Drogtesztre hívták Magyar Pétert

Közös drogtesztre hívta Pócs János a miniszterelnököt. A fideszes képviselő Facebook-videójában Magyar Pétert emlékeztette arra, még ő maga javasolta egy korábbi felszólalásában az Országgyűlésben, hogy legyenek végre a magyar parlamentben is kötelező alkohol és drogtesztek. „Én készen állok” – tette hozzá Pócs János.

Közös drogtesztre hívta Pócs János fideszes képviselő Magyar Péter miniszterelnököt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter korábban egy bécsi magánrendelőben csináltatott drogtesztet

Érdemes felidézni, még a választási kampány hajrájában a radnaimark.hu körül kialakult botrányban felmerült a gyanúja, hogy Magyar Péter az ügyben érintett házibuliban kábítószert fogyasztott.

A miniszterelnök hogy cáfolja a vádakat, bejelentette, Bécsben vizelet- és hajmintát ad egy klinikának. A teszt ezután azt mutatta ki, hogy valóban nem fogyasztott drogot.

Azonban volt egy kis bökkenő: később kiderült, Magyar Péter egy Medizin am Markt nevű magánrendelőben végeztette el a vizsgálatot, amely elsősorban alvászavarok kezelésével foglalkozik, és alvásdiagnosztikai központként működik.

A vizsgálatot ráadásul egy olyan orvos végezte, aki a nyilvánosan elérhető szakmai adatok alapján praxisában az alvásdiagnosztika, az általános orvosi vizsgálatok és a telemedicina szerepeltek, a drogtesztelés azonban nem jelent meg külön szakterületként.

Kocsis Máté, a Fidesz akkori frakcióvezetője megkérdőjelezte a vizsgálat hitelességét, szerinte Magyar Péter nem akkreditált drogvizsgáló laborban végeztette el a tesztet. Magyar Péter „kamu helyen, kamu drogtesztet” csináltatott, és ezzel félrevezette a nyilvánosságot – közölte.