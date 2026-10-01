Deutsch Tamás keményen visszavágott a Hankó Balázst ért vádakra

Deutsch Tamás szerint nem szabálytalanságok feltárásáról, hanem a politikai ellenfelek kiszorításáról szólnak a két fideszes politikussal szembeni eljárások – derül ki a Telex interjújából. A lapnak azt állította, hogy Magyar Péter politikai nyomást gyakorol az ügyészségre, Hankó Balázs pedig minden ellene felhozott állítást tárgyszerűen cáfolt.

Deutsch Tamás szerint a Fidesszel szemben fellépő előadók is jelentős kulturális támogatásokhoz jutottak (Fotó: Vanik Zoltan)

Koncepciós eljárások indultak”

– fogalmazott a Fidesz EP-delegációjának vezetője.

Hankó Balázst védte, kettős mércét emlegetett a kulturális támogatásoknál

Arra az újságírói felvetésre, miszerint Hankó Balázst és Seszták Miklóst az ügyészség vette őrizetbe, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogukat, Deutsch többször is megerősítette, hogy szerinte valójában Magyar Péter intézkedett. Álláspontját azzal indokolta, hogy a miniszterelnök előre tesz kijelentéseket más állami szervek későbbi lépéseiről.

Deutsch Tamás leszögezte: hisz Hankó Balázs ártatlanságában. Szerinte a volt miniszter higgadtan, tényekre alapozva és okiratokkal alátámasztható módon cáfolta a vádakat.

Az interjúban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai is szóba kerültek. A Telex Mága Zoltán pályázati levelét idézte fel, amelyben a lap szerint a hegedűművész a Fidesz választási győzelme szempontjából fontos társadalmi csoportokat célzó koncertsorozatra kért 500 millió forintot. Deutsch ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a Fidesszel szemben fellépő előadók is jelentős kulturális támogatásokhoz jutottak.

A Rendszerbontó Nagykoncert szereplőiről beszélve azt állította, hogy az ott fellépő zenekarok közül sokan kaptak korábban NKA-forrásokat.

A politikus éles szavakkal tett különbséget az egyik előadó és Mága Zoltán között:

Az egyik egy p*csmutogató bumfordi barom, Mága Zoltán pedig egy nemzetközi hírű művész.”

Deutsch szerint a Hankó idején működő kultúrafinanszírozás megengedő volt, mert a kormánnyal szemben álló művészeket is támogatta. A fideszes politikusok részvételével megtartott, támogatott rendezvényekről azt mondta: kulturális programokon közéleti szereplők is megjelenhetnek. Az NKA-ügy körüli vitát kettős mércének és valótlanságokra épülő hergelésnek nevezte.