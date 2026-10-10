Magyar Péter bejelentette: 500 milliárd forinttal többet szánnak az egészségügyre 2027-ben

Jelentős többletforrást biztosítana az egészségügyi rendszer átalakítására a kormány a következő évben. Magyar Péter szombati Facebook-bejegyzésében megerősítette, hogy a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal emelik az állami egészségügy finanszírozását. A miniszterelnök pénteki tájékoztatóján arról is beszélt, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter irányításával már megkezdődött a műtéti várólisták csökkentését célzó program előkészítése.
Át kell alakítani az egészségügyi ellátórendszert
Magyar Péter szerint az egészségügyi ellátórendszer átalakítása elkerülhetetlen, mivel jelenleg mintegy 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézisműtétre, egyes betegek pedig akár öt éve szerepelnek a várólistákon.
A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben több műtő kihasználatlanul áll, az egészségügy jelentős szakemberhiánnyal küzd.
A kormány tervei szerint október 15-én indul a várólisták rövidítését célzó program, amelynek első szakaszában három műtéttípusra összpontosítanak:
- a csípőprotézis-műtéteknél cél a hosszú várakozási idő csökkentése,
- a térdprotézis-műtéteknél a beavatkozások számának növelése,
- a szürkehályog-műtéteknél a betegek gyorsabb ellátásának biztosítása.
A programhoz több tízmilliárd forintos többletforrást rendelnének, a műtétekben részt vevő orvosok és szakdolgozók többletteljesítményét pedig anyagilag ösztönöznék.
Újdonságként önkéntes tartalék várólistát is bevezetnének. Ennek lényege, hogy azok a betegek, akik vállalják a rövid határidővel történő beavatkozást, akár 24–48 órán belül műtéthez juthatnak, ha egy másik páciens lemondja az előjegyzett időpontját.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban arról is beszámolt, hogy a várólisták felülvizsgálata során Székesfehérváron a nyilvántartott betegek 20–30 százalékáról kiderült: időközben már más intézményben megoperálták őket.
Béremelésre és a kórházak finanszírozására is jutna az 500 milliárdból
A kormány a 2027-re tervezett 500 milliárd forintos többletforrást elsősorban az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, az intézmények finanszírozásának rendezésére és a betegellátás fejlesztésére fordítaná.
Magyar Péter szombati Facebook-bejegyzésében megerősítette a kormány vállalását:
Ahogy a választások előtt vállaltuk, a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal növeljük az állami egészségügy finanszírozását.
A tervezett átalakítás nemcsak a műtétek számának növelésére terjedne ki. A kormány a rehabilitációt és a betegek utánkövetését is fejlesztené, miközben nagyobb hangsúlyt helyezne a beavatkozások eredményességének és a páciensek elégedettségének mérésére.
A többletforrásból az egészségügyi intézmények alapfinanszírozását is rendeznék, valamint mérsékelnék a kórházak adósságállományát.
Hegedűs Zsolt ugyanakkor jelezte, hogy az adósságok teljes felszámolását 2027-re nem tudja megígérni.
A várólista-csökkentő program eredményességét egy év elteltével értékelnék. Amennyiben a kezdeményezés beváltja a hozzá fűzött reményeket, a kormány további műtéttípusokra is kiterjesztheti az új rendszert – foglalta össze a Világgazdaság.