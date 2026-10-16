Kemény üzenetet küldtek az egészségügyi dolgozók a facebookozó tiszás miniszternek

A tegnapi napon már különösebb nehézségek nélkül zajlott az ügyeleti ellátás a budapesti belgyógyászati osztályokon – írta Hegedűs Zsolt pénteki Facebook-bejegyzésében. Az egészségügyi miniszter az ellátásban kialakult káosz kapcsán megjegyezte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és a felmerülő problémákra nemcsak azonnali intézkedésekkel, hanem közép- és hosszú távú, fenntartható megoldásokkal is reagálnak.

Hegedűs Zsolt miniszter Facebook-posztokban próbálja megnyugtatni az egészségügyi dolgozókat és a betegeket

Fotó: Facebook

A hidegebb idők beköszöntével a szociális ágazat elégtelensége sajnos most az egészségügyön csapódik le

– próbálta megmagyarázni a tárcavezető a fővárosi belgyógyászati ellátórendszer túlterheltségének okát.

Folyamatos a felmondás a kórházakban

Az orvosok és a kórházi ápolók valamint a szakdolgozók azonban nem ennyire derűlátóak, sőt kifejezetten súlyos, állandósulni látszó válságról írnak.

Sem pótlékok, sem támogatás, sem új felvétel. Akiket felvesznek az osztályra, azok vagy nullkilométeresek, vagy máshova nem kellenek, vagy alkalmatlanok. A műszakokat a minimumfeltételekhez szükséges szakápolók felével oldjuk meg. Jelenleg 16 ápoló kért megbeszélésre időpontot az igazgatástól a műszakvezetői és a pótlékok kifizetésére, de nem tárgyalnak velük

– fakadt ki egy orvos a kórházi szakdolgozók 1001 nővér- Felmondjuk a csendet Facebook-csoportjában. A szakember szerint kezdő rezidensekkel dolgoznak, az éjszakai műszakokban általában egy szakorvos van, aki a műszakvezető.

A másik 3 orvosi pozícióból mostanában már kettő leginkább mentőtiszt vagy kiterjesztett hatáskörű ápoló (APN), akiknek NEM fizetnek plusz díjazást a 160-as napi betegforgalomra. A belgyógyászatokról havonta kettesével mondanak fel az orvosok. Volt olyan hónap, hogy nyolcan mentek el.

– mutatott rá az egyre súlyosbodó személyi hiányosságokra a posztoló.

Agresszív csoportok, váróban elhunyt betegek

Az orvos szerint igazuk van a betegeknek is, hiszen órákat várnak egy levegőtlen váróban, ahol gyakran agresszív csoportok és drogosok randalíroznak.

A biztonsági őrök nem védenek meg minket, mert nekik nincs hozzá joguk. Állítólag az épületet és az eszközöket kell védeniük. Nyáron hetente halt meg valaki várakozás közben. De ezt tilos volt kimondani, mert lehallgatták az igazgatói tanácskozót. Nagyon sajnálom a kollégáimat.”

– fakadt ki az orvos, aki ezek után csak annyit üzent:

Ideje nagyon gyorsan felébredni, Miniszter úr!!!

Már nem a várólisták hossza az egészségügy legnagyobb problémája

A csoportban kommentelők szerint a helyzet országszerte rossz. Arra is emlékeztetnek, hogy a Tisza Párt a kampányban azonnali, jelentős béremelést ígért az egészségügyben, kiemelten az ápolók és a szakdolgozók esetében. A hozzászolók szerint először a hiányzó 30 000 ápolót kell pótolni az egészségügyben, a várólisták hossza mostanra másodlagossá vált. Sokan csalódottak a jelenlegi egészségügyi miniszter eddigi teljesítménye és a szakmai egyeztetések hiánya miatt is.