Orbán Anita megvárakoztatása visszalépés a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatokban

A magyar–amerikai kapcsolatok korábban olyan szintre kerültek, amelyhez képest a mostani találkozó elmaradása valóban visszalépésnek tűnhet – fogalmazott Kiss Rajmund a Magyar Nemzetnek annak kapcsán, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter végül nem fogadta Orbán Anitát. A diplomáciai szakértő szerint ebből még nem következik, hogy az Egyesült Államok és Magyarország stratégiai kapcsolata megszakadna vagy alapvetően megváltozna. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a következő időszakban a diplomáciai kapcsolatok zökkenőmentesen folytatódjanak.

Marco Rubio és Orbán Viktor találkozója soha nem volt kétséges Fotó: Anadolu / Anadolu

Diplomáciai szempontból nem szerencsés az, ami Orbán Anitával történt

– Amerika azt csinál, amit akar – fogalmazott Kiss Rajmund, majd hozzátette, a találkozó elmaradását ugyanakkor a jelenlegi amerikai politikai helyzetből is érdemes megközelíteni. Az Egyesült Államokban ugyanis november 3-án félidős választásokat tartanak, ami jelentős mértékben átrendezheti a vezetés programját és prioritásait. A szakértő szerint ugyanakkor diplomáciai szempontból szerencsésebb lett volna, ha a találkozót nem az utolsó pillanatban mondják le, hanem már korábban jeleznek egy új időpontot.

Orbán Viktor emelete magas szintre a magyar -amerikai diplomáciai kapcsolatot

A szakértő szerint azonban a mostani helyzet megértéséhez mindenekelőtt azt kell látni, milyen intenzív volt az elmúlt időszakban a magyar–amerikai politikai kapcsolat. Kiss Rajmund felidézte:

Donald Trump amerikai elnök néhány hónap alatt négyszer is találkozott Orbán Viktorral, ami szerinte önmagában történelmi jelentőségű.

A diplomáciai szakértő szerint a két ország kapcsolatának különlegességét éppen az adta, hogy a személyes politikai kapcsolat meghaladta azt a szintet, amelyet pusztán az országok mérete vagy gazdasági súlya indokolna. Úgy látja, hogy Magyarország amerikai megítélésének jelentős javulása elsősorban ennek a személyes politikai kapcsolatnak volt köszönhető.

Orbán Anita eddig úgy tűnik, hogy hiába utazott Washingtonba

Amint azt az Origó is megírta: kérdésessé vált, hogy egyáltalán találkozhat-e Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel Washingtonban. Az amerikai külügy azonban nem adott megerősítést arra, hogy Marco Rubio és Orbán Anita elhalasztott találkozóját a hét későbbi részében valóban megtartják. Arra sem kaptak idézhető választ, hogy az amerikai fél egyeztetett-e már új időpontot a magyar külügyminiszterrel, illetve kizárólag Rubio programváltozása állt-e a keddi találkozó elmaradásának hátterében.