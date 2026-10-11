Összeállt a DPK Tábor teljes programja, kiderült, kik lépnek színpadra

Nyilvánosságra hozták a DPK Tábor programját. A szervezők ezer résztvevővel, telt házzal készülnek a kétnapos rendezvényre, amelynek a lakiteleki Hungarikum Liget ad otthont. Szombaton délutántól késő estig előadások és panelbeszélgetések követik egymást, vasárnap pedig újabb beszélgetésekkel folytatódik a program.

Ismert előadókkal várja a résztvevőket a DPK Tábor (Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto)

Ismert előadókkal várja a résztvevőket a DPK Tábor

A meghívottak között szerepel Schmidt Mária, Deutsch Tamás, Bóka János, Ókovács Szilveszter és Kucsera Gábor is. A program szombaton 14 órakor kezdődik, és késő estig tart, majd vasárnap délelőtt folytatódik.

Szombaton 14 órakor a jobboldali média jövőjéről szóló beszélgetéssel indulnak a programok. Ugyanekkor Bóka János részvételével az „Önkénnyel szemben” című eseményt is megrendezik, a fiatal patrióták pedig a közéleti szerepvállalásról beszélgetnek.

Délután Schmidt Mária az „Újkommunisták akcióban – Mit üzen a Terror Háza Múzeum elleni támadás?” című program vendége lesz. Ókovács Szilveszter a magyar kulturális élet kihívásairól beszélget, Takács Péter pedig a Tisza egészségpolitikájával és a várólisták alakulásával kapcsolatos kérdésekről tart előadást.

A délutáni és esti programban további ismert nevek is feltűnnek. A „Lakitelek ’89–’26” című beszélgetésen Bayer Zsolt, Deutsch Tamás és Rákay Philip vesz részt, míg a sporttal foglalkozó panelben Kucsera Gábor és Szabó László szerepel.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az első országos DPK Tábor belépőjegyei már szeptemberben elfogytak, a szervezők közel ezer résztvevővel számolnak. A kétnapos esemény célja, hogy a Digitális Polgári Körök tagjai személyesen is találkozhassanak, közéleti kérdésekről beszélgethessenek, és közösségi programokon vehessenek részt.