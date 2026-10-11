Ezt érdemes tudnia, ha hétfőn a Déli pályaudvarról indul

Vitézy Dávid bejegyzésében emlékeztetett, a hétvégén teljes vágányzár mellett dolgoztak és dolgoznak a MÁV szakemberei a pályák állapotának javítása és azon hibák megszüntetése érdekében, amelyek évek óta lassítják a vonatközlekedést.

Vasárnap este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a Déli pályaudvarnál Forrás: Facebook/Vitézy Dávid

Tájékoztatása szerint a pályaudvar vágányhálózatán betonaljakat és a Kis-Gellért-hegyi alagút melletti kitérőnél ágyazatot és váltóalkatrészeket cseréltek, váltókat javítottak, továbbá az alagút kapuzata és a támfal karbantartását is elvégezték. Mindezek mellett ellenőrizték a biztosítóberendezéseket, a felsővezetékeket és az energiaellátási rendszert, valamint az utastájékoztató berendezéseket is - sorolta.

A munkák eredményeként az érintett váltóknál hamarosan - lépcsőzetesen - visszaállíthatják a korábbi pályasebességet, ami javítja a menetrend tarthatóságát és a vonatközlekedés megbízhatóságát - vetítette előre, rámutatva, hogy a mostani karbantartás után, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv (Baross-terv) keretében, a pályaudvar és a Kis-Gellért-hegyi alagút átfogó korszerűsítését is előkészítik.

A tárcavezető a közösségi oldalán megköszönte az utasok türelmét, illetve a vasúttársaság szakembereinek munkáját.

Vitézy Dávid egy korábbi bejegyzésében kifejtette: a Baross-terv keretében a későbbiekben átépítik a Kis-Gellért-hegyi alagút vasúti pályáját, így a pályaszint mintegy 20 centiméteres süllyesztésével az emeletes motorvonatok is bejuthatnak az állomásra, az alagútban új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik az alagút falazatát, az altalajt és a kapcsolódó rézsűket.