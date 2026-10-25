Nem oldja meg az egészségügy gondjait a 2027-es béremelés – az Origónak nyilatkozott a szakszervezet

A 2027-es költségvetésben bejelentett, átlagosan 17 százalékos béremelésről, az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiányról és a szakdolgozók helyzetéről kérdezte az Origo a Független Egészségügyi Szakszervezetet. A szervezet válaszából kiderült, hogy bár az intézkedés érdemi jövedelemnövekedést hozhat, sok dolgozó magasabb emelésre számított, a tartós létszámhiány megoldásához pedig további forrásokra lenne szükség.
Az egészségügyben sokan többre számítottak a béremelésnél
A kormány bejelentése szerint az intézkedés mintegy 123 ezer munkavállalót érint. A Független Egészségügyi Szakszervezet lapunknak adott válaszában felidézte, hogy a szakminiszter korábban 15–20 százalékos béremelési lehetőségről beszélt. Bár a most bejelentett – a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt –17 százalék ebbe a sávba esik, a dolgozók közül sokan magasabb összegre számítottak.
A szakszervezet ugyanakkor megérthetőnek tartja, hogy a pontos mértékeket csak a költségvetési bevételek és kiadások ismeretében lehet meghatározni. Hangsúlyozták, hogy az alacsony tervezett infláció mellett a béremelés érdemi reálbér-növekedést is eredményezhet. Kedvezőnek nevezték azt is, hogy a bérekkel együtt a pótlékok összege is emelkedik, így a több műszakban, ügyeletben vagy rendkívüli munkavégzésben érintettek jövedelme nagyobb mértékben nőhet.
A szakszervezet szerint előrelépés, hogy a béremelés az alapellátásban, a házi betegellátásban, valamint a műszaki-gazdasági területen dolgozókra is kiterjed.
A részletes bértábla azonban még készül, így egyelőre nem tudni pontosan, hogy az egyes munkavállalói csoportok mekkora emelésben részesülnek. A szakszervezet ezzel kapcsolatban egyeztetést vár.
A nettó fizetések alakulására külön is rákérdeztünk. A szervezet tájékoztatása szerint a szakdolgozói átlagkereset jelenleg bruttó 570 ezer forint, amelynek 15 százalékos emelése havi 85 500 forintos bruttó növekményt jelentene. A ténylegesen kézhez kapott összeg azonban az adókedvezményektől és a dolgozók egyéni körülményeitől is függ.
A 680 ezer forintos jövedelemhatárhoz kötött, tervezett szja-csökkentés elsősorban a fiatalabb és alacsonyabb keresetű szakdolgozóknak kedvezhet.
A szakszervezet szerint a magasabb jövedelműeknél az intézkedés már nem eredményez jelentős változást.
A munkaerőhiány továbbra is komolyabb problémát jelent a béreknél
A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint a túlterheltség különösen a nagy betegforgalmú intézményekben és a hiányszakmákban jelentős.
A túlórák mennyisége és a várható nyugdíjazások alapján becslésük szerint mintegy húszezer új szakdolgozó felvétele lenne indokolt.
Ehhez képest a bejelentett betöltetlen szakdolgozói álláshelyek száma mindössze négyezer. A szervezet ezért arra figyelmeztetett, hogy nemcsak a fizetések emelésére, hanem a létszám bővítésére is többletforrásra lenne szükség.
A szervezet hosszú távú, rendszeres béremeléseket biztosító életpályamodell kidolgozását sürgeti, amely a szakmai tapasztalatot, a felelősséget és a nagyobb munkaterhelést is megfelelően elismeri. Hangsúlyozták, hogy valódi párbeszédre, közös gondolkodásra és a dolgozók anyagi helyzetét érintő egyeztetett döntésekre van szükség.
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, a költségvetési bejelentést követően több egészségügyi szakdolgozó is csalódottságának adott hangot a közösségi médiában, és kétségbe vonta, hogy a 17 százalékos béremelés elegendő lesz helyzetük rendezéséhez.