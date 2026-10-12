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Deák Dániel

Deák Dániel visszavágott Magyar Péternek: újabb valótlanságokkal vádolta meg a miniszterelnök

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Ismét határozottan visszautasította Magyar Péter állításait Deák Dániel politikai elemző, miután a miniszterelnök a parlamentben azzal vádolta meg, hogy továbbra is állami háttérintézmények kifizetési listáján szerepel. Deák Dániel közleményében leszögezte, hogy hónapok óta független elemzőként dolgozik, és amennyiben a kormányfő nem kér bocsánatot korábbi kijelentéseiért, jogi lépéseket is tehet ellene.
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Deák DánielKEKVAvádügyészségbocsánatkérésközleményMagyar PéterParlament

Újabb konfliktus alakult ki Magyar Péter miniszterelnök és Deák Dániel politikai elemző között, miután a kormányfő néhány napon belül másodszor is nyilvánosan fogalmazott meg állításokat az elemzővel kapcsolatban. Deák Dániel Facebook-bejegyzésében reagált a parlamentben elhangzottakra, és határozottan tagadta, hogy bármilyen állami háttérintézménnyel szerződéses kapcsolatban állna. A miniszterelnök állítása szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) átvilágítása során derült ki, hogy az elemző továbbra is valamelyik háttérintézmény kifizetési listáján szerepel, és állami forrásból készít kormányellenes tartalmakat.

Deák Dániel
Deák Dániel újfent visszautasította Magyar Péter Parlamentben elhangzott vádjait (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ez az állítás nem felel meg a valóságnak, határozottan visszautasítom!”

 – jelentette ki Deák Dániel.

Deák Dániel szerint Magyar Péter összekeverhette a névrokonával

A politikai elemző közleményében hangsúlyozta, hogy 2026 júniusában közös megegyezéssel távozott a XXI. Század Intézettől és a Megafontól is.

 Azóta saját elmondása szerint független politikai elemzőként, tartalomkészítőként és egyéni vállalkozóként dolgozik, és semmilyen állami háttérintézménnyel nincs szerződése.

Deák Dániel egy lehetséges magyarázatot is felvetett a miniszterelnök kijelentésére. 

Elképzelhetőnek tartja, hogy Magyar Péter összekeverte őt a névrokonával, dr. Deák Dániel kutatóprofesszorral, aki a Budapesti Corvinus Egyetemhez kötődik.

 Az egyetemet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány tartja fenn, így az elemző szerint előfordulhatott, hogy az átvilágítás során a kutatóprofesszor neve került elő.

Deák Dániel visszautasította Magyar Péter vádjait, és nyilvános bocsánatkérést követel

Az ügyészséghez fordult az elemző, jogi lépéseket is kilátásba helyezett

A politikai elemző emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter a pénteki Kormányinfón azt állította, hogy a korábbi telefonelvételi ügyben érintett férfi felvételeket küldött neki, amelyeket később közzétett. Deák Dániel szerint a miniszterelnök azt is sugallta, hogy ő küldte a helyszínre az érintett férfit.

Az elemző valamennyi állítást visszautasította, hangsúlyozva, hogy a férfit nem ismeri, tőle semmilyen felvételt nem kapott, és az említett videókat sem használta fel. Utóbbi állításának alátámasztására a Telex 2024. július 3-án megjelent cikkére hivatkozott.

Ahogyan azt lapunk is megírta, Deák Dániel pénteken az ügyészséghez fordult, és jelenleg a hivatalos választ várja. Amennyiben az alátámasztja az állításait, és Magyar Péter nem kér bocsánatot, jogi útra terelheti az ügyet.

A miniszterelnöki tisztség senkit nem jogosít fel arra, hogy bizonyítékok nélkül vádaskodjon. Magyar Péternek is vállalnia kell a felelősséget a kijelentéseiért!”

 – zárta közleményét Deák Dániel.

@deakdaniel_official

❗️Miniszterelnök úr! Újabb rágalmazás helyett inkább kérjen bocsánatot, vagy be fogom perelni!

♬ eredeti hang - Deák Dániel

 


 

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