Megszólalt Lannert Judit: ezt gondolja a digitális eszközök használatáról

A digitális jóllét kérdéséről beszélt Lannert Judit a Bethesda Gyermekkórház által második alkalommal megrendezett, a gyermekek digitális jóllétével foglalkozó konferencián. A miniszter szerint a digitális eszközök teljes tiltása helyett nagyobb hangsúlyt kell helyezni azok biztonságos és életkornak megfelelő használatának megtanítására.

A digitális jóllét megteremtéséről beszélt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter

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Lannert Judit kiemelte a tanítás és a példamutatás jelentőségét. Mint hangsúlyozta, fontos, hogy a gyermekek képesek legyenek kihasználni a digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket, miközben felismerik és elkerülik a használatukkal járó kockázatokat.

A digitális jóllét megteremtéséhez az egyensúly is elengedhetetlen

A konferencián Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtésének fontosságát hangsúlyozta.

Az államtitkár szerint a digitális eszközök használatát úgy kell összehangolni a mindennapi tevékenységekkel, hogy megfelelő idő jusson a tanulásra, a pihenésre, a játékra, a testmozgásra és a családdal töltött időre is.

A konferencia felszólalói így a digitális eszközök használatának teljes korlátozása helyett a tudatos eszközhasználat és a kiegyensúlyozott életmód jelentőségére hívták fel a figyelmet.