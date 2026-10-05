Diplomabotrányba keveredett Csatári Ernő, a Tisza képviselője

Mandátumának visszaadására szólítja fel Csatári Ernőt, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjét Novák Előd. A Mi Hazánk alelnöke a közösségi oldalán ismertette, hogy a tiszás képviselő az Országgyűlés honlapján azt tüntette fel, hogy rendelkezik diplomával. A sorok között eldugva azonban kiderül, hogy az ötvenéves politikus jelenleg is még a diplomaszerzésért tanul. Ráadásul az egyes diplomákhoz szükséges nyelvvizsgával sem rendelkezik.

Csatári Ernő, a Tisza országgyűlési képviselője valótlanul állította, hogy rendelkezik diplomával (Forrás: Facebook)

Így hazudik egyetemi végzettséget magának a Tisza képviselője, Csatári Ernő az Országgyűlés honlapján

– mutatott rá Novák Előd. Az ellenzéki képviselő jelezte, hogy csak a sorok között lehet rábukkanni, hogy a kormánypárti honatya valójában még csak tavaly kezdte tanulmányait, és a sok diplománál követelményként elvárt nyelvvizsgája sincs meg.

Nem az első Csatári Ernő

Hasonló esetben Bangóné Borbély Ildikónak, az MSZP országgyűlési képviselőjének távoznia kellett a közéletből, pártja ki is zárta. De Kósa Lajos is került hasonló ügybe. Ahogy korábban a Momentum egyik volt vezetője, Hajnal Miklós is azt állította magáról, hogy közgazdász, ezt azonban tényleges diplomával nem tudta bizonyítani.

Csatári Ernő parlamenti munkája az elmúlt öt hónapban szinte nulla volt – jegyezte meg a Mi Hazánk alelnöke. Emlékeztetett: egyetlen törvény- vagy határozati javaslatot sem jegyzett, még társaláíróként sem, ahogy módosító javaslatot sem.

A Mi Hazánk Csatári Ernőt a mandátumáról való lemondásra szólítja fel

– jelentette ki Novák Előd.