltatási színvonalukban már elmaradó jelenlegi járműveket. A fennmaradó 50 busz pedig a Baross Gábor Terv keretében meginduló fővonali vasúti beruházások idején szükséges pótlások lebonyolítását segíti majd.