Megszüntetnék az osztályozást az iskolákban, felszámolnák a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat

Gyökeresen átalakítaná a magyar közoktatást a Civil Közoktatási Platform (CKP) oldalán megjelent szakmai javaslat – írja az Index. A dokumentum szerint az eddigi „reformálgatások” nem oldották meg az oktatás problémáit, ezért új pedagógiai szemléletre és az iskolaszerkezet átalakítására lenne szükség. Az anyag vitaindító javaslat, nem elfogadott kormányzati intézkedés.
Egységes iskolák és szöveges értékelést szorgalmaz a Civil Közoktatási Platform
A koncepció a korai iskolai szelekció felszámolását célozza. Megalkotója szerint a jelenlegi rendszer már tíz-tizenkét éves korban elkülöníti a kedvezőbb körülmények között élő tanulókat a többiektől.
Ennek megváltoztatására a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok helyett egységes, tíz- vagy tizenkét évfolyamos iskolamodellt javasolnak.
A stratégia főbb változtatásai:
- Megszüntetnék a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat, hogy későbbre tolódjon az eltérő képzési utak szétválása.
- Kivezetnék az egytől ötig terjedő osztályozást, helyette a tanulók fejlődését, erőfeszítéseit és kompetenciáit bemutató, folyamatos szöveges visszajelzést alkalmaznának.
- Fokozatosan megszüntetnék a szigorú kerettanterveket, a Nemzeti alaptanterv szerepét pedig a minimális törzsanyag és az általános fejlesztési célok meghatározására korlátoznák.
- Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és a pedagógusoknak a helyi tantervek, valamint a tanítás tartalmának és ritmusának kialakításában.
- A projektmunkát, az együttműködést és a problémamegoldást helyeznék előtérbe, erősítve a diákok aktív részvételét és kritikai gondolkodását.
A dokumentum a hagyományos
osztályozást szorongást keltő, a külső megfelelést erősítő gyakorlatként írja le.
A javasolt értékelés ehelyett elsősorban azt követné, hogyan fejlődik a tanuló a saját korábbi teljesítményéhez képest.
A gimnáziumi beiskolázás kivezetése 2028 után indulna
A stratégia tíz-húsz éves átmenettel számol, a változtatásokat három szakaszban vezetnék be:
- 2026 és 2028 között társadalmi és szakmai egyeztetéseket indítanának, létrehoznák a Regionális Oktatásfejlesztési Központokat, és nagyobb támogatást biztosítanának a neveléstudományi kutatásoknak. Ebben az időszakban kezdődne a pedagógusképzés és a továbbképzések tartalmi megújítása is.
- 2028 és 2032 között önként csatlakozó iskolákban próbálnák ki az új értékelési módszereket. Megkezdődne a kerettantervek fokozatos kivezetése, az új Nemzeti alaptanterv bevezetése, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi képzésekre történő beiskolázás megszüntetése.
- 2032 és 2040 között épülne ki teljesen az egységes iskolamodell. A tervek szerint ekkorra az érdemjegyeket is végleg kivezetnék a közoktatásból, és általánossá válna a szöveges, fejlesztő értékelés.
Nahalka István javaslata a pedagógusok szakmai támogatását és a tanárképzés átalakítását a változások alapfeltételének tekinti. A dokumentum célja olyan társadalmi és szakmai megállapodás kialakítása, amely hosszú távra, a kormányzati ciklusokon átívelően határozná meg az oktatás fejlesztését.