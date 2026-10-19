Dühös múzeológusok, könyvtárosok vonták kérdőre Tarr Zoltánt

Tüntetést tartott hétfő délután a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Budapesten, a Miniszterelnökségnél. A dühös, csalódott demonstrálók azonnali ágazati béremelést és a 2027-es költségvetésben elkülönített forrást követeltek a múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozóknak. Magyar Péter a demonstráció előtt jelentette be, 2027-től 10,7 százalékkal emelkedik a nettó fizetésük. A szakszervezet a kormányprogramban ígért 25 százalékos emelést és a pedagógusbérekhez igazított bérrendezést követeli.

Magyar Péter hiába magyaráztat a költségvetési tervet, sokan mégis dühösek, csalódottak Fotó: Hatlaczki Balazs

Az Index beszámolója szerint a tüntetés hivatalos vége előtt megjelent Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Nagy Ervin, kultúráért felelős államtitkár, több másik államtitkár kíséretében. A miniszter megérkezésekor a tömeg azt skandálta: „Nem tétel”.

Kemény kérdések a miniszernek és az államtitkároknak

Tarr beszéde közben a résztvevők arró faggatták a tárcavezetőt, hogy „ön mennyit keres?” és, hogy „nem ezért váltottak kormányt.”

A kulturális miniszter azz védekezett, hogy szerinte tizenhat év mulasztásait nem lehet néhány hónap alatt helyrehozni.

Remélem, azt legalább látják, hogy a szándék megvan, a képesség nem biztos

– mondta, hozzátéve, hogy nem is remélte, hogy ennyi összejön. Arra a bekiabálásra, hogy mennyi is pontosan, azt felelte, hogy az ő értesülése szerint 10,7 százalék. Hozzátette, hogy azon vannak, hogy a teljes, 25 százalékos emelés meglegyen.

Dobrovits Orsolya, KKDSZ elnöke azt felelte, hogy ők is szeretettel fogadják a párbeszédet, de a kollégák ettől nem tudnak bemenni a boltba.

Kiss Zsuzsanna közigazgatási államtitkár arra a kérdésre, hogy a 10,7 százalék tartalmazza-e az adócsökkentést, azt felelte, hogy nem.

10,7 százalék a béremelés. Ehhez jön hozzá minden egyéb rendezés, a családi pótlék emelése, az adójóváírás, az áfacsökkentések

– mondta.

Tompa Enikő, a minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, hogy ő is a közszolgálatban dolgozott, és szerinte a tüntetőknek teljesen igazuk van a bérekkel kapcsolatban. – Tudjuk, hogy a 10,7 százalék nagyon kevés, és tudjuk, hogy 25 százalék volt a vállalásunk – mondta, és azt ígérte, hogy azt el is fogják érni. Hozzátette, hogy az adókedvezmények és a családi pótlék emelése rájuk is vonatkozik, és ha béremeléssel nem is, más jóléti intézkedésekkel próbálják javítani a helyzetüket.