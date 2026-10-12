Deák Dániel visszavágott Magyar Péternek: újabb valótlanságokkal vádolta meg a miniszterelnök

Újabb konfliktus alakult ki Magyar Péter miniszterelnök és Deák Dániel politikai elemző között, miután a kormányfő néhány napon belül másodszor is nyilvánosan fogalmazott meg állításokat az elemzővel kapcsolatban. Deák Dániel Facebook-bejegyzésében reagált a parlamentben elhangzottakra, és határozottan tagadta, hogy bármilyen állami háttérintézménnyel szerződéses kapcsolatban állna. A miniszterelnök állítása szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) átvilágítása során derült ki, hogy az elemző továbbra is valamelyik háttérintézmény kifizetési listáján szerepel, és állami forrásból készít kormányellenes tartalmakat.

Deák Dániel újfent visszautasította Magyar Péter Parlamentben elhangzott vádjait (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ez az állítás nem felel meg a valóságnak, határozottan visszautasítom!”

– jelentette ki Deák Dániel.

Deák Dániel szerint Magyar Péter összekeverhette a névrokonával

A politikai elemző közleményében hangsúlyozta, hogy 2026 júniusában közös megegyezéssel távozott a XXI. Század Intézettől és a Megafontól is.

Azóta saját elmondása szerint független politikai elemzőként, tartalomkészítőként és egyéni vállalkozóként dolgozik, és semmilyen állami háttérintézménnyel nincs szerződése.

Deák Dániel egy lehetséges magyarázatot is felvetett a miniszterelnök kijelentésére.

Elképzelhetőnek tartja, hogy Magyar Péter összekeverte őt a névrokonával, dr. Deák Dániel kutatóprofesszorral, aki a Budapesti Corvinus Egyetemhez kötődik.

Az egyetemet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány tartja fenn, így az elemző szerint előfordulhatott, hogy az átvilágítás során a kutatóprofesszor neve került elő.