Éjféli gondolatok az egészségügyben: betegelégedettségi mérést indít a kormány

Megkezdődik hétfőn a betegelégedettség országosan egységes mérése, a kormányzat emellett bejelentővédelmi rendszert alakít ki a dolgozóknak, és rövidesen nyilvánosságra hozza az egészségügy jelenlegi állapotát bemutató országleltárt – hívta fel a a figyelmet közösségi oldalán Hegedűs Zsolt, amellyel egyben új tájékoztató sorozatot indított a Facebookon „Éjféli miniszteri gondolatok” címen.

Hétfőtől országosan mérik a betegek elégedettségét. Hegedűs Zsolt a bejelentővédelmi rendszer terveiről és az egészségügyi országleltárról is beszámolt (Forrás: Facebook)

Az egészségügyi miniszterbejegyzése szerint hétfőtől országosan egységes, standardizált módon mérik a betegek tapasztalatait az ellátás minőségének fejlesztése és a jó gyakorlatok elismerése érdekében. Jelezte, hogy a hivatalos panaszok megtételére továbbra is a meglévő betegjogi eljárások szolgálnak.

Bejelentőrendszer jön az egészségügyben

Bejelentette azt is: a kormányzat egy országos betegbiztonsági bejelentő- és bejelentővédelmi rendszer, – úgynevezett whistleblowing – bevezetését tervezi. A kezdeményezés célja, hogy az ápolók, asszisztensek és orvosok megtorlástól való félelem nélkül, akár névtelenül is jelezhessék a veszélyes körülményeket, szakmai problémákat vagy visszaéléseket.

A bizalmas bejelentési csatorna mellett valódi jogi és intézményi védelmet nyújtanak a megtorlással szemben, míg a dolgozókat megfélemlítő vagy elhallgattató vezetők magatartását független vizsgálat alá vetik

– emelte ki.

A miniszter szerint a megörökölt egészségügyi rendszerben felhalmozódott hiányosságok, valamint a területi és intézményi különbségek miatt fenntarthatatlan, hogy az ellátás a dolgozók túlterheltségére épüljön. Ezért rövidesen nyilvánosságra hozzák az ágazat helyzetét bemutató országleltárt. Hozzátette,

fontos felkészülni arra, hogy a hibák feltárásával kezdetben várhatóan több probléma kerül a statisztikákba, véleménye szerint hosszabb távon azonban a hibákból való tanulás vezethet az ellátás minőségének javulásához és a betegkárosodások számának csökkenéséhez.

Mint írta, miniszterként azt szeretné elérni, hogy „Magyarországon egyetlen ápolónak, asszisztensnek vagy orvosnak se kelljen félnie attól, hogy kimondja az igazságot a betegei érdekében”. Hegedűs Zsolt az ígérte, hogy az új bejegyzés-sorozatában rendszeresen beszámol majd a felmerülő problémákról és a tervezett intézkedésekről.