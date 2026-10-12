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digitális eszköz

Megszólalt Lannert Judit: ezt gondolja a digitális eszközök használatáról

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A digitális eszközök használatával kapcsolatos nevelésben a tanításnak és a példamutatásnak is fontos szerepe van. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a gyermekek digitális jóllétét nem feltétlenül a teljes tiltással, hanem a biztonságos és életkoruknak megfelelő eszközhasználat megtanításával lehet elősegíteni.
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A digitális jóllét kérdéséről beszélt Lannert Judit a Bethesda Gyermekkórház által második alkalommal megrendezett, a gyermekek digitális jóllétével foglalkozó konferencián. A miniszter szerint a digitális eszközök teljes tiltása helyett nagyobb hangsúlyt kell helyezni azok biztonságos és életkornak megfelelő használatának megtanítására.

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A digitális jóllét megteremtéséről beszélt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter
Fotó: Getty Images / Illusztráció

Lannert Judit kiemelte a tanítás és a példamutatás jelentőségét. Mint hangsúlyozta, fontos, hogy a gyermekek képesek legyenek kihasználni a digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket, miközben felismerik és elkerülik a használatukkal járó kockázatokat.

A digitális jóllét megteremtéséhez az egyensúly is elengedhetetlen

A konferencián Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtésének fontosságát hangsúlyozta.

Az államtitkár szerint a digitális eszközök használatát úgy kell összehangolni a mindennapi tevékenységekkel, hogy megfelelő idő jusson a tanulásra, a pihenésre, a játékra, a testmozgásra és a családdal töltött időre is.

A konferencia felszólalói így a digitális eszközök használatának teljes korlátozása helyett a tudatos eszközhasználat és a kiegyensúlyozott életmód jelentőségére hívták fel a figyelmet.

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