Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az EESZT hétfői leállását – ezt tudta meg az Origo

Rendkívüli

Ez minden Revolut-felhasználót érint: olyan funkció érkezik, aminek nem mindenki fog örülni

EESZT

Kiderült, mi okozta az EESZT hétfői leállását – ezt tudta meg az Origo

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A társszolgáltatónál jelentkező műszaki hiba okozta az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér hétfő délelőtti fennakadását, amely a gyógyszertárakat, a háziorvosokat és a kórházakat is nehéz helyzetbe hozta. Az Origo megkeresésére az EESZT működtetője közölte, megkezdték az egyeztetéseket a hasonló problémák elkerülése érdekében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
EESZTe-receptgyógyszertárháziorvos

Amint arról tegnap beszámoltunk, hétfő délelőtt problémák adódtak az elektronikus egészségügyi rendszer elérésével, ami a gyógyszertárakat, a háziorvosokat, a szakrendelőket és a kórházakat is érintette. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) az egészségügyi ellátás egyik kulcsfontosságú informatikai rendszere, amelyen keresztül többek között az elektronikus receptek is elérhetők, így a leállás miatt azok is nehéz helyzetbe kerülhettek, akik elektronikus recepten szerették volna kiváltani a gyógyszerüket. 

Az EESZT leállása komoly problémát okozott az elektronikus receptek kiváltásánál is
Az EESZT leállása komoly problémát okozott az elektronikus receptek kiváltásánál is (Fotó: Origo)

A problémával kapcsolatban kérdéseket küldtünk az EESZT működtetőjének arról, hogy tudnak-e a fennakadásról és mi okozza a problémát. Azt is megkérdeztük, mely szolgáltatásokat érinti a leállás, illetve mit tehetnek azok a betegek, akiknek a rendszer hibája miatt nem sikerül kiváltaniuk a gyógyszerüket.  

Műszaki hiba okozta az EESZT lassulását

A cikkünk megjelenése után érkezett válaszukban azt írták, a hétfő délelőtt tapasztalható, az EESZT rendszerét érintő lassulást, illetve néhány egészségügyi szolgáltató esetében az EESZT elérhetetlenségét a társszolgáltatójuk hálózatvédelmi eszközének rendellenes működése okozta. Hozzátették, a hasonló problémák elkerülése érdekében megkezdték az egyeztetést a társszolgáltatójukkal, végül minden érintettől elnézést kértek a lassulás okozta kellemetlenségek miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!