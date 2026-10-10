Magyar Péter bejelentette: 500 milliárd forinttal többet szánnak az egészségügyre 2027-ben

Jelentős többletforrást biztosítana az egészségügyi rendszer átalakítására a kormány a következő évben. Magyar Péter szombati Facebook-bejegyzésében megerősítette, hogy a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal emelik az állami egészségügy finanszírozását. A miniszterelnök pénteki tájékoztatóján arról is beszélt, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter irányításával már megkezdődött a műtéti várólisták csökkentését célzó program előkészítése.

Ötszázmilliárd forinttal növelné az állami egészségügy finanszírozását a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Magyar Péter (Fotó: Mediaworks)

Át kell alakítani az egészségügyi ellátórendszert

Magyar Péter szerint az egészségügyi ellátórendszer átalakítása elkerülhetetlen, mivel jelenleg mintegy 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézisműtétre, egyes betegek pedig akár öt éve szerepelnek a várólistákon.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben több műtő kihasználatlanul áll, az egészségügy jelentős szakemberhiánnyal küzd.

A kormány tervei szerint október 15-én indul a várólisták rövidítését célzó program, amelynek első szakaszában három műtéttípusra összpontosítanak:

a csípőprotézis-műtéteknél cél a hosszú várakozási idő csökkentése,

a térdprotézis-műtéteknél a beavatkozások számának növelése,

a szürkehályog-műtéteknél a betegek gyorsabb ellátásának biztosítása.

A programhoz több tízmilliárd forintos többletforrást rendelnének, a műtétekben részt vevő orvosok és szakdolgozók többletteljesítményét pedig anyagilag ösztönöznék.

Újdonságként önkéntes tartalék várólistát is bevezetnének. Ennek lényege, hogy azok a betegek, akik vállalják a rövid határidővel történő beavatkozást, akár 24–48 órán belül műtéthez juthatnak, ha egy másik páciens lemondja az előjegyzett időpontját.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban arról is beszámolt, hogy a várólisták felülvizsgálata során Székesfehérváron a nyilvántartott betegek 20–30 százalékáról kiderült: időközben már más intézményben megoperálták őket.