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Deutsch Tamás

Deutsch Tamás keményen visszavágott a Hankó Balázst ért vádakra

1 órája
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Politikai hajtóvadászatnak nevezte a Hankó Balázs és Seszták Miklós elleni eljárásokat a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője a Telexnek adott interjújában, és kijelentette, hogy hisz a volt kulturális miniszter ártatlanságában. Deutsch Tamás a kulturális támogatások körüli vitáról, a brüsszeli képviselőknek küldött levelükről és pártja választási kilátásairól is beszélt.
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Deutsch TamásNemzeti Kulturális Alap (NKA)kulturális támogatásmentelmi jogMága ZoltánHankó BalázsSeszták MiklósEurópai Parlament

Deutsch Tamás szerint nem szabálytalanságok feltárásáról, hanem a politikai ellenfelek kiszorításáról szólnak a két fideszes politikussal szembeni eljárások – derül ki a Telex interjújából. A lapnak azt állította, hogy Magyar Péter politikai nyomást gyakorol az ügyészségre, Hankó Balázs pedig minden ellene felhozott állítást tárgyszerűen cáfolt. 

Deutsch Tamás
Deutsch Tamás szerint a Fidesszel szemben fellépő előadók is jelentős kulturális támogatásokhoz jutottak (Fotó: Vanik Zoltan)

Koncepciós eljárások indultak”

 – fogalmazott a Fidesz EP-delegációjának vezetője.

Hankó Balázst védte, kettős mércét emlegetett a kulturális támogatásoknál

Arra az újságírói felvetésre, miszerint Hankó Balázst és Seszták Miklóst az ügyészség vette őrizetbe, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogukat, Deutsch többször is megerősítette, hogy szerinte valójában Magyar Péter intézkedett. Álláspontját azzal indokolta, hogy a miniszterelnök előre tesz kijelentéseket más állami szervek későbbi lépéseiről.

Deutsch Tamás leszögezte: hisz Hankó Balázs ártatlanságában. Szerinte a volt miniszter higgadtan, tényekre alapozva és okiratokkal alátámasztható módon cáfolta a vádakat.

Az interjúban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai is szóba kerültek. A Telex Mága Zoltán pályázati levelét idézte fel, amelyben a lap szerint a hegedűművész a Fidesz választási győzelme szempontjából fontos társadalmi csoportokat célzó koncertsorozatra kért 500 millió forintot. Deutsch ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a Fidesszel szemben fellépő előadók is jelentős kulturális támogatásokhoz jutottak. 

A Rendszerbontó Nagykoncert szereplőiről beszélve azt állította, hogy az ott fellépő zenekarok közül sokan kaptak korábban NKA-forrásokat. 

A politikus éles szavakkal tett különbséget az egyik előadó és Mága Zoltán között:

Az egyik egy p*csmutogató bumfordi barom, Mága Zoltán pedig egy nemzetközi hírű művész.”

Deutsch szerint a Hankó idején működő kultúrafinanszírozás megengedő volt, mert a kormánnyal szemben álló művészeket is támogatta. A fideszes politikusok részvételével megtartott, támogatott rendezvényekről azt mondta: kulturális programokon közéleti szereplők is megjelenhetnek. Az NKA-ügy körüli vitát kettős mércének és valótlanságokra épülő hergelésnek nevezte.

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Deutsch Tamás Brüsszelnek üzent, 2029-ben újabb Fidesz-győzelmet vár

Deutsch Tamást arról is kérdezték, miért fordult Gál Kingával együtt levélben az európai parlamenti képviselőkhöz, miközben a Fidesz korábban bírálta azokat az ellenzéki politikusokat, akik magyarországi ügyekkel keresték meg az uniós intézményeket.

A delegációvezető szerint a különbség az, hogy ők nem Magyarország megbüntetését vagy az uniós források visszatartását kérik. 

Állítása szerint továbbra is azért dolgoznak, hogy az ország minden neki járó uniós pénzt megkapjon, levelükkel pedig a magyarországi folyamatokról tájékoztatták képviselőtársaikat. A brüsszeli szereplőket elfogultsággal vádolta, és azt mondta, szerinte nem veszik észre a jelenlegi kormány demokráciával ellentétes lépéseit.

Legalább legyen két kényelmetlen percük, amíg elolvassák a levelünket!”

 – fogalmazott a képviselő.

A választási vereségről szólva Deutsch azt állította, hogy a Fidesz nem tudta megfelelően elhárítani a párttal szembeni politikai támadások választói megítélésre gyakorolt hatását. Szerinte a vereség ellenére szervezeti értelemben jó állapotban vannak: több mint 800 településen működnek szervezeteik, és a pártnak több mint 27 ezer tagja van.

A megújulás szükségességét firtató kérdésre azt mondta, már unja a „megújulásfétist”, ugyanakkor szerinte a változáshoz minden feltétel rendelkezésükre áll. Reális esélynek tartja, hogy a Fidesz megnyerje a 2029-es európai parlamenti választást is.

Saját újraindulásáról nem tett határozott kijelentést. Megjegyezte azonban, hogy jelenleg a negyedik EP-ciklusát tölti, és nem lenne példa nélküli, ha egy ötödiknek is nekivágna.

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