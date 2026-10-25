Máris jön a folytatás: újabb DPK-tábort rendeznek, elindult a jegyértékesítés

A szervezők meghívójukban az első rendezvény sikerére hivatkozva jelentették be, hogy megrendezik a II. Országos DPK Tábort. Emlékezetes: az októberi esemény iránt akkora volt az érdeklődés, hogy egy hét alatt valamennyi belépőjegy elfogyott.

A DPK-tábor 2027 februárjában visszatér Lakitelekre, a szervezők pedig már a jegyértékesítést is elindították Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Mikor és hol rendezik meg a következő DPK-tábort?

A második országos találkozót 2027. február 13–14-én rendezik meg Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben, vagyis ugyanazon a helyszínen, ahol az első tábort is megtartották. A szervezők már elindították a jegyértékesítést (ami ide kattintva érhető el), és arra biztatják az érdeklődőket, hogy időben biztosítsák helyüket a rendezvényen.

A részletes programról, a meghívott előadókról és a jegyárakról az újabb tábor meghirdetésében egyelőre nem közöltek információkat.

Orbán Viktor is felszólalt az első országos DPK-táborban

A Digitális Polgári Körök első országos rendezvényét októberben tartották Lakiteleken, ahol október 18-án, vasárnap Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is beszédet mondott.

A korábbi miniszterelnök felszólalásában kitért a választási vereségre, a Tisza-kormány intézkedéseire, valamint a Fidesz megújulásának és a fiatalok megszólításának kérdésére is.

A mostani bejelentésből kiderül, hogy a szervezők folytatni kívánják az országos találkozókat. A februári rendezvényt a polgári közösség további építésének jegyében hirdették meg.