Megszüntetnék az osztályozást az iskolákban, felszámolnák a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat

Gyökeresen átalakítaná a magyar közoktatást a Civil Közoktatási Platform (CKP) oldalán megjelent szakmai javaslat – írja az Index. A dokumentum szerint az eddigi „reformálgatások” nem oldották meg az oktatás problémáit, ezért új pedagógiai szemléletre és az iskolaszerkezet átalakítására lenne szükség. Az anyag vitaindító javaslat, nem elfogadott kormányzati intézkedés.

A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megszüntetését, valamint a hagyományos osztályozás kivezetését javasolja a Civil Közoktatási Platform oldalán közzétett oktatási stratégia (Fotó: freepik)

Egységes iskolák és szöveges értékelést szorgalmaz a Civil Közoktatási Platform

A koncepció a korai iskolai szelekció felszámolását célozza. Megalkotója szerint a jelenlegi rendszer már tíz-tizenkét éves korban elkülöníti a kedvezőbb körülmények között élő tanulókat a többiektől.

Ennek megváltoztatására a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok helyett egységes, tíz- vagy tizenkét évfolyamos iskolamodellt javasolnak.

A stratégia főbb változtatásai:

Megszüntetnék a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat, hogy későbbre tolódjon az eltérő képzési utak szétválása.

Kivezetnék az egytől ötig terjedő osztályozást, helyette a tanulók fejlődését, erőfeszítéseit és kompetenciáit bemutató, folyamatos szöveges visszajelzést alkalmaznának.

Fokozatosan megszüntetnék a szigorú kerettanterveket, a Nemzeti alaptanterv szerepét pedig a minimális törzsanyag és az általános fejlesztési célok meghatározására korlátoznák.

Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és a pedagógusoknak a helyi tantervek, valamint a tanítás tartalmának és ritmusának kialakításában.

A projektmunkát, az együttműködést és a problémamegoldást helyeznék előtérbe, erősítve a diákok aktív részvételét és kritikai gondolkodását.

A dokumentum a hagyományos

osztályozást szorongást keltő, a külső megfelelést erősítő gyakorlatként írja le.

A javasolt értékelés ehelyett elsősorban azt követné, hogyan fejlődik a tanuló a saját korábbi teljesítményéhez képest.