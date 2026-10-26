Magyar Péter bejelentést tett, így változhat a családi pótlék

Magyar Péter hétfőn közzétett Facebook-videójában tisztázta a családi pótlék 2027-re tervezett megduplázásának részleteit. A miniszterelnök elmondta, hogy a Tisza-kormány döntése nemcsak az általános támogatásra, hanem a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelők emelt összegű juttatására, az egyedülálló szülőkre és a saját jogon jogosult felnőttekre is vonatkozik. A kormányfő szerint a változtatás mintegy 1,7 millió gyermeket és egymillió családot érinthet, finanszírozására pedig közel 300 milliárd forintos többletforrást terveznek a 2027-es költségvetésben.

Magyar Péter miniszterelnök részletesen ismertette a családi pótlék 2027-re tervezett emelését (Fotó: Mediaworks)

A tartósan beteg gyermekek után járó családi pótlék is megduplázódik

A miniszterelnök videója elején arra reagált, hogy a korábbi bejelentés után sokan érdeklődtek, az emelt összegű családi pótlékra is kiterjed-e a tervezett intézkedés. Magyar Péter megerősítette, hogy

igen, valamennyi jogosultsági kategóriában a jelenlegi összeg kétszeresével számolnak 2027-től.

A kormányfő tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 134 ezer gyermek részesül emelt összegű családi pótlékban. Az érintett családok esetében a havi támogatás 23 300 forintról 46 600 forintra nőne, ami gyermekenként évente 279 600 forintos többletet jelentene. Az egyedülálló szülők esetében a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után járó összeg 25 900 forintról 51 800 forintra emelkedne, vagyis éves szinten 310 800 forinttal több támogatást kapnának.

A változás a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, saját jogon ellátásra jogosult nagykorúakat is érintené. Magyar Péter szerint jelenleg 28 595-en tartoznak ebbe a körbe, az ő támogatásuk havi 20 300 forintról 40 600 forintra nőne. Ez évente 243 600 forintos emelkedést jelentene.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a duplázás a nevelőszülőknél, gyermekotthonokban és más, törvényben meghatározott intézményekben élő gyermekekre, valamint az ideiglenesen elhelyezett gyermekekre is vonatkozik. Ezekben az esetekben az általános havi támogatás 14 800 forintról 29 600 forintra emelkedne, ami évente 177 600 forinttal több juttatást jelent. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után pedig ezekben az intézményekben is a havi 46 600 forintos emelt összeg járna.