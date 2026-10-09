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Leáll a Déli Körvasút építése: több száz milliárd forint uniós támogatást vonnak meg

Magyar Péter

Leáll a Déli Körvasút építése: több száz milliárd forint uniós támogatást vonnak meg

16 perce
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Súlyos következményekkel járhat az Európai Bizottság döntése, amelynek nyomán több száz milliárd forint uniós támogatástól esik el az ország egyik legnagyobb vasúti beruházása. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány kizárja a kivitelezésből a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt.-t. A Déli Körvasút építése így 42 százalékos készültségnél akadhat meg, és egyelőre nem tudni, mikor folytatódhat a beruházás.
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Magyarország egyik legnagyobb folyamatban lévő vasúti fejlesztésének jövője vált bizonytalanná a pénteki kormányzati tájékoztatón. Mint arról az Origo beszámolt, Vitézy Dávid közölte, hogy az Európai Bizottság szeptemberben elállt a Déli Körvasút támogatási szerződésétől, és visszavonta a beruházáshoz kapcsolódó uniós forrásokat. A miniszter szerint a döntés hátterében a közbeszerzési eljárással kapcsolatos súlyos szabálytalanságok gyanúja áll.

Déli Körvasút
Valóságos bombát robbantott Vitézy Dávid azzal, hogy bejelentette: a régóta várt Déli Körvasút építése leáll (Fotó: Gábor Zoltán) 

Több száz milliárd forintot veszít a Déli Körvasút

A beruházás finanszírozásában két jelentős uniós forrás játszott szerepet:

  • 210 milliárd forint az IKOP Plusz programból,
  • 157 milliárd forint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF).

A két támogatási keret összesen 367 milliárd forintot jelent. 

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint az Európai Bizottság a közbeszerzési eljárásban feltételezett jogsértések miatt döntött a támogatás megvonásáról. A fejlesztés leállítása különösen jelentős következményekkel járhat, mivel a kivitelezés már előrehaladott állapotban van. 

Mint azt a Világgazdaság cikke kiemelte: a Déli Körvasút kivitelezés jelenleg is zajlik, a műszaki készültség szintje 42 százalékos. Az új vágányok 30 százaléka használható lenne október végére. Még két év kellene a befejezéséhez, ez azonban immáron biztosan több lesz. 

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Kizárják Mészáros Lőrinc cégét a beruházásból

Az uniós kifogások középpontjában a V-Híd Zrt. és a Kontúr-csoport közötti üzleti kapcsolat áll. A gyanú szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kivitelező olyan tervezési dokumentációhoz juthatott hozzá, amely versenyelőnyt biztosíthatott számára a közbeszerzés során.

A Kontúr-csoport korábban az állam megbízásából készítette el a beruházás terveit, majd Mészáros Lőrinc felvásárolta a vállalkozást. Az Európai Bizottság álláspontja szerint a tulajdonosváltás és a közbeszerzés eredményhirdetése között mindössze 14 nap telt el.

A korábbi kormány ugyanakkor vitatta a szabálytalanságot, arra hivatkozva, hogy a két folyamat időben nem esett egybe. Az állítólagos összejátszás ténye egyelőre nem tekinthető bizonyítottnak.

Vitézy Dávid bejelentése alapján a Tisza-kormány a vizsgálatok eredményeként úgy döntött, hogy kizárja a V-Híd Zrt.-t a kivitelezésből. 

A miniszter ugyanakkor elismerte, hogy magát a vasúti fejlesztést továbbra is szükségesnek és hasznosnak tartja.

Déli Körvasút
Magyar Péter Windisch László, az Állami Számvevőszék elnökének lemondását követeli a Déli Körvasút beruházásának vitatott közbeszerzése miatt (Fotó: Facebook/Windisch László)

A VEKE szerint Vitézy mindenről tudott

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) friss bejegyzésében arra mutatott rá: „ha valaki az első pillanattól kezdve ott bábáskodott a projekt körül, az maga Vitézy volt. A projektet 2020-ban a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) készítette elő, akkor azt a központot vezető Vitézy Dávid az elmúlt száz év legfontosabb vasúti fejlesztésének nevezte. Vitézy a teljes tervezési folyamatot felügyelte, a BFK végig ott volt a NIF mellett minden egyeztetésen.”

– Összességében Vitézy több hónapja tud a döntésről, mégsem tájékoztatott erről senkit. Az utolsó pillanatig hagyta, hogy a V-híd tovább dolgozzon, és további milliárdokhoz jusson hozzá. Amint az Európai Számvevőszék állásfoglalását megismerték, a projektet fel kellett volna függeszteni – írták. 

Magyar Péter két állami vezető távozását követeli

A kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal vezetését is bírálta. Vitézy Dávid állítása szerint az Állami Számvevőszéknek lehetősége lett volna megtámadni a kifogásolt közbeszerzést, azonban nem élt ezzel. A Gazdasági Versenyhivatal pedig szintén nem indított eljárást az ügyben.

Magyar Péter ezért lemondásra szólította fel Windisch Lászlót, az ÁSZ elnökét, valamint Rigó Csabát, a GVH vezetőjét. A miniszterelnök azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem távoznak önként, más módon kezdeményezik a leváltásukat.

A Déli Körvasút sorsa eközben továbbra is bizonytalan. Bár a beruházás közel fele már elkészült, az uniós támogatások megvonása és a kivitelező kizárása miatt egyelőre nem tudni, mikor és milyen feltételekkel folytatódhat az építkezés.

 

 

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