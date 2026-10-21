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drogteszt

Kötelező drogtesztet vezetne a parlamentben a Mi Hazánk

1 órája
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Kötelező, előre be nem jelentett időpontban elvégzendő drogtesztet vezetne be az országgyűlési képviselők esetében a Mi Hazánk. A drogtesztről szóló határozati javaslattervezetet már benyújtották az Országgyűlésnek.
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drogtesztMi Hazánk MozgalomParlament

Apáti István, a párt alelnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette: a legalább évente egyszeri vizsgálat megtagadása vagy többszöri halasztása esetén szankció sújtaná az érintettet. A javaslat szerint a házelnök feladata lenne a drogtesztek lebonyolításáról szóló eljárásrendet kidolgozása.

drogteszt, Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.10.19.
Kötelező drogteszt jöhet a Parlamentben - Fotó: Hatlaczki Balazs

Apáti István ismertetése szerint ilyen vizsgálatot kizárólag a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ - Toxikológiai Szakértői Intézet, vagy megfelelő minősítéssel és akkreditációval rendelkező szerv végezhet.

Az ellenzéki politikus kiemelte, a drogtesztet - eredménytől függetlenül - nyilvánosságra kellene hozni a vagyonnyilatkozatokhoz hasonlóan.

Nem lehet megtagadni a drogtesztet

A vizsgálat indokolatlan megtagadása esetén a képviselő nem gyakorolhatná képviselői jogait, javadalmazásra nem lenne jogosult. A megismételt, esetlegesen pozitív eredményt hozó vizsgálatnak akár a mandátumvesztés is következménye lehet

- mondta.

Apáti István szerint a parlamenti képviselők drogtesztjének bevezetésére a közélet tisztaságának erősítése, a közhatalmat gyakorló személyek példamutató magatartásának előmozdítására és a közbizalom fenntartása érdekében van szükség. 

Az elmúlt egy-másfél évtizedben folyamatosan keringenek pletykák, mendemondák, (…) hogy akár kormánytagok, akár országgyűlési képviselők több-kevesebb rendszerességgel kábítószert fogyasztanak

 - fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy a drogteszt és annak eredménye szenzitív adatnak minősül, Apáti István azt mondta, ha valaki "politikára adja a fejét", országgyűlési képviselőként bírja az emberek bizalmát, a kiemelkedő javadalmazás, juttatás és előnyök mellé kiemelt kötelezettségeknek is társulniuk kell. 

A Mi Hazánk szerint az, hogy a képviselők vállalják a tesztet és annak eredményét, ilyen kötelezettség.

A javaslat szerint a képviselőknek hozzá kell járulniuk a vizsgálathoz és annak eredményének közléséhez is - tette hozzá.

Az Origo október 19-én írt arról, hogy Pócs János drogtesztre hívta Magyar Pétert.

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