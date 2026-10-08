Lezárták a nyomozást a diplomata útlevelek ügyében, nem történt bűncselekmény

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megszüntette a nyomozást, amely hivatali visszaélés gyanújával indult a Szijjártó Péter vezette Külügyminisztériumban kiadott diplomata útlevelek ügyében – írja az Index. Az eljárás Tényi István feljelentése után indult, aki a sajtóban megjelent információkra hivatkozott.

Velkey György László hívta fel a figyelmet a diplomata útlevelek ügyére (Forrás: Facebook)

Velkey György László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a tárca utólagos belső vizsgálata szerint

sportklubokhoz köthető személyek,

ismerősök,

politikusok és

családtagjaik, valamint

a kormányhoz üzleti szálakon közel került külföldiek

is jogszerű indok nélkül kaphattak diplomata útlevelet az előző ciklusban. Elmondása szerint a korábbi ciklusokban rendszerint 100-200 ilyen okmányt állítottak ki, Szijjártó Péter minisztersége idején egyedi kérelemre csaknem ezerötszázat, érdemi indoklás nélkül, a miniszter döntése alapján.

A rendőrség bekérte a minisztériumtól a belső vizsgálat anyagát, és arra jutott, hogy a külföldre utazásról szóló törvény a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek esetében széles mérlegelési jogkört ad a külpolitikáért felelős miniszternek.

Nem találtak olyan kötelező szempontrendszert, amely a miniszter döntését érdemben korlátozta volna.

Az eljárás jogszabályi keretek között történt, és semmi nem támasztja alá, hogy jogellenesen jártak volna el. A hivatali visszaélés célzatos bűncselekmény, vagyis csak akkor állapítható meg, ha a hivatalos személy jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása céljából szegi meg kötelességét, de ilyen szándékra utaló adat nem merült fel – tették hozzá. Az érintett útleveleket egyébként időközben visszavonták, így már nem lehet velük utazni.

Kik igényeltek diplomata útleveleket?

Mint megírtuk, a diplomata útlevelek kiadása nem az Orbán-kormányok alatt kezdődött, hanem jóval előbb, s noha a közhiedelemmel ellentétben óriási kivételezéssel nem járt, de jól támadható szimbóluma az állítólagos visszaéléseknek, amelyekkel látványosan le akar számolni Magyar Péter kormánya. Kiderült, hogy az előző ciklusban az alábbi pártok képviselői kértek az inkább kényelmi szolgáltatásnak nevezhető utazási okmányból:

a legnagyobb arányban az MSZP-sek, 90 százalékban,

a második volt a Mi Hazánk, ahol a hatból öt képviselő 83 százalékot jelent,

a Fidesz–KDNP politikusai 60 százalék körül, végül

a DK-sok, akiknek a fele igényelt, köztük egyébként Gyurcsány Ferenc is.

Az új diplomataútlevél-igénylők névsorából kitűnt, hogy