Káosz a dízeltámogatás körül: olyanok is megkaphatták, akiknek nem járt volna

A szabályok szerint a dízeltámogatás összege a legfeljebb 110 kilowattos, kizárólag dízelüzemű személyautó üzembentartójának jár, egy magánszemélynek pedig legfeljebb egy jármű után. Az első részletet azok kaphatták meg szeptemberben, akik már január 1-jén is az adott autó üzembentartói voltak.

Olyan személyek is megkaphatták a dízeltámogatás első részletét, akik nem voltak jogosultak rá (Fotó: Mediaworks)

Dízeltámogatás érkezett benzines és elektromos autók után is

Az első utalások után azonban több olyan beszámoló jelent meg, amelyek szerint olyanok számlájára is érkezett ötezer forint, akik a feltételek alapján nem lehettek jogosultak. Az Index a Vezess.hu nyomán olyan Reddit-bejegyzéseket ismertetett, amelyekben

benzines autóval rendelkező, illetve külföldön élő emberek számoltak be a támogatás megérkezéséről. Olyan hozzászólás is megjelent, amely szerint egy két Teslával rendelkező személy is kapott pénzt.

A beszámolók egy része ugyanakkor más magyarázatra utalhat. A támogatást ugyanis arra a bankszámlára utalják, amelyről a gépjárműadó befizetése történt. Így előfordulhatott, hogy valaki korábban egy családtagja vagy ismerőse helyett fizette be a gépjárműadóját, ezért a támogatás ugyanarra a számlára érkezett.

Az Index által idézett egyik esetben egy hozzászóló arról írt, hogy egy ismerőse támogatása került hozzá, mert korábban ő fizethetett helyette. Egy másik beszámoló szerint egy benzines autó tulajdonosa azért kaphatott pénzt, mert korábban a férje és külföldön élő testvére gépjárműadóját is ő utalta.

Ez azonban nem feltétlenül magyaráz minden beszámolót. A külföldön élő házaspár esete, illetve az olyan történetek, amelyekben állítólag soha nem volt dízelautó a pénzt kapó személy nevén, további kérdéseket vetnek fel.

Egyelőre az sem ismert, hogy a beszámolók alapján hány esetben történhetett téves kifizetés. A következő részleteket október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítják.

A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Magyar Államkincstárnak. Amint válaszolnak megkeresésünkre, beszámolunk róla.