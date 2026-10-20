Deák Dánielnek adott igazat az ügyészség Magyar Péterrel szemben

Deák Dániel a közösségi oldalán közzétett videóban mutatta be az ügyészség hivatalos válaszát, amely cáfolja Magyar Péter korábbi állításait a telefonlopási botrányban játszott szerepéről. A politikai elemző közölte, hogy ügyvédjének is továbbította a dokumentumot, és jogi úton kíván fellépni a miniszterelnökkel szemben.

Deák Dánielnek adott igazat az ügyészség a telefonlopási ügy kapcsán (Fotó: Facebook/Deák Dániel)

Deák Dániel nem volt érintett a telefonlopási ügyben

Az elemző felidézte, hogy a telefonlopási botrány kirobbanása után azonnal tisztázta:

nem ismeri az érintett férfit, nem kapott tőle felvételeket, és nem is tett közzé ilyen anyagokat.

Azért fordult hivatalos levélben az ügyészséghez, hogy tisztázza, érintettként szerepel-e a büntetőeljárásban, illetve tett-e a hatóság bármilyen megállapítást a személyével kapcsolatban. A most ismertetett válasz szerint

Deák nem minősül a büntetőeljárás résztvevőjének, és még az eljárásban érdekelt személynek sem.

A tájékoztatáskérésben megjelölt kérdéskör nem tárgya az eljárásnak, és a nyomozó főügyészség sem Deák Dánielre, sem az érintett kérdéskörre vonatkozóan nem tett megállapítást. Mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter állításával ellentétben az ügyészség nem állapította meg az ő érintettségét a telefonlopási botrányban.

Így vezetett az ügyészségig a történet

A vita előzménye a Magyar Péter nevéhez kötődő telefonlopási ügy, amelyben a politikus egy szórakozóhelyen került konfliktusba egy férfival, aki később a telefonja eltűnése miatt tett feljelentést. Az ügy politikai botránnyá szélesedett, miután a készülékkel kapcsolatban videófelvételek és azok nyilvánosságra kerülése is a közéleti vita részévé vált.