Deák Dániel visszavágott Magyar Péternek: újabb valótlanságokkal vádolta meg a miniszterelnök

Újabb konfliktus alakult ki Magyar Péter miniszterelnök és Deák Dániel politikai elemző között, miután a kormányfő néhány napon belül másodszor is nyilvánosan fogalmazott meg állításokat az elemzővel kapcsolatban. Deák Dániel Facebook-bejegyzésében reagált a parlamentben elhangzottakra, és határozottan tagadta, hogy bármilyen állami háttérintézménnyel szerződéses kapcsolatban állna. A miniszterelnök állítása szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) átvilágítása során derült ki, hogy az elemző továbbra is valamelyik háttérintézmény kifizetési listáján szerepel, és állami forrásból készít kormányellenes tartalmakat.
Ez az állítás nem felel meg a valóságnak, határozottan visszautasítom!”
– jelentette ki Deák Dániel.
Deák Dániel szerint Magyar Péter összekeverhette a névrokonával
A politikai elemző közleményében hangsúlyozta, hogy 2026 júniusában közös megegyezéssel távozott a XXI. Század Intézettől és a Megafontól is.
Azóta saját elmondása szerint független politikai elemzőként, tartalomkészítőként és egyéni vállalkozóként dolgozik, és semmilyen állami háttérintézménnyel nincs szerződése.
Deák Dániel egy lehetséges magyarázatot is felvetett a miniszterelnök kijelentésére.
Elképzelhetőnek tartja, hogy Magyar Péter összekeverte őt a névrokonával, dr. Deák Dániel kutatóprofesszorral, aki a Budapesti Corvinus Egyetemhez kötődik.
Az egyetemet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány tartja fenn, így az elemző szerint előfordulhatott, hogy az átvilágítás során a kutatóprofesszor neve került elő.
Az ügyészséghez fordult az elemző, jogi lépéseket is kilátásba helyezett
A politikai elemző emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter a pénteki Kormányinfón azt állította, hogy a korábbi telefonelvételi ügyben érintett férfi felvételeket küldött neki, amelyeket később közzétett. Deák Dániel szerint a miniszterelnök azt is sugallta, hogy ő küldte a helyszínre az érintett férfit.
Az elemző valamennyi állítást visszautasította, hangsúlyozva, hogy a férfit nem ismeri, tőle semmilyen felvételt nem kapott, és az említett videókat sem használta fel. Utóbbi állításának alátámasztására a Telex 2024. július 3-án megjelent cikkére hivatkozott.
Ahogyan azt lapunk is megírta, Deák Dániel pénteken az ügyészséghez fordult, és jelenleg a hivatalos választ várja. Amennyiben az alátámasztja az állításait, és Magyar Péter nem kér bocsánatot, jogi útra terelheti az ügyet.
A miniszterelnöki tisztség senkit nem jogosít fel arra, hogy bizonyítékok nélkül vádaskodjon. Magyar Péternek is vállalnia kell a felelősséget a kijelentéseiért!”
– zárta közleményét Deák Dániel.