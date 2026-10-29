Súlyos alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg a Fidesz a Tisza-kormány intézkedései miatt

A bejegyzés szerint a delegáció tagjainak részletes jogi elemzést adtak át az alaptörvény 17. módosításáról, amely "bemutatja a Tisza-kormány intézkedései mögötti valódi szándékokat és a súlyos alkotmányossági aggályokat".

A Velencei Bizottság delegációjával találkozott a Fidesz.

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz-frakció a Velencei Bizottság delegációjával találkozott Budapesten

A megosztott képek alapján az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testületének delegációjával a Parlamentben folytatott megbeszélésen Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely volt frakcióvezető, Németh Zsolt, a külügyi bizottság alelnöke, Hidvéghi Balázs képviselő és Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője vett részt.

Bóka János a Facebook-oldalán megosztotta a delegációnak átadott dokumentumot is, amelyben úgy értékelik, hogy

az alaptörvény 17. módosítása sérti az európai jogállamisági követelményeket és a nemzetközi sztenderdeket.

Arra hivatkoznak: korábbi országgyűlési képviselőket végleg kizárhatnak az újraválasztásból, ezzel a választók döntési szabadságát is korlátozzák, illetve idő előtt megszüntették a köztársasági elnök és öt alkotmánybíró megbízatását, ami súlyos kérdéseket vet fel az alkotmányos intézmények függetlenségével kapcsolatban. A dokumentumban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, hogy az új szerv rendkívül széles jogköröket kapott, miközben több intézkedésével szemben korlátozottak a jogorvoslati lehetőségek.