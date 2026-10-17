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Orbán Viktor tart beszédet vasárnap, a Digitális Polgári Körök első országos táborában – adta hírül közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző szerint a DPK-tábor helyszínválasztása azért is figyelemre méltó, mert Lakitelek az 1987-es találkozó révén a rendszerváltoztatás történetének egyik fontos helyszíne.
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Digitális Polgári KörDPKOrbán ViktorLakitelek

Orbán Viktor vasárnap beszédet tart Lakiteleken, a Digitális Polgári Körök első országos táborában – adta hírül közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző azt írta, a szervezők mintegy ezer résztvevővel számolnak, a rendezvény pedig már korábban teltházas lett. A DPK-táborban a Fidesz és a KDNP politikusai mellett számos ismert jobboldali közéleti szereplő is jelen van.

Orbán Viktor tart beszédet vasárnap a DPK-táborban (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor tart beszédet vasárnap a DPK-táborban (Forrás: Facebook)

A szakértő hangsúlyozta, a rendezvénynek politikai jelentősége is van: ez a Digitális Polgári Körök első országos tábora az áprilisi országgyűlési választás óta. A DPK-kat még Orbán Viktor hívta életre 2025 nyarán, és a kezdeményezés azóta országos hálózattá alakult.

Szerinte a helyszínválasztása sem véletlen: Lakitelek a rendszerváltoztatás egyik meghatározó helyszíne, ahol 1987-ben megtartották a későbbi Magyar Demokrata Fórum megalakulásához vezető lakiteleki találkozót. „Orbán Viktor vasárnapi beszéde azért is tarthat számot kiemelt figyelemre, mert a választási vereség után a Fidesz politikai újjászervezése, a jobboldali közösség jövője és az ellenzéki politizálás iránya egyaránt napirenden van”– zárta bejegyzését Deák Dániel. 

A DPK-tábor előadásairól az Origo munkatársa személyesen, a helyszínről tudósít. A Bóka János frakcióvezetővel tartott beszélgetést ezen cikkben lehet elolvasni.

 


 

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