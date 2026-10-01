Káosz a dízeltámogatás körül: olyanok is megkaphatták, akiknek nem járt volna

A szabályok szerint a dízeltámogatás összege a legfeljebb 110 kilowattos, kizárólag dízelüzemű személyautó üzembentartójának jár, egy magánszemélynek pedig legfeljebb egy jármű után. Az első részletet azok kaphatták meg szeptemberben, akik már január 1-jén is az adott autó üzembentartói voltak.
Dízeltámogatás érkezett benzines és elektromos autók után is
Az első utalások után azonban több olyan beszámoló jelent meg, amelyek szerint olyanok számlájára is érkezett ötezer forint, akik a feltételek alapján nem lehettek jogosultak. Az Index a Vezess.hu nyomán olyan Reddit-bejegyzéseket ismertetett, amelyekben
benzines autóval rendelkező, illetve külföldön élő emberek számoltak be a támogatás megérkezéséről. Olyan hozzászólás is megjelent, amely szerint egy két Teslával rendelkező személy is kapott pénzt.
A beszámolók egy része ugyanakkor más magyarázatra utalhat. A támogatást ugyanis arra a bankszámlára utalják, amelyről a gépjárműadó befizetése történt. Így előfordulhatott, hogy valaki korábban egy családtagja vagy ismerőse helyett fizette be a gépjárműadóját, ezért a támogatás ugyanarra a számlára érkezett.
Az Index által idézett egyik esetben egy hozzászóló arról írt, hogy egy ismerőse támogatása került hozzá, mert korábban ő fizethetett helyette. Egy másik beszámoló szerint egy benzines autó tulajdonosa azért kaphatott pénzt, mert korábban a férje és külföldön élő testvére gépjárműadóját is ő utalta.
Ez azonban nem feltétlenül magyaráz minden beszámolót. A külföldön élő házaspár esete, illetve az olyan történetek, amelyekben állítólag soha nem volt dízelautó a pénzt kapó személy nevén, további kérdéseket vetnek fel.
Egyelőre az sem ismert, hogy a beszámolók alapján hány esetben történhetett téves kifizetés. A következő részleteket október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítják.
A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Magyar Államkincstárnak. Amint válaszolnak megkeresésünkre, beszámolunk róla.