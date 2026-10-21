Kötelező drogtesztet vezetne a parlamentben a Mi Hazánk

Apáti István, a párt alelnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette: a legalább évente egyszeri vizsgálat megtagadása vagy többszöri halasztása esetén szankció sújtaná az érintettet. A javaslat szerint a házelnök feladata lenne a drogtesztek lebonyolításáról szóló eljárásrendet kidolgozása.

Kötelező drogteszt jöhet a Parlamentben - Fotó: Hatlaczki Balazs

Apáti István ismertetése szerint ilyen vizsgálatot kizárólag a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ - Toxikológiai Szakértői Intézet, vagy megfelelő minősítéssel és akkreditációval rendelkező szerv végezhet.

Az ellenzéki politikus kiemelte, a drogtesztet - eredménytől függetlenül - nyilvánosságra kellene hozni a vagyonnyilatkozatokhoz hasonlóan.

Nem lehet megtagadni a drogtesztet

A vizsgálat indokolatlan megtagadása esetén a képviselő nem gyakorolhatná képviselői jogait, javadalmazásra nem lenne jogosult. A megismételt, esetlegesen pozitív eredményt hozó vizsgálatnak akár a mandátumvesztés is következménye lehet

- mondta.

Apáti István szerint a parlamenti képviselők drogtesztjének bevezetésére a közélet tisztaságának erősítése, a közhatalmat gyakorló személyek példamutató magatartásának előmozdítására és a közbizalom fenntartása érdekében van szükség.

Az elmúlt egy-másfél évtizedben folyamatosan keringenek pletykák, mendemondák, (…) hogy akár kormánytagok, akár országgyűlési képviselők több-kevesebb rendszerességgel kábítószert fogyasztanak

- fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy a drogteszt és annak eredménye szenzitív adatnak minősül, Apáti István azt mondta, ha valaki "politikára adja a fejét", országgyűlési képviselőként bírja az emberek bizalmát, a kiemelkedő javadalmazás, juttatás és előnyök mellé kiemelt kötelezettségeknek is társulniuk kell.

A Mi Hazánk szerint az, hogy a képviselők vállalják a tesztet és annak eredményét, ilyen kötelezettség.

A javaslat szerint a képviselőknek hozzá kell járulniuk a vizsgálathoz és annak eredményének közléséhez is - tette hozzá.

Az Origo október 19-én írt arról, hogy Pócs János drogtesztre hívta Magyar Pétert.