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Magyar Péter

Deák Dánielnek adott igazat az ügyészség Magyar Péterrel szemben

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Az ügyészség írásban közölte: Magyar Péter hazudott velem kapcsolatban! – jelentette be közösségi oldalán Deák Dániel. Az ügyészség nem tett megállapítást a politikai elemző érintettségéről, ő pedig ennek nyomán jogi lépéseket tervez Magyar Péter ellen.
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Magyar PéterügyészségtelefonDeák Dániel

Deák Dániel a közösségi oldalán közzétett videóban mutatta be az ügyészség hivatalos válaszát, amely cáfolja Magyar Péter korábbi állításait a telefonlopási botrányban játszott szerepéről. A politikai elemző közölte, hogy ügyvédjének is továbbította a dokumentumot, és jogi úton kíván fellépni a miniszterelnökkel szemben. 

Deák Dánielnek adott igazat az ügyészség a telefonlopási ügy kapcsán (Fotó: Facebook/Deák Dániel)
Deák Dánielnek adott igazat az ügyészség a telefonlopási ügy kapcsán (Fotó: Facebook/Deák Dániel)

Deák Dániel nem volt érintett a telefonlopási ügyben

Az elemző felidézte, hogy a telefonlopási botrány kirobbanása után azonnal tisztázta: 

nem ismeri az érintett férfit, nem kapott tőle felvételeket, és nem is tett közzé ilyen anyagokat. 

Azért fordult hivatalos levélben az ügyészséghez, hogy tisztázza, érintettként szerepel-e a büntetőeljárásban, illetve tett-e a hatóság bármilyen megállapítást a személyével kapcsolatban. A most ismertetett válasz szerint 

Deák nem minősül a büntetőeljárás résztvevőjének, és még az eljárásban érdekelt személynek sem.

 A tájékoztatáskérésben megjelölt kérdéskör nem tárgya az eljárásnak, és a nyomozó főügyészség sem Deák Dánielre, sem az érintett kérdéskörre vonatkozóan nem tett megállapítást. Mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter állításával ellentétben az ügyészség nem állapította meg az ő érintettségét a telefonlopási botrányban.

Így vezetett az ügyészségig a történet

A vita előzménye a Magyar Péter nevéhez kötődő telefonlopási ügy, amelyben a politikus egy szórakozóhelyen került konfliktusba egy férfival, aki később a telefonja eltűnése miatt tett feljelentést. Az ügy politikai botránnyá szélesedett, miután a készülékkel kapcsolatban videófelvételek és azok nyilvánosságra kerülése is a közéleti vita részévé vált.

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Magyar Péter korábban azt állította, hogy az érintett férfi politikai célból juttatott el felvételeket a kormánypárti médiához. Deák Dániel mostani beszámolója szerint a politikus azzal is őt és a Megafont hozta összefüggésbe, hogy a férfi nekik küldte a videókat. Deák a most bemutatott ügyészségi levélre hivatkozva azt hangsúlyozta, hogy a hatóság nem tett ilyen megállapítást. 

A politikai elemző a videóban úgy fogalmazott, hogy 

nem hagyja annyiban az ügyet, és jogi úton kíván fellépni Magyar Péterrel szemben. Elmondása szerint az ügyészség válaszát már továbbította az ügyvédjének, hogy a dokumentumot felhasználhassák az eljárás során.

Deák szerint az ügy túlmutat a személyes érintettségén, mivel elfogadhatatlannak tartja, ha egy politikus bizonyítékok nélkül fogalmaz meg súlyos vádakat másokkal szemben.

Senkinek, még egy miniszterelnöknek sincsen joga ahhoz, hogy másokat mindenféle valótlan állításokkal sértegessen”

 – jelentette ki.

 

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