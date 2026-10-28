Tusványos vagy az MCC Feszt mintájára alakítaná át a Tisza az EFOTT-ot, Radnai Márk már a szervezőkkel egyeztet

Az EFOTT átalakításán dolgozik Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és Esztergom országgyűlési képviselője. A politikus szerdai Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy egyeztetett a fesztivál szervezőivel, és a hagyományos zenei programokon túl közéleti beszélgetésekkel, vitákkal és állampolgári részvételre építő rendezvényekkel bővítené a programkínálatot. A tervek alapján felmerülhet, hogy a Tisza a saját, Tusványoshoz vagy az MCC Feszthez hasonló nyári közéleti fórumát alakítaná ki a népszerű egyetemi fesztiválon.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke az EFOTT szervezőivel egyeztetett a jövő évi esztergomi fesztivál közéleti programjainak bővítéséről (Forrás: Facebook/Radnai Márk)

Az EFOTT-ból közéleti műhelyt csinálna a Tisza alelnöke

Ma az EFOTT Fesztivál csapatával egyeztettünk arról, hogyan tehetnénk a jövő nyári esztergomi fesztivált valami sokkal többé, mint egy nagyszerű zenei és közösségi élménnyé”

– számolt be Radnai Márk.

A tiszás politikus szerint az a cél, hogy a fesztivál a közös gondolkodás, a tudásmegosztás és az aktív állampolgári részvétel egyik legjelentősebb hazai műhelyévé váljon. Ennek érdekében hamarosan társadalmi párbeszédet indítanának az esztergomiakkal, akik a programok kialakításába és a fesztivál működését érintő döntések előkészítésébe is beleszólhatnának.

A jövő nyári EFOTT-on nemcsak a zenét szeretnénk közösen megélni. Hanem a jövőt is közösen alakítani”

– fogalmazott.

A bejelentés azért is figyelemre méltó, mert az elképzelés több ponton emlékeztet a korábbi években a jobboldali közélet meghatározó nyári találkozóhelyeivé vált Tusványos és MCC Feszt működésére. Mindkét rendezvényen a koncertek mellett politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekről szóló előadások, valamint közéleti viták is helyet kaptak. A párhuzam különösen érdekes az MCC Feszt esetében, amelyet 2021 óta éppen Esztergomban rendeztek meg. A fesztiválon korábban Orbán Viktor, Szijjártó Péter és számos hazai, illetve nemzetközi közéleti szereplő is megfordult. A 2026-os MCC Fesztet azonban a szervezők lemondták.

Mint korábban az Origo is beszámolt róla, Radnai Márk júliusban jelentette be, hogy a jubileumi, ötvenedik rendezvény után az EFOTT elhagyja a Velencei-tavat, és 2027-ben Esztergomba költözik. A város önkormányzata tízéves együttműködési megállapodást kötött a fesztivállal, amelynek következő kiadását 2027. július 8. és 11. között rendezik meg.