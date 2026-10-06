Kiderült, mi okozta az EESZT hétfői leállását – ezt tudta meg az Origo

Amint arról tegnap beszámoltunk, hétfő délelőtt problémák adódtak az elektronikus egészségügyi rendszer elérésével, ami a gyógyszertárakat, a háziorvosokat, a szakrendelőket és a kórházakat is érintette. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) az egészségügyi ellátás egyik kulcsfontosságú informatikai rendszere, amelyen keresztül többek között az elektronikus receptek is elérhetők, így a leállás miatt azok is nehéz helyzetbe kerülhettek, akik elektronikus recepten szerették volna kiváltani a gyógyszerüket.

Az EESZT leállása komoly problémát okozott az elektronikus receptek kiváltásánál is (Fotó: Origo)

A problémával kapcsolatban kérdéseket küldtünk az EESZT működtetőjének arról, hogy tudnak-e a fennakadásról és mi okozza a problémát. Azt is megkérdeztük, mely szolgáltatásokat érinti a leállás, illetve mit tehetnek azok a betegek, akiknek a rendszer hibája miatt nem sikerül kiváltaniuk a gyógyszerüket.

Műszaki hiba okozta az EESZT lassulását

A cikkünk megjelenése után érkezett válaszukban azt írták, a hétfő délelőtt tapasztalható, az EESZT rendszerét érintő lassulást, illetve néhány egészségügyi szolgáltató esetében az EESZT elérhetetlenségét a társszolgáltatójuk hálózatvédelmi eszközének rendellenes működése okozta. Hozzátették, a hasonló problémák elkerülése érdekében megkezdték az egyeztetést a társszolgáltatójukkal, végül minden érintettől elnézést kértek a lassulás okozta kellemetlenségek miatt.