Csökkentik Józsefváros vezetőinek fizetését

Csökkentik a VIII. kerület vezetőinek fizetését takarékoskodási okokból, reagálva a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt várható pénzügyi elvonásra. A három alpolgármester esetében csütörtöki ülésén hozta meg döntését a józsefvárosi képviselő-testület.

A lépést a városvezetés azzal indokolta, hogy a főváros – a kormánnyal a parkolási rendszer átalakítása ügyében kötött megállapodása keretében – "másfél milliárd forintot készül elvonni" a kerülettől.

Pikó András szerint magukon kell kezdeni a takarékoskodást, a fizetés csökkentést Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A javaslatban azt írták, a vezetés célja, hogy a józsefvárosiak minél kevesebbet érezzenek a kerületet sújtó elvonásokból. A kerület vezetése szerint "politikai és erkölcsi" kötelességük, hogy magukon kezdjék meg a takarékoskodást.

Az előterjesztést jegyző Pikó András polgármester emlékeztetett: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában október elsején született döntés úgy valósítaná meg a parkolási rendszer átalakítását, hogy a kerületek parkolási pénzét elveszik.

A polgármester, az alpolgármesterek, politikai munkatársak fizetése csökken, a képviselők illetményét pedig a jelenlegi szinten befagyasztják. Továbbá a megfelelő tartalékok képzése érdekében bizonyos beruházásokat leállítanak

– jelentette be a polgármester.

A fizetések meghatározott részét a Karácsony Sándor Közalapítvány számlájára utalják

Mivel a polgármester tiszteletdíja törvényes módon nem csökkenthető, Pikó András vállalja, hogy innentől az illetménye 15 százalékát – a kerületben élő rászorulókat, az egészségügyi, valamint a helyi oktatási és kulturális élet fejlesztését támogató – Karácsony Sándor Közalapítvány számlájára utalja. A polgármester legközelebbi munkatársai szintén vállalták, hogy az illetményük tíz százalékát e közalapítvány számára utalják.

A képviselő-testület a három alpolgármester illetményét a polgármester illetményének nyolcvan százalékában állapította meg november elsejétől. Ez eddig kilencven százalékos volt. A döntés a jelenlegi díjazáshoz képest havi több mint egymillió forinttal csökkenti az önkormányzat személyi jellegű kiadásait, beleértve a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adót is - olvasható a most elfogadott előterjesztésben.