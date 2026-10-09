Leáll a Déli Körvasút építése: több száz milliárd forint uniós támogatást vonnak meg

Magyarország egyik legnagyobb folyamatban lévő vasúti fejlesztésének jövője vált bizonytalanná a pénteki kormányzati tájékoztatón. Mint arról az Origo beszámolt, Vitézy Dávid közölte, hogy az Európai Bizottság szeptemberben elállt a Déli Körvasút támogatási szerződésétől, és visszavonta a beruházáshoz kapcsolódó uniós forrásokat. A miniszter szerint a döntés hátterében a közbeszerzési eljárással kapcsolatos súlyos szabálytalanságok gyanúja áll.
Több száz milliárd forintot veszít a Déli Körvasút
A beruházás finanszírozásában két jelentős uniós forrás játszott szerepet:
- 210 milliárd forint az IKOP Plusz programból,
- 157 milliárd forint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF).
A két támogatási keret összesen 367 milliárd forintot jelent.
Vitézy Dávid tájékoztatása szerint az Európai Bizottság a közbeszerzési eljárásban feltételezett jogsértések miatt döntött a támogatás megvonásáról. A fejlesztés leállítása különösen jelentős következményekkel járhat, mivel a kivitelezés már előrehaladott állapotban van.
Mint azt a Világgazdaság cikke kiemelte: a Déli Körvasút kivitelezés jelenleg is zajlik, a műszaki készültség szintje 42 százalékos. Az új vágányok 30 százaléka használható lenne október végére. Még két év kellene a befejezéséhez, ez azonban immáron biztosan több lesz.
Kizárják Mészáros Lőrinc cégét a beruházásból
Az uniós kifogások középpontjában a V-Híd Zrt. és a Kontúr-csoport közötti üzleti kapcsolat áll. A gyanú szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kivitelező olyan tervezési dokumentációhoz juthatott hozzá, amely versenyelőnyt biztosíthatott számára a közbeszerzés során.
A Kontúr-csoport korábban az állam megbízásából készítette el a beruházás terveit, majd Mészáros Lőrinc felvásárolta a vállalkozást. Az Európai Bizottság álláspontja szerint a tulajdonosváltás és a közbeszerzés eredményhirdetése között mindössze 14 nap telt el.
A korábbi kormány ugyanakkor vitatta a szabálytalanságot, arra hivatkozva, hogy a két folyamat időben nem esett egybe. Az állítólagos összejátszás ténye egyelőre nem tekinthető bizonyítottnak.
Vitézy Dávid bejelentése alapján a Tisza-kormány a vizsgálatok eredményeként úgy döntött, hogy kizárja a V-Híd Zrt.-t a kivitelezésből.
A miniszter ugyanakkor elismerte, hogy magát a vasúti fejlesztést továbbra is szükségesnek és hasznosnak tartja.
A VEKE szerint Vitézy mindenről tudott
A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) friss bejegyzésében arra mutatott rá: „ha valaki az első pillanattól kezdve ott bábáskodott a projekt körül, az maga Vitézy volt. A projektet 2020-ban a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) készítette elő, akkor azt a központot vezető Vitézy Dávid az elmúlt száz év legfontosabb vasúti fejlesztésének nevezte. Vitézy a teljes tervezési folyamatot felügyelte, a BFK végig ott volt a NIF mellett minden egyeztetésen.”
– Összességében Vitézy több hónapja tud a döntésről, mégsem tájékoztatott erről senkit. Az utolsó pillanatig hagyta, hogy a V-híd tovább dolgozzon, és további milliárdokhoz jusson hozzá. Amint az Európai Számvevőszék állásfoglalását megismerték, a projektet fel kellett volna függeszteni – írták.
Magyar Péter két állami vezető távozását követeli
A kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal vezetését is bírálta. Vitézy Dávid állítása szerint az Állami Számvevőszéknek lehetősége lett volna megtámadni a kifogásolt közbeszerzést, azonban nem élt ezzel. A Gazdasági Versenyhivatal pedig szintén nem indított eljárást az ügyben.
Magyar Péter ezért lemondásra szólította fel Windisch Lászlót, az ÁSZ elnökét, valamint Rigó Csabát, a GVH vezetőjét. A miniszterelnök azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem távoznak önként, más módon kezdeményezik a leváltásukat.
A Déli Körvasút sorsa eközben továbbra is bizonytalan. Bár a beruházás közel fele már elkészült, az uniós támogatások megvonása és a kivitelező kizárása miatt egyelőre nem tudni, mikor és milyen feltételekkel folytatódhat az építkezés.