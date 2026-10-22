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parkolási rendszer

Csökkentik Józsefváros vezetőinek fizetését

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A józsefvárosi polgármester, az alpolgármesterek, politikai munkatársak fizetése csökken, a képviselők illetményét pedig a jelenlegi szinten befagyasztják. Továbbá a megfelelő tartalékok képzése érdekében bizonyos beruházásokat leállítanak.
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parkolási rendszerfővárosi közfejlesztések tanácsjózsefváros

Csökkentik a VIII. kerület vezetőinek fizetését takarékoskodási okokból, reagálva a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt várható pénzügyi elvonásra. A három alpolgármester esetében csütörtöki ülésén hozta meg döntését a józsefvárosi képviselő-testület.

A lépést a városvezetés azzal indokolta, hogy a főváros – a kormánnyal a parkolási rendszer átalakítása ügyében kötött megállapodása keretében – "másfél milliárd forintot készül elvonni" a kerülettől.

Former Hungarian journalist and mayor candidate of the 8th district of Budapest Andras Piko speaks in Budapest on September 26, 2019. Opposition parties in Hungary have moved to cooperate in municipal elections on October 13, 2019 in an attempt to roll back the power of nationalist Prime Minister Viktor Orban. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Pikó András szerint magukon kell kezdeni a takarékoskodást, a fizetés csökkentést Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A javaslatban azt írták, a vezetés célja, hogy a józsefvárosiak minél kevesebbet érezzenek a kerületet sújtó elvonásokból. A kerület vezetése szerint "politikai és erkölcsi" kötelességük, hogy magukon kezdjék meg a takarékoskodást.

Az előterjesztést jegyző Pikó András polgármester emlékeztetett: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában október elsején született döntés úgy valósítaná meg a parkolási rendszer átalakítását, hogy a kerületek parkolási pénzét elveszik. 

A polgármester, az alpolgármesterek, politikai munkatársak fizetése csökken, a képviselők illetményét pedig a jelenlegi szinten befagyasztják. Továbbá a megfelelő tartalékok képzése érdekében bizonyos beruházásokat leállítanak

 – jelentette be a polgármester.

A fizetések meghatározott részét a Karácsony Sándor Közalapítvány számlájára utalják

Mivel a polgármester tiszteletdíja törvényes módon nem csökkenthető, Pikó András vállalja, hogy innentől az illetménye 15 százalékát – a kerületben élő rászorulókat, az egészségügyi, valamint a helyi oktatási és kulturális élet fejlesztését támogató – Karácsony Sándor Közalapítvány számlájára utalja. A polgármester legközelebbi munkatársai szintén vállalták, hogy az illetményük tíz százalékát e közalapítvány számára utalják.

A képviselő-testület a három alpolgármester illetményét a polgármester illetményének nyolcvan százalékában állapította meg november elsejétől. Ez eddig kilencven százalékos volt. A döntés a jelenlegi díjazáshoz képest havi több mint egymillió forinttal csökkenti az önkormányzat személyi jellegű kiadásait, beleértve a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adót is - olvasható a most elfogadott előterjesztésben.

 

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