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egészségügy fejlesztés

Magyar Péter bejelentette: 500 milliárd forinttal többet szánnak az egészségügyre 2027-ben

52 perce
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Ötszázmilliárd forinttal növelné az állami egészségügy finanszírozását a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Magyar Péter. A többletforrásból többek között a műtéti várólisták csökkentését, az egészségügyi szakdolgozók béremelését és a kórházi ellátás fejlesztését tervezik.
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Jelentős többletforrást biztosítana az egészségügyi rendszer átalakítására a kormány a következő évben. Magyar Péter szombati Facebook-bejegyzésében megerősítette, hogy a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal emelik az állami egészségügy finanszírozását. A miniszterelnök pénteki tájékoztatóján arról is beszélt, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter irányításával már megkezdődött a műtéti várólisták csökkentését célzó program előkészítése.

egészségügy
Ötszázmilliárd forinttal növelné az állami egészségügy finanszírozását a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Magyar Péter (Fotó: Mediaworks)

Át kell alakítani az egészségügyi ellátórendszert

Magyar Péter szerint az egészségügyi ellátórendszer átalakítása elkerülhetetlen, mivel jelenleg mintegy 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézisműtétre, egyes betegek pedig akár öt éve szerepelnek a várólistákon.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben több műtő kihasználatlanul áll, az egészségügy jelentős szakemberhiánnyal küzd.

A kormány tervei szerint október 15-én indul a várólisták rövidítését célzó program, amelynek első szakaszában három műtéttípusra összpontosítanak:

  • a csípőprotézis-műtéteknél cél a hosszú várakozási idő csökkentése,
  • a térdprotézis-műtéteknél a beavatkozások számának növelése,
  • a szürkehályog-műtéteknél a betegek gyorsabb ellátásának biztosítása.

A programhoz több tízmilliárd forintos többletforrást rendelnének, a műtétekben részt vevő orvosok és szakdolgozók többletteljesítményét pedig anyagilag ösztönöznék.

Újdonságként önkéntes tartalék várólistát is bevezetnének. Ennek lényege, hogy azok a betegek, akik vállalják a rövid határidővel történő beavatkozást, akár 24–48 órán belül műtéthez juthatnak, ha egy másik páciens lemondja az előjegyzett időpontját.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban arról is beszámolt, hogy a várólisták felülvizsgálata során Székesfehérváron a nyilvántartott betegek 20–30 százalékáról kiderült: időközben már más intézményben megoperálták őket.

Egy hét múlva már csökkentenék a várólistákat

Béremelésre és a kórházak finanszírozására is jutna az 500 milliárdból

A kormány a 2027-re tervezett 500 milliárd forintos többletforrást elsősorban az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, az intézmények finanszírozásának rendezésére és a betegellátás fejlesztésére fordítaná.

Magyar Péter szombati Facebook-bejegyzésében megerősítette a kormány vállalását:

Ahogy a választások előtt vállaltuk, a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal növeljük az állami egészségügy finanszírozását.

A tervezett átalakítás nemcsak a műtétek számának növelésére terjedne ki. A kormány a rehabilitációt és a betegek utánkövetését is fejlesztené, miközben nagyobb hangsúlyt helyezne a beavatkozások eredményességének és a páciensek elégedettségének mérésére.

A többletforrásból az egészségügyi intézmények alapfinanszírozását is rendeznék, valamint mérsékelnék a kórházak adósságállományát.

Hegedűs Zsolt ugyanakkor jelezte, hogy az adósságok teljes felszámolását 2027-re nem tudja megígérni.

A várólista-csökkentő program eredményességét egy év elteltével értékelnék. Amennyiben a kezdeményezés beváltja a hozzá fűzött reményeket, a kormány további műtéttípusokra is kiterjesztheti az új rendszert – foglalta össze a Világgazdaság.

 

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