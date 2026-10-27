Két fontos kérdésben is dönthet az Országgyűlés – Magyar Péter bejelentést tett

Az Országgyűlés a jövő héten dönthet arról, hogy már az idén munkaszüneti nappá nyilvánítják-e december 24-ét – közölte Magyar Péter kedden a Facebook-oldalán.

Magyar Péter közlése szerint az Országgyűlés a jövő héten arról szavazhat, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen

Fotó: Polyák Attila/Magyar Nemzet

A TISZA Párt három országgyűlési képviselője szeptember 23-án nyújtotta be a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényjavaslatot. A jelenlegi munkarend szerint 2026. december 24. áthelyezett pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kell ledolgozni. A javaslat elfogadása esetén szenteste törvényben rögzített munkaszüneti nappá válna.

Magyar Péter bejegyzésében egy másik fontos parlamenti döntésről is beszámolt. Közlése szerint az Országgyűlés a jövő héten az új legfőbb ügyész személyéről is határoz.

Az Országgyűlés jövő héten szavaz a TISZA javaslatáról, hogy már idéntől munkaszüneti nap legyen december 24. Szintén jövő héten döntünk az új legfőbb ügyészről

– írta bejegyzésében.

A miniszterelnök nem közölt további részleteket a két szavazás pontos időpontjáról.