Leáll a Déli Körvasút építése: több száz milliárd forint uniós támogatást vonnak meg

Magyar Péter Windisch László, az Állami Számvevőszék elnökének lemondását követeli a Déli Körvasút beruházásának vitatott közbeszerzése miatt (Fotó: Facebook/Windisch László)

A VEKE szerint Vitézy mindenről tudott

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) friss bejegyzésében arra mutatott rá: „ha valaki az első pillanattól kezdve ott bábáskodott a projekt körül, az maga Vitézy volt. A projektet 2020-ban a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) készítette elő, akkor azt a központot vezető Vitézy Dávid az elmúlt száz év legfontosabb vasúti fejlesztésének nevezte. Vitézy a teljes tervezési folyamatot felügyelte, a BFK végig ott volt a NIF mellett minden egyeztetésen.”

– Összességében Vitézy több hónapja tud a döntésről, mégsem tájékoztatott erről senkit. Az utolsó pillanatig hagyta, hogy a V-híd tovább dolgozzon, és további milliárdokhoz jusson hozzá. Amint az Európai Számvevőszék állásfoglalását megismerték, a projektet fel kellett volna függeszteni – írták.

Magyar Péter két állami vezető távozását követeli

A kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal vezetését is bírálta. Vitézy Dávid állítása szerint az Állami Számvevőszéknek lehetősége lett volna megtámadni a kifogásolt közbeszerzést, azonban nem élt ezzel. A Gazdasági Versenyhivatal pedig szintén nem indított eljárást az ügyben.

Magyar Péter ezért lemondásra szólította fel Windisch Lászlót, az ÁSZ elnökét, valamint Rigó Csabát, a GVH vezetőjét. A miniszterelnök azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem távoznak önként, más módon kezdeményezik a leváltásukat.

A Déli Körvasút sorsa eközben továbbra is bizonytalan. Bár a beruházás közel fele már elkészült, az uniós támogatások megvonása és a kivitelező kizárása miatt egyelőre nem tudni, mikor és milyen feltételekkel folytatódhat az építkezés.