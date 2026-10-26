Magyar Péter bejelentést tett, így változhat a családi pótlék

Magyar Péter hétfőn közzétett Facebook-videójában tisztázta a családi pótlék 2027-re tervezett megduplázásának részleteit. A miniszterelnök elmondta, hogy a Tisza-kormány döntése nemcsak az általános támogatásra, hanem a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelők emelt összegű juttatására, az egyedülálló szülőkre és a saját jogon jogosult felnőttekre is vonatkozik. A kormányfő szerint a változtatás mintegy 1,7 millió gyermeket és egymillió családot érinthet, finanszírozására pedig közel 300 milliárd forintos többletforrást terveznek a 2027-es költségvetésben.
A tartósan beteg gyermekek után járó családi pótlék is megduplázódik
A miniszterelnök videója elején arra reagált, hogy a korábbi bejelentés után sokan érdeklődtek, az emelt összegű családi pótlékra is kiterjed-e a tervezett intézkedés. Magyar Péter megerősítette, hogy
igen, valamennyi jogosultsági kategóriában a jelenlegi összeg kétszeresével számolnak 2027-től.
A kormányfő tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 134 ezer gyermek részesül emelt összegű családi pótlékban. Az érintett családok esetében a havi támogatás 23 300 forintról 46 600 forintra nőne, ami gyermekenként évente 279 600 forintos többletet jelentene. Az egyedülálló szülők esetében a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után járó összeg 25 900 forintról 51 800 forintra emelkedne, vagyis éves szinten 310 800 forinttal több támogatást kapnának.
A változás a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, saját jogon ellátásra jogosult nagykorúakat is érintené. Magyar Péter szerint jelenleg 28 595-en tartoznak ebbe a körbe, az ő támogatásuk havi 20 300 forintról 40 600 forintra nőne. Ez évente 243 600 forintos emelkedést jelentene.
A miniszterelnök arra is kitért, hogy a duplázás a nevelőszülőknél, gyermekotthonokban és más, törvényben meghatározott intézményekben élő gyermekekre, valamint az ideiglenesen elhelyezett gyermekekre is vonatkozik. Ezekben az esetekben az általános havi támogatás 14 800 forintról 29 600 forintra emelkedne, ami évente 177 600 forinttal több juttatást jelent. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után pedig ezekben az intézményekben is a havi 46 600 forintos emelt összeg járna.
Több pénzt kaphatnak a gyermekes családok
A kormányfő szerint az elmúlt 18 év inflációja miatt a támogatás vásárlóerejének több mint a felét elveszítette. A tervezett változtatás alapján
az egygyermekes családok havi 12 200 forint helyett 24 400 forintot kapnának, ami évente 146 400 forintos többletet jelentene. Magyar Péter tájékoztatása szerint jelenleg több mint 363 ezer család tartozik ebbe a kategóriába.
A kétgyermekes családoknál gyermekenként 13 300 forintról 26 600 forintra emelkedne a támogatás. A két gyermek után járó összeg így havonta 53 200 forint lenne, vagyis évente 319 200 forinttal több pénzhez jutnának az érintettek. A három vagy több gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként 16 ezer forintról 32 ezer forintra nőne a családi pótlék.
Ez három gyermek után havi 96 ezer, négy gyermek után pedig 128 ezer forintot jelentene. Az éves többlet három gyermeknél 576 ezer, négy gyermeknél 768 ezer forint lenne.
A miniszterelnök az egyedülálló szülőknek járó támogatásokról is beszélt.
Egy gyermek után a jelenlegi 13 700 forint helyett havi 27 400 forint járna, míg két gyermek esetében gyermekenként 29 600 forintra emelkedne az összeg. Ez utóbbi kategóriában az éves többlet elérné a 355 200 forintot.
A három vagy több gyermeket egyedül nevelők esetében gyermekenként 17 ezer forintról 34 ezer forintra nőne a támogatás. Három gyermek után így havi 102 ezer, négy gyermek után pedig 136 ezer forint járna. Utóbbi esetben ez évente 816 ezer forinttal több támogatást jelentene.
Közel 300 milliárd forintot szánnak az emelésre
A miniszterelnök a bejelentést az előző kormány családtámogatási politikájának bírálatával zárta. Szerinte az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány nem emelte a családi pótlék összegét, miközben az infláció, valamint az élelmiszerek, ruházati termékek és iskolaszerek drágulása egyre nagyobb terhet jelentett a családok számára.
Magyar Péter közölte, hogy a kormány közel 300 milliárd forintos többletforrást biztosítana az intézkedésre a 2027-es költségvetésben.
Nem luxusjachtokra, nem propagandagyárakra és nem magánrepülőkre költjük a magyar emberek adóforintjait, hanem visszaadjuk a nemzet jövőjének, a gyermekeinknek”
– fogalmazott.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a tervezett emelés minden jogosulti csoportot érint, így a gyermeküket közösen vagy egyedül nevelő szülőket, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek családjait, valamint a saját jogon támogatásban részesülő felnőtteket is. Az új összegek a kormány bejelentése szerint 2027. január 1-jétől lépnének életbe. A végleges részletszabályokhoz a szükséges jogszabályokat még el kell fogadni.